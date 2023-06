‘El Gran Chef Famosos’: qué premio se llevará el concursante que gane la primera temporada

'El Gran Chef De Famosos' confirma su segunda temporada. Latina TV

De los 12 participantes que iniciaron en ‘El Gran Chef Famosos’, solo uno ganará la competencia gastronómica de Latina TV. Hasta la fecha, Karina Calmet, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Susan León y Ricardo Rondón continúan en competencia, pero ninguno tiene el puesto asegurado en la gran final del programa.

Recién el miércoles 21 de junio, a las 20:00 horas, el público podrá conocer al vencedor de ‘El Gran Chef Famosos’. Y es que ese día dos competidores se enfrentarán en la cocina y tendrán la difícil tarea de impresionar al exigente jurado, conformado por Nelly Rosinelli, Javier Masías y Giacomo Bocchio.

Una vez se conozca al ganador, la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ iniciará por todo lo alto. El jueves 22 de junio, 12 nuevos famosos ingresarán a la competencia para demostrar sus habilidades culinarias. La lista de convocados ya ha sido publicada por Latina TV.

'El Gran Chef Famosos' estrenará su segunda temporada este jueves 22 de junio.

¿Que le dan al ganador de ‘El Gran Chef Famosos’?

Infobae Perú conversó con Nelly Rossinelli, jurado de ‘El Gran Chef Famosos’, sobre el premio que se llevará a casa el vencedor de la primera temporada.

“El premio es ser el Gran Chef, el título. Me parece que es un súper premio porque estos famosos venían de no cocinar nada. Ahora, con este título pueden empezar muchos temas profesionales como, por ejemplo, iniciar un emprendimiento gastronómico o trabajar con marcas relacionadas al rubro de alimentos y bebidas”, nos dijo.

Asimismo, Nelly Rossinelli indicó que el ganador de ‘El Gran Chef Famosos’ se llevará todo el aprendizaje que los jurados le ofrecieron semana a semana. “Han recibido clases del maestro Bocchio, que es un súper capo. Irse sabiendo cocinar, eso es todo un premio”, complementó.

Cabe resaltar que la producción del programa de Latina TV aún no ha confirmado si, además del título de ‘El Gran Chef’, habrá un premio económico por ganar la gran final. Recordemos que el espacio televisivo es único en su formato y esta se trata de su primera temporada.

‘El Gran Chef Famosos’ confirma a los jurados de la segunda temporada. Se trata de Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías.

¿Quién es el jurado de ‘El Gran Chef Famosos’?

Un nuevo rostro en la TV peruana. José Pelaéz es el flamante conductor de ‘El Gran Chef Famosos’. El presentador de Latina inició su carrera artística con una corta aparición en la película ‘Mañana te cuento’ y luego trabajó varios años en Studio 92. Ha aparecido en cintas como ‘Aj Zombies’ y ‘Papá x tres’.

El conductor de 'El Gran Chef Famosos' se refirió a 'Esto es Guerra', su principal competencia por el rating. Video / Edición: Carlo Fernández Castillo / Infobae.

En el lado gastronómico, José Paléz condujo el programa ‘A donde!’ y luego se dedicó a sus programas digitales, dedicadas al running. Para Infobae Perú, declaró que no es un gran cocinero, pero sabe defenderse con algunos platillos.

“Yo empecé a vivir solo con 17 años, me fui a estudiar a España justo después de ‘Mañana te Cuento’, y aprendí un poco por supervivencia. Al principio comía solo comida congelada, que no me estaba haciendo nada bien, por lo que empecé a cocinar. Le preguntaba a mi mamá recetas de platos peruanos porque yo encontraba que eso era una forma de conectarme con el Perú, que tanto estaba extrañando en ese momento. La verdad es que me defiendo, me he ganado mis susurros cocinando”, declaró.

¿Dónde ver ‘El Gran Chef Famosos ONLINE’?

Los fanáticos de ‘El Gran Chef Famosos’ pueden ver el programa en vivo y online a través de la página oficial de Latina TV, de lunes a viernes a las 20:00 horas. Los sábados se emite a partir de las 22:30 horas.