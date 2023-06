Flavia Laos se incomodó por recurrentes preguntas sobre su relación con Austin Palao: “No voy a responder lo que quieren”

Flavia Laos se incomodó por recurrentes preguntas sobre su relación con Austin Palao | América TV

Flavia Laos y Austin Palao se han convertido en una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. Aunque su romance inició de una forma poco convencional, parece que con el paso del tiempo han logrado consolidarse y dejar atrás las críticas que aseguran que solo están juntos por marketing.

Te puede interesar: Austin Palao aclaró por qué no mencionó a Flavia Laos cuando ganó los ‘Premios Heat’: “Tuve poco tiempo”

Sin embargo, desde hace un tiempo la pareja ha decidido mantener de lado la exposición de su relación y se ha dedicado a enaltecer su carrera personal. Pero, este ha sido un cambio drástico, pues al inicio no dejaban de compartir cada detalle de su amor y esto ha sorprendido a sus seguidores.

Por ello es que cada vez que alguno de los dos tiene alguna presentación o protagoniza un logro, la pregunta primordial es sobre si sigue o no con su pareja. Esto ya habría incomodado a ambos, pues lo que tienen como información principal comienza a pasar a segundo plano.

Te puede interesar: Flavia Laos aclara que todavía mantiene una relación con Austin Palao y explica por qué ya no se los ve juntos

Es así que este martes 20 de junio, Flavia Laos estuvo en ‘Mande quien Mande’ y, una vez más, fue consultada sobre su relación con Austin Palao. Incluso, Mario Hart mencionó que ha visto que la pareja no está como siempre y parece que no todo estaría yendo bien. Ante ello, la cantante evidenció su molestia y señaló que le aburren este tipo de cuestionamientos.

Flavia Laos habló sobre su relación con Austin Palao.

“Ya que te pregunten esto todo el día aburre. Obviamente, no estoy todo el día con un teléfono grabándome o grabándolo con sus muletas”, expresó al inicio.

No quiere exponer su romance

En otro momento, la conductora María Pía Copello y su invitado Carlos Carlín le mencionaron que la forma en que responde o lo cortante que puede ser con las palabras, se convertirían en el motivo por el que las preguntas siguen siendo recurrentes.

Te puede interesar: ‘El presidente más feliz’, una obra de danza que a través de la sátira evidencia la corrupción en la sociedad

Sobre esta situación, Flavia Laos mostró su fastidio y con el rostro bastante molesto señaló que su respuesta sería siempre la misma, les guste o no lo que dice.

“Yo no tengo que dar la respuesta que quieren que yo dé, mi respuesta va a ser la misma para todos, las veces que me lo pregunten”, mencionó dejando a todos en el set sorprendidos.

Por otro lado, explicó que junto a Austin Palao han decidido no exponer más su romance porque sienten que toma el protagonismo que no debería. De esa forma, están dejando atrás sus proyectos o triunfos personales. “Todos los titulares es de la relación ya no es los proyectos, nada”, agregó.

Flavia Laos se incomoda por preguntas sobre su relación con Austin Palao. (América TV)

Pese a ello, continuaron insistiendo en preguntarle al respecto, por lo que perdió un poco los papeles y mencionó que si no le creen ya no es tema suyo. “Te estoy diciendo que estamos bien, si no quieren aceptar esa respuesta entonces no entiendo. Ya no es mi problema La pregunta me la han hecho 10 veces y ya no sé con que cara responderla porque ya me cansa. Ya aburre ya”, sentenció al respecto.

Austin Palao no mencionó a Flavia Laos al recibir Premio Heat

El 8 de junio, Austin Palao fue galardonado en los Premios Heat como Artista Tendencia. El peruano viajó hasta República Dominicana para recibir su trofeo, por lo que se subió al escenario el día de la premiación. Allí, le dieron unos minutos para dedicar unas palabras.

Sin embargo, lo que muchos criticaron fue que no mencionara a Flavia Laos en su discurso. El hecho causó sospechas de que la pareja no estaría pasando por su mejor momento. Por ello, en el programa ‘América Hoy’ salió a aclarar la situación y aseguró que al mencionar la palabra ‘familia’ incluía a su actual novia.

“Se descontextualiza mucho. Yo cuando me refiero a familia obviamente ella está involucrada, o sea, si me voy a poner uno por uno a nombrar creo que no voy a dar paso a hablar de mis colegas que quiero que vaya más talento peruano allá, yo creo que va por ahí (…) yo no mencioné a nadie (específicamente)”, respondió el exintegrante de ‘Esto es guerra’.