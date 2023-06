Michela Elías reveló que fue diagnosticada con esta delicada enfermedad durante su estadía en España

Michela Elías revela que fue diagnosticada con trastorno bipolar 2. (YouTube)

La exchica reality Michela Elías estuvo como invitada en el canal de YouTube de Fabianne Hayashida y Mario Irivarren, donde habló de varios aspectos de su vida personal y dejó a más de uno sorprendido al revelar la enfermedad con la que fue diagnosticada durante su estadía en España, país donde se encuentra radicando actualmente.

La exintegrante de ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’ regresó por unos días al Perú y no dudó en visitar el estudio de sus excompañeros de programa. Como se sabe, la rubia se encuentra alejada de la televisión desde su salida del reality de América TV en abril de 2021, pero algunos detalles de su vida privada siguen dando mucho de qué hablar.

Michela Elías comenzó contando que, pese a que se mudó a tierras europeas para lograr un cambio en su vida, ha continuado con su tratamiento para la depresión y ansiedad. La modelo señaló que sufrió de fuertes episodios depresivos al darse cuenta de que se había mudado completamente sola. “Me puse mal, me deprimí y hasta octubre (de 2022) estuvo mal”.

Asimismo, reveló que hubo un momento que los medicamentos ya no le hacían efecto y tuvo que acudir a un especialista. Tras su cita con un psiquiatra, Michela Elías fue diagnosticada con ‘Trastorno bipolar 2′.

“Nunca he contado esto, en noviembre nuevamente acudo a un psiquiatra de ahí (España) y, aparte de depresión, me diagnostican ‘Trastorno bipolar 2′. Hemos cambiado completamente la medicación y al principio es difícil porque las primeras dos semanas, tu cuerpo se va acostumbrando”, confesó.

Michela Elías. (Instagram)

En ese momento, Mario Irivarren le pidió que explique más detalles de su enfermedad, señalando que hay muchas personas que creen que se trata de “estar contengo y luego molesto”. Recordemos que, la modelo indicó que la televisión le generó muchos problemas emocionales hasta el punto de afectarle físicamente y querer quitarse la vida.

“Siempre juegan con eso o con ‘estoy triste y tengo depresión’. La depresión forma parte del trastorno bipolar. Lo que pasa es que yo puedo tener 3 semanas de tener una depresión horrible, que no quiero que nadie sepa de mí, y después estas una semana bien, pero bien que te sientes la reina del mundo, y después de nuevo te viene el bajón”, aclaró.

Finalmente, Michela Elías contó que aún tiene un poco de miedo de juntarse con más gente, por lo que prefiere estar sola y enfocarse en sus proyectos. “Es una lucha diaria, pero ahí estamos. También me ayuda mucho venir a Perú y recargarme de energía de mi gente”.

Michela Elías confesó sobre su nuevo diagnóstico. (Captura)

Michela Elías y la vez que arremetió contra Esto es Guerra

En enero de 2022, Michela Elías recordó el tiempo en el que participó en Esto es Guerra durante una entrevista con ‘Amor y Fuego’. La exchica reality contó que en el pasado tenía muchas ganas de formar parte del programa, pero una vez que logró ingresar, se llevó la peor de las experiencias.

“Antes me moría por volver, pero la verdad que ahorita tengo los peores recuerdos (...) En la televisión no hay amigos y bueno, me di cuenta a la mala, nunca fui importante para ellos, nunca me sentí querida ahí. Ni por toda la plata del mundo regresaría, ni siquiera me han llamado y no creo que me llamen porque nunca fui importante para ellos”, dijo.

Además, comparó el ambiente laboral entre Esto es Guerra y Combate. “En Esto es Guerra sí sentí otro ambiente. Si no me supieron valorar en su momento... yo desde que entré sabía que me querían sacar, había personas que no competían y a las personas que se esforzaban no les tenía consideración”.