Austin Palao aclaró por qué no mencionó a Flavia Laos cuando ganó los ‘Premios Heat’: “Tuve poco tiempo”

Austin Palao aclara por qué no agradeció a Flavia Laos tras ganar premio. (América TV)

Autin Palao estuvo como invitado este 15 de junio en ‘América Hoy’ para participar de una divertida secuencia de preguntas y respuestas, donde no puedo evitar hablar de la polémica que generó su triunfo en los ‘Premios Heat 2023′ como ‘Artista Tendencia’ al no mencionar a su pareja Flavia Laos en su discurso de agradecimiento.

“Gracias, así se siente ganar un premio. Tengo un sueño y es que el público entero se detenga y observe el gran talento que tenemos. Estoy muy feliz de que estén conmigo y acompañándome bastantes compatriotas que derrochan full talento. Agradecer a los Premios Heat, a Diana y Master Chris por tanta hospitalidad. Y bueno, agradecer a mi fanaticada, al Perú entero por ponerse la bandera y, por último, mamita este premio va para ti. Te amo mucho y gracias por darme todo ese soporte siempre, te amo”, fueron las palabras del modelo sobre el escenario.

Rápidamente, las críticas comenzaron a surgir para Austin Palao. Múltiples cibernautas se mostraron en desacuerdo con el cantante al no dedicarle algunas palabras a Flavia Laos, a quien resaltaron por haber estado a su lado durante todo el proceso de nominación. Incluso, muchos señalaron que su triunfo fue gracias a la fama que ha conseguido junto a la popular influencer desde que comenzaron su romance.

Austin Palao recibe un galardón en los Premios Heat 2023. HTV

Tras varios días de ignorar a sus detractores, Austin Palao decidió romper su silencio y aclarar la situación. Todo sucedió cuando le preguntaron: “¿Es verdad que Flavia Laos se molestó contigo porque no la mencionaste cuando la ganaste en los premios Heat?”. Sin ningún problema, el chico reality justificó su discurso, señalando que incluyó a su enamorada cuando agradeció a su familia.

“Se descontextualiza mucho. Yo cuando me refiero a familia obviamente ella está involucrada, o sea, si me voy a poner uno por uno a nombrar creo que no voy a dar paso a hablar de mis colegas que quiero que vaya más talento peruano allá, yo creo que va por ahí (…) yo no mencioné a nadie (específicamente)”, respondió el exintegrante de ‘Esto es guerra’.

En ese momento, Edson Dávila y Janet Barboza cuestionaron su respuesta y no le creyeron, pues resaltaron que durante su discurso mencionó a otras personas. Sin embargo, Austin Palao continuó firme con su respuesta y dejó en claro que todos aquellos que se suben al escenario tienen un tiempo determinado para hablar.

“Yo quiero ponerlos en contexto, uno cuando va a recibir un premio tiene un tiempo determinado, no te dicen cuánto, pero hay un tiempo que obviamente no te vas a quedar ahí dando un discurso presidencial, es algo conciso, aprovechar cada palabra que dices, no voy a explayarme de una forma a la cual le falte el respeto a todos allá que quieren ver a otros artistas, entonces en ese sentido, sorry Janet si no pude hablar como hubiesen querido todos, pero es el tiempo que tuve y creo que lo hice excelente”, agregó.

Austin Palao explica por qué no agradeció a Flavia Laos. (Captura)

¿Qué peruanos estuvieron en Los Premios Heat 2023?

El 8 de junio se llevó a cabo ‘Los Premios Heat 2023′ en las paradisiacas platas de Cap Cana en República Dominicana. El evento estuvo lleno de artistas internacionales y en esta ocasión, la banda peruana estuvo más presente que nunca, pues estuvo conformado por diversos cantantes nacionales que representaron con orgullo a su país.

Yahaira Plasencia, Kate Candela, Cielo Torres, Álvaro Rod, JP El Chamaco y César BK estuvieron en las conferencias de prensa previo a la gala final y se lucieron con elegantes trajes durante la alfombra verde, donde también fueron entrevistados por los distintos presentadores del evento. Cabe mencionar que, Yahaira también hizo un homenaje al Grupo Niche.