Rodrigo González reveló qué participantes de ‘El Gran Chef Famosos’ se enfrentarán en la final. | Amor y Fuego.

Rodrigo González trabajó durante casi 10 años en Latina, por lo que, a pesar de ya no estar en este canal, mantiene contacto con muchas de las personas que aún se encuentran laborando en el canal de San Felipe, quienes le informan sobre las producciones que se vienen realizando.

En más de una ocasión, el popular ‘Peluchín’ ha revelado detalles inéditos de los programas de Latina, incluso cuando recién se estrenó ‘El Gran Chef Famosos’, reveló qué concursantes serían los primeros en ser eliminados, acertando en todo lo que dijo.

Ahora, a pocas semanas de que el reality de cocina llegue a su fin, Rodrigo González dio detalles lo que será la final, el conductor de ‘Amor y Fuego’ sorprendió al decir qué concursantes serán los que se disputen el premio mayor.

Aunque en un primer momento no quiso revelar esta información para no arruinarle la ilusión a sus seguidores que siguen ‘El Gran Chef Famosos’, finalmente lo hizo debido a la presión que ejerció Gigi Mitre sobre él, recordándolo que siempre da las primicias.

Por este motivo, ‘Peluchín’ primero señaló que un hombre y una mujer serían los finalistas, para luego pasar a describir al concursante masculino. “Es presentador, locutor y nos cae pésimo. Hacía de payaso a esta hora también, es un desangelado, no sé como ha llegado a la final, debe de ser porque sabe cocinar bien”, señaló.

Al notar que su compañera no iba a adivinar de quién estaba hablando, Rodrigo González finalmente dijo que se trataba de Ricardo Rondón. Con esa misma dinámica, el conductor de ‘Amor y Fuego’ dio a conocer que la siguiente finalista era Karina Calmet.

De inmediato, Gigi Mitre señaló que ni siquiera tenía idea de que estos personajes estaban en ‘El Gran Chef Famosos’, asimismo, Rodrigo González le aconsejó a sus seguidores no escucharlo si seguían de cerca este concurso de cocina que está teniendo gran éxito en Latina.

De otro lado, la figura de Willax Televisión confirmó que ya se viene grabando la segunda temporada de este programa y se animó a decir qué concursantes estarán en esta nueva edición, entre los que destacan Antonio Pavón, Katia Palma y Sheyla Rojas.

Rodrigo González podría aparecer en un programa de Latina

Rodrigo González no descartó la posibilidad de ir a visitar Latina para ser parte de los artistas invitados a ‘El Gran Chef Famosos’, así lo dio a conocer durante una entrevista que le realizó a Katia Palma, a quien le consultó si la habían llamado para formar parte de la segunda temporada.

“Si me llaman y me dicen que traiga a un famoso para que me ayude, ¿irías?”, le consultó Katia Palma a al popular ‘Peluchín‘, quien señaló que ya no tiene problemas con el canal de San Felipe.

“Ahora ya no hay problemas con eso. (¿Ya no irías al canal?) De visita sí, porque ya no está Susana”, fue el comentario que emitió para sorpresa de la misma actriz. Asimismo, dijo que primero tendría que hablar con el dueño de Willax Televisión para aceptar esta oferta.