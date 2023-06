Magaly Medina criticó a Yahaira Plasencia porque aseguró que diseñó su vestido para ‘Los Premios Heat 2023′

Magaly Medina critica a Yahaira Plasencia por decir que ella creó el vestido que lució en ‘Los Premios Heat 2023′. (ATV)

En ‘Magaly TV: La Firme’, Magaly Medina aseguró que Yahaira Plasencia mintió cuando dijo que el vestido que usó para ‘Los Premios Heat 2023′ fue diseñado por ella junto a Yelitza Rojas, artista que creó sus atuendos para otros eventos.

La cantante había contado que el traje que lució lo creó con la diseñadora de modas, pues ambas se sentaron a dibujar y decidir qué elementos quitarían y agregarían al vestido.

“Te cuento que ese vestido es de Yelitza. Yo con ella me siento y como que dibujamos y empezamos a diseñar, ponle cadena aquí, sácale aquí, métele aquí, o sea, como que yo hago mis propios trajes junto a ella”, aseguró Yahaira Plasencia.

La diseñadora Yelitza Rojas contó que ella suele trabajar bajo presión los atuendos que le piden, por lo que los termina en un día, 4 días o hasta una semana.

“Como estoy tan acostumbrada a la presión, he llegado a sacar trajes de un día para otro, como he llegado a a sacar trajes de 3, 4 días, una semana”, precisó.

Sin embargo, Magaly Medina mostró una imagen en la que se veía a otra mujer usando el mismo vestido que Yahaira Plasencia contó haber diseñado.

Magaly Medina asegura que Yahaira Plasencia mintió al asegurar que diseñó su vestido.

Se trata de una concursante de un reality show, por lo que la ‘Urraca’ la señaló de intentarse apropiar de la creatividad de otras personas para beneficio de ella.

“Ayer la escuchaba en el programa de María Pía ‘ah no, lo que pasa es que le quité unas perlitas, le pusimos las mangas, le pusimos una tela por aquí, una tela por allá' ¿cuál?, ¿dónde está la diferencia? El vestido es lo mismo. Ese vestido lo han lucido en un reality de América, que es un reality de ‘Mande quien Mande’, de nuevos diseñadores, donde alguna vez apareció la que según ella le diseña los trajes en conjunto. O sea son co-diseñadoras, ¿cómo te puedes apropiar de la creatividad de otras personas?”, opinó.

Luego, comentó que diseñar un vestido no es como si se interpretara el cover de la canción de otra artista, en referencia a que Plasencia suele cantar temas musicales de otros músicos.

Magaly Medina la criticó porque Yahaira Plasencia, al asegurar que ayudó a diseñar tal vestido, se estaría aprovechando de que ella es más conocida de Yelitza Rojas, quien recién empieza en esta labor.

“El pensar, el crear, la actividad creadora hay que respetarla, pero qué sabrá de creación Yahaira Plasencia. Solo le puso los guantes, le puso de repente un poco de más escote en las piernas para que se le luciera más, que me parece que mejor lo luce la otra chica, porque como a ella le gusta lucir el trasero, lucir las piernas, entonces dijo “córtenle acá”, pero eso no es diseñar”, añadió la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’.

Como Yahaira Plasencia aseguró que todo fue un malentendido, Magaly Medina respondió que ya nadie le cree porque no es la primera vez que intenta mentir a la audiencia.

“El vestido es el mismo, copia al calco, del que ya tenía hecho y diseñado. Después dice ‘no, yo no dije eso, yo quise decir otra cosa’. No, Yahaira, ya tus explicaciones tardías no convencen a nadie. Eres ‘pinochaza’. Qué manera esta mujer de querer mentir”, dijo.

Yahaira Plasencia aclara polémica por vestido de los Premios Heat.

No es la primera vez que Yahaira Plasencia se ve envuelta en cuestionamientos. La diseñadora Nicole Akari la acusó de deberle dinero y unos aretes de diamantes.

“Yo te voy a decir la verdad, vengo de ‘Los Premios Heat’, de cantar con Grupo Niche. (...) Me toca solucionar esto a mí, así que yo lo voy a hacer de la mejor manera con Nicole y paz y amor”, respondió la cantante.

Además, se señaló que no pagaba sus canjes.

“Ella me dijo que lo iba a hacer bien bonito, que ella tiene mucha allegada, pero en realidad resultó todo lo contrario”, dijo una persona que le había enviado productos de su emprendimiento.

Otra razón por la que Plasencia es señalada como mentirosa es la declaración que dio a un medio extranjero, donde le preguntaron por qué la llaman ‘La Patrona’ en el Perú.

Ella dijo que ese apodo le pusieron porque la protagonista de esta novela mexicana es una mujer empoderada y fuerte. Sin embargo, Magaly Medina la desmintió y explicó que tal sobrenombre se lo colocó ella misma.