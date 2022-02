Michela Elías superó la depresión tras dejar Esto es Guerra: “Sé lo que valgo y la televisión no es todo”

Michela Elías confesó que los medicamentos y terapias la ayudaron. (Foto: Instagram / Captura TV)

El programa Magaly TV La Firme presentó el último martes 01 de febrero una entrevista en donde Michela Elías hablaba de la depresión que superó gracias a la ayuda de profesionales, medicamentos y terapias. Dicha enfermedad la sufrió durante su estadía en televisión.

Dentro del informe, recordaron la vez que la exchica reality habló de su estado emocional declarando que estuvo a punto de quitarse la vida. “Tuve un episodio en el que literalmente intenté acabar con mi vida porque ya no aguantaba vivir”, dijo en agosto del 2021.

Cabe resaltar que, durante una entrevista con Amor y Fuego, Michela indicó que la televisión le generó depresión y ansiedad, al punto que le provocaba problemas estomacales y por ello, decidió dejar Esto es Guerra.

Sin embargo, en esta oportunidad la ex integrante de “Combate” se mostró con mejor semblante y dejó en claro que no necesita la “aprobación” de nadie para hacer las cosas que desea.

“Si en algún momento sentía que no valía lo suficiente o que no me quería, siento ahora que no necesito la aprobación de nadie”, señaló ante las cámaras de ATV.

“Estoy tranquila, sé que la televisión no es todo. No tengo que demostrarle a nadie cuánto valgo. Yo valgo, y que el resto no lo vea no es mi problema”, agregó

Además, se pudo ver que junto a su pareja Luis Miguel Castro se encuentran viviendo de una relación sentimental llena de amor. Michela Elías contó que en alguna ocasión tuvo miedo de contarle sobre su depresión.

“Yo no me sentía bien conmigo. Y si yo misma no me quiero como pretendo que alguien más me quiera. Yo sentía que si él se enteraba de los temas que llevaba adentro como querer cortarme, siento que le hubiese hecho mucho daño”, indicó.

Recordemos que Michela Elías presentó en televisión nacional en el 2019, cuando estaba en el programa En boca de todos al exchico reality como su nueva pareja. Él se mostró muy romántico y no dudó en saludarla con un romántico beso a la distancia.

Michela Elías superó la depresión tras dejar Esto es Guerra: “Sé lo que valgo y la televisión no es todo”

Tras ver el informe, Magaly Medina resaltó que la medicación es una de las formas que puede controlar la depresión. “Nos da muchísimo gusto verla tranquila (...) La depresión es una enfermedad que aqueja a gran porcentaje en nuestro país y que a veces es mal diagnosticada. Es necesaria la medicación y es la única forma que ella viva una vida saludable”.

Además, señaló que ella también ha sufrido de fuertes cuadros de depresión y que hasta el día de hoy continúa luchando para superarlo.

“Las pastillas, el deporte y estar enfocados en algo que nos guste, ayuda. Lo digo yo porque pasé por eso y logro vencer cada día mi depresión que es crónica”, expresó.

MICHELA ELÍAS ARREMETE CONTRA ESTO ES GUERRA

Durante una conversación con las cámaras de Amor y Fuego, Michela Elías recordó el tiempo en el que participó en Esto es Guerra. La exchica reality contó que antes tenía muchas ganas de formar parte del programa, pero una vez que logró ingresar, se llevó la peor de las experiencias.

“Antes me moría por volver pero la verdad que ahorita tengo los peores recuerdos (...) En la televisión no hay amigos y bueno, me di cuenta a la mala, nunca fui importante para ellos, nunca me sentí querida ahí. Ni por toda la plata del mundo regresaría, ni siquiera me han llamado y no creo que me llamen porque nunca fui importante para ellos”.

Además, comparó el ambiente laboral entre Esto es Guerra y Combate. “En Esto es Guerra sí sentí otro ambiente. Si no me supieron valorar en su momento... yo desde que entré sabía que me querían sacar, habían personas que no competían y a las personas que se esforzaban no les tenía consideración”.

SEGUIR LEYENDO