Magaly Medina encara a periodista español, Jordi Martin: “Miente descaradamente”

Magaly Medina encara a periodista español, Jordi Martín, tras decir que su producción lo quería en su programa.

Magaly Medina no se quedó callada y le respondió a Jordi Martin, un periodista español que confesó en el programa de ‘Amor y Fuego’ que la producción de la conductora de ATV se había comunicado con él para poder tenerlo en su programa, pero él no se aceptó.

La polémica periodista inició su programa del 14 de junio, dirigiéndose al amigo de Rodrigo González, y declaró que le es bastante incómodo cuando una persona que no es de nuestro país miente de forma abierta.

“No debería perder mi tiempo respondiéndole, pero me resulta bastante incómodo cuando la gente y sobre todo gente extranjera que, no pertenece a nuestro medio, miente descaradamente”, dijo en un inicio.

Además, sacó cara por su reporteros y resto credibilidad a lo que dijo Jordi sobre su producción, al indicar que la reina de la televisión peruana es Magaly Medina.

“No me gusta que la gente mienta sobre mí porque creo que a mis reporteros les inculcó cierta manera de llevar las negociaciones con los invitados”, inició diciendo la conductora.

Por otro lado, la conductora de ATV agregó que le tenía cierto respeto al periodista europeo porque seguía su carrera de cerca, pero luego de sus recientes declaraciones sobre ella, ya no.

“A mí se me ha caído, yo que leo tanta prensa española y estoy suscrita a varias revistas españolas... A Jordi Martin lo sigo desde hace tiempo, acá somos paparazzi antes que él, pero sigo su trabajo hace mucho tiempo, sobre todo las veces que ampaya a Piqué y su relación cercana con Shakira, pero las mentiras no las tolero a nadie”, acotó.

Magaly Medina encara a periodista español, Jordi Martin.

¿Qué dijo Jordi Martin sobre Magaly Medina?

El último miércoles 14 de junio, Jordi Martin reveló en vivo para el programa de ‘Amor y Fuego’, que había recibido una oferta de trabajo por parte del equipo de Magaly Medina. Frente a ello, se mostró asombrado y no dio su brazo a torcer y dijo que no aceptaría.

Jordi Martin, paparazzi español, contó que rechazó trabajar para Magaly Medina

“Me llama una persona de confianza de Magaly y me dice que me quiere fichar. Me hace una oferta, me dice que me vaya a su programa. Yo le digo que no, que soy una persona fiel a mis principios”, comentó al inicio.

Además, contó cómo fue que le hicieron la propuesta y cuáles fueron los argumentos para convencerlo de que aceptara. De acuerdo a Jordi, esta persona calificó a Magaly Medina como la presentadora con más éxito en el país, para así tratar de convencer al paparazzi.

“Jordi, ¿quieres trabajar con la más grande en Perú? La presentadora de más éxito en Perú. La Susana Jiménez de Perú. Me lo vendieron como la gran, súper, mega presentadora de Perú”, contó el comunicador.

Tras ello, reveló que le ofrecieron ingresar a su espacio y que no tendrían problema en compartirlo con el espacio de Willax TV. Por ello, decidió hacérselo saber a la producción de Rodrigo González y Gigi Mitre, porque no se sintió muy cómodo con lo sucedido.

“Yo le digo que no a esta oferta y la contraoferta que me hacen es que estaríamos encantados de compartirte con ‘Amor y Fuego’. Yo llamo a una persona de Amor y Fuego y le digo lo que me pasa y dicen que yo haga lo que quiera, que soy una persona libre, pero como les digo, por amor y agradecimiento a este programa, he decidido rechazar la oferta de Magaly”, agregó.

Tras las declaraciones de Jordi Martin, el popular ‘Peluchín’ se mostró incómodo con lo sucedido. “Nosotros igual agradecemos que nos miren, que nos observen, y que te convoquen. Eso significa que la química gusta, que tu presencia aquí en el show cala y que, de alguna manera, quieren tener lo que nosotros tenemos”, finalizó.