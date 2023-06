José Peláez y su fuerte respuesta a Rodrigo González por ‘spoilear’ todo ‘El Gran Chef Famosos’

José Peláez se pronunció tras los 'spoilers' de Rodrigo González. Carlo Fernández C. / Infobae

Rodrigo González enfureció a los usuarios—incluidas varias de sus ‘Rodriguistas’—por ‘spoilear’ a los finalistas de ‘El Gran Chef Famosos’, a una semana de la gran final del programa de Latina TV. Aún quedan cuatro participantes en carrera, pero los usuarios ya saben con anticipación quiénes son los dos últimos concursantes de pie.

Te puede interesar: Escolares viven la fiebre de ‘El Gran Chef Famosos’, graban TikTok preparando su lonchera y se vuelve viral

No solo los seguidores de la competencia culinaria criticaron a Rodrigo Gonzalez, sino también Samuel Suárez de Instarándula. Para el periodista de espectáculos, el verdadero propósito de ‘Peluchín’ es “arruinar” la final de ‘El Gran Chef Famosos’, pues se ha convertido en uno de los espacios televisivos más comentados en redes.

“Hay cosas que me alcanzan antes de su estreno o lanzamiento, que si los sacara serían primicias y yo sé que a ustedes les encantaría que quemara todo, pero particuparmente no es mi estilo arruinarle la chamba a otros. Yo he trabajado muchos años detrás de cámaras y sé el esfuerzo enorme que hacen los artistas y programas de TV por ofrecer lo mejor, competir en estrenos y lanzamientos”, señaló el comunicador, indignado.

Rodrigo González molestó a sus fans por revelar a los finalistas de 'El Gran Chef Famosos'. Willax TV

José Peláez se pronunció

A horas de la gran final de ‘El Gran Chef Famosos’, que se transmitirá este miércoles 21 de junio, Infobae Perú conversó con José Peláez sobre los ‘spoilers’ que Rodrigo González emitió en su programa. Recordemos que, además de los finalistas, también reveló a los 12 participantes de la segunda temporada.

Te puede interesar: Ricardo Rondón conmovido tras ganar ‘El Gran Chef Famosos’: “Sí, se puede hacer televisión buena”

El conductor de Latina TV indicó que le tiene sin cuidado los ‘spoilers’ de Rodrigo Gonzalez y confía en que la gente, pese a saber quiénes llegaron a la gran final, verá los últimos episodios de la primera temporada del reality de cocina.

“Hay gente que sabe el qué, pero no sabe el cómo. En este programa hemos demostrado que el cómo es más demostrado el qué. Lo que tenemos preparado para todos ustedes en la gran final de ‘El Gran Chef Famosos’ es… Solo les diré: si tenían que hacer algo, cancénlelo. Si han visto alguna vez este programa, entonces obligatorio ver la gran final”, manifestó.

José Peláez se pronunció tras los 'spoilers' de Rodrigo González. (Infobae/Carlo Fernández C.)

Por otro lado, anunció con gran emoción que ‘El Gran Chef Famosos’ cambiará de horario. Ahora, el programa se transmitirá los días sábados a partir de las 20:30 horas, y ya no desde las 22:30 horas.

Te puede interesar: ‘El Gran Chef Famosos’: cuándo y a qué hora estrena la segunda temporada del concurso gastronómico

“El público nos lo pedía que vayamos más temprano porque habían muchos niños que querían seguir viendo el programa. Es como su novela. Lo veían de lunes a viernes, pero el sábado se perdían un capítulo. A nosotros nos encanta escuchar a nuestro público y cuando podemos ver que podemos hacer algo que lo van a agradecer, entonces lo hacemos”, complementó.

¿Quiénes llegaron a la final de ‘El Gran Chef Famosos’?

ALERTA DE SPOILER. El pasado 14 de junio, cuando aún quedaban varios participantes de ‘El Gran Chef Famosos’ en carrera, Rodrigo González develó a los últimos dos concursantes. Uno de ellos es un “presentador y locutor que cae pésimo” y la otra es “una actriz que paraba peleándose con sus compañeras de reparto, una Maldini”.

“Si eres como Gigi, sigue viendo y diviértete. Y sino, tapate los oidos porque te haremos un tremendo spoiler. Karina Calmet y Ricardo Rondón se van a la final de ‘El Gran Chef Famosos’. No sé si son tus favoritos o no, pero ellos se van a la gran final”, comentó en ‘Amor y Fuego’, generando malestar entre los televidentes.

Rodrigo González reveló qué participantes de ‘El Gran Chef Famosos’ se enfrentarán en la final. | Amor y Fuego.

Ese mismo día, Rodrigo González no descartó ir al programa de Latina TV como refuerzo de Katia Palma. “Ahora ya no hay problemas con eso. (¿Ya no irías al canal?) De visita sí, porque ya no está Susana”, expresó para sorpresa de su compañera.