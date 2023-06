Virgilio Martínez, dueño de Central, el mejor restaurante del mundo: prodigio que se inspira en la biodiversidad peruana

Virgilio Martínez es dueño de Central, el mejor restaurante del mundo según la lista The World’s 50 Best Restaurants . (Latam Chefs)

De mente inquieta, una especie de nerd gastronómico nómada, Virgilio Martínez es considerado un chef brillante, una superestrella de la cocina mundial. Y ahora su nombre resplandece con más intensidad luego de que Central Restaurante, el cual dirige junto a su esposa Pía León, fuese elegido como el mejor dentro de la lista The World’s 50 Best Restaurants.

A sus 45 años es dueño de tres restaurantes: el galadornado Central, ubicado en el distrito limeño de Barranco. En el 2012 también inauguró Senzo, ubicado en el hotel Palacio Nazarenas en la ciudad de Cusco. Ese mismo año sus habilidades gastronómicas le permitieron abrir el restaurante LIMA, en Londres.

En su larga trayectoria ha creado cientos de platos en los que busca resaltar la biodiversidad peruana. En el documental de Netflix que retrata su aclamado trabajo él señala que uno de sus objetivos es conocer los orígenes de los insumos que engalanan su cocina.

“¿Qué hacía yo cocinando productos peruanos afuera cuando ni siquiera sabía de dónde venían. Y ahí empecé a decir ¿por qué no voy al origen?”, dice el afamado cocinero.

Inspirado por la incesante inquietud de colocar a la cocina peruana en el podio mundial, también ha creado MIL, en el Valle Sagrado de Cusco, un campo de pruebas que integra un restaurante (cuyos comensales deben pagar 550 dólares por la experiencia), un laboratorio de alimentos y una chocolatería. Allí, los asistentes vislumbran la andenería circular de Moray a más de 3500 msnm, mientras disfrutan de platillos creados para exaltar el sabor de los ingredientes peruanos.

El camino al primer puesto de Central

Central se erige desde hace 15 años. Ingresó por primera vez a la lista en el año 2013 en el puesto 50º, para ascender a la posición 15ª, al año siguiente. En el 2015 logró ingresar al Top 5 del mundo al ingresar al cuarto escalón, lugar que perdió en 2017, cuando descendió una posición. En 2021, alcanzó el número 4 y en 2022 logró la hazaña de ser el segundo. El primer puesto es la culminación de una serie de triunfos.

En el libro Central (Phaidon) se detalla que el padre de Virgilio Martínez es abogado y su madre, arquitecta. Y aunque ambos querían que su hijo siguiera una trayectoria similar, él quiso ser skater profesional, sueño que fue interrumpido por una rotura de clavículas. También intentó seguir la carrera de Derecho, pero su terror a permanecer encerrado en un despacho lo alejó de ese camino considerado pavoroso.

Finalmente se decidió por estudiar en Le Cordon Bleu en Ottawa (Canadá), estudios que continuó en Londres. A sus 19 años, la capital británica le brindó trabajo en las cocinas. Cuando su visa caducó, al intentar retornar a Lima hizo escala en Nueva York, y decidió quedarse por casi dos años.

Posteriormente, se tomó un año sabático para viajar por varias regiones del Perú. Virgilio Martínez exploró los Andes, en Cuzco y en Huaraz, la Amazonía, en Pucallpa, y la costa, en los alrededores de Chiclayo. Gracias a estas travesías descubrió ingredientes de los que nunca había oído hablar. Fue el punto de partida de Central, que abrió en 2008, en una casona de Miraflores.

Pese a sus triunfos, también hay episodios cuestionables en la trayectoria de Central. En el 2014 un informe periodístico expuso las acusaciones de expracticantes del restaurante, en estas los anónimos denunciantes indicaban que no les pagaban por sus extenuantes horas de labores a pesar de que las cartas eran bastante onerosas. Al ser interrogado por estos hechos, Martínez respondió con la frase: “A los practicantes no se les paga, ellos vienen aquí por el prestigio”.

Por supuesto que estos episodios suscitaron revuelo en el mundo de la cocina peruana. Hubo quienes lo defendieron y otros condenaron la explotación en el ámbito gastronómico, que no solo alcanzaba a Central sino a más establecimientos de élite. Finalmente Central decidió argumentar que ellos no habían tenido a practicantes en sus planillas.

El triunfo de Central

“Muchas gracias para todos los que están acá, a todas las personas que nos apoyan, a la gente que está lejos, a mis colegas y mentores”, fueron las primeras palabras del chef de Central Restaurante, luego de que se revelara que su establecimiento fue reconocido como el mejor del mundo.

“Queremos dar consistencia y credibilidad a esta industria. ¡Por Sudamérica y por Perú!”, exclamó Virgilio Martínez.

Tras este homenaje, se oyó un grito de “¡Perú!” por parte de los presentes. “Esto no es acerca de ser el número 1, no es acerca de la competición, no es acerca de ser el mejor. Es sobre lo que hacemos todos los días: amar lo que hacemos y lograr nuestros objetivos. Muchas gracias”, dijo.

¿En qué posición se encuentra “Central” en el ranking de los 50 Best en 2023?

Durante varios años, el aclamado restaurante liderado por Virgilio Martínez, “Central”, ha disfrutado de una destacada presencia en los primeros puestos de la prestigiosa lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo, elaborada por Restaurant Magazine. En diversas ocasiones, ha sido reconocido como el número uno en Latinoamérica.

Sin embargo, en el año 2023, “Central” alcanza la cúspide de la lista y es coronado como el mejor restaurante del mundo. Esta noticia trascendental no solo es un motivo de orgullo para Perú, sino también para toda Latinoamérica, ya que es la primera vez que un establecimiento de esta región ocupa el primer lugar en tan renombrada lista gastronómica.