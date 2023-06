Jordi Martin, paparazzi español, contó que rechazó trabajar para Magaly Medina: “Soy leal a Amor y Fuego”

Jordi Martin, paparazzi español, contó que rechazó trabajar para Magaly Medina | Willax

Jordi Martin se ha convertido en el vocero de las noticias internacionales de ‘Amor y Fuego. El periodista español está al tanto del tema de Shakira, Piqué y Clara Chía, incluso se sabe que es muy cercano a la colombiana, por lo que en más de una ocasión ha aparecido como su vocero.

Sin embargo, aquí en Perú pocos conocían de su trabajo y fue hasta su aparición en el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre que comenzó a tener mirada nacional. En más de una ocasión, ha hecho enlaces para el espacio de Willax e incluso afirmó que cuando viaje para nuestro país se presentaría en vivo.

Pero, su aparición en las pantallas ha generado que más de uno lo vea y entre ellos se encontraría Magaly Medina. Este miércoles 14 de junio, el paparazzi hizo un alto a sus declaraciones y datos para hacerle una confesión a Rodrigo y Gigi.

Jordi Martin sorprendió al revelar que había recibido una oferta de trabajo por parte del equipo de Magaly Medina. Frente a ello, se mostró asombrado y no dio su brazo a tocer por lo que demostró lealtad para ‘Amor y Fuego’.

“Les explicó lo que me pasó hace 3 días. En Perú hay una presentadora de éxito, según la persona que me llamó el nombre de esta presentadora. Me llama una persona de confianza de Magaly y me dice que me quiere fichar. Me hace una oferta, me dice que me vaya a su programa. Yo le digo que no, que soy una persona fiel a mis principios”, comentó al inicio.

Tras ello, reveló que le ofrecieron ingresar a su espacio y que no tendrían problema en compartirlo con el espacio de Willax. Por ello, decidió hacérselo saber a la producción de Rodrigo y Gigi, porque no se sintió muy cómodo con lo sucedido.

“Yo le digo que no a esta oferta y la contraoferta que me hacen es que estaríamos encantados de compartirte con Amor y Fuego. Yo llamo a una persona de Amor y Fuego y le digo lo que me pasa y dicen que yo haz lo que quiera, que soy una persona libre, pero como les digo, por amor y agradecimiento a este programa he decidido rechazar la oferta de Magaly”, agregó.

Seguido contó cómo fue que recibió la oferta y confesó que tildaron a Magaly Medina como la presentadora con más éxito en el país, para así tratar de convencer al paparazzi. “Jordi, ¿quieres trabajar con la más grande en Perú? La presentadora de más éxito en Perú. La Susana Jiménez de Perú. Me lo vendieron como la gran, súper, mega presentadora de Perú”, contó el comunicador.

Rodrigo González lamentó la actitud del equipo de Magaly Medina

Tras las declaraciones de Jordi Martin, Rodrigo González se mostró incómodo con lo sucedido. Ante ello, lanzó una serie de calificativos en contra de la presentadora y explicó que hay mucha gente que se vanagloria, pero que finalmente quieren tener lo de otros.

“De alguna manera, desde aquí celebramos y saludamos que, a pesar de que nos minimizan y que, como dices tú, hay gente que va por la vida autoproclamándose estrella o aquí somos mejores, nosotros igual agradecemos que nos miren, que nos observen, y que te convoquen. Eso significa que la química gusta, que tu presencia aquí en el show cala y que, de alguna manera, quieren tener lo que nosotros tenemos”, comentó al inicio el popular ‘Peluchín’.

Seguido, lamentó la forma en la que se quiere obtener a las personas de otros programas y recalcó que es como usualmente se trabaja detrás de cámaras. “Esto es lo que ocurre detrás de cámara, esa es la manera como se opera, como se intenta convocar a otros trabajadores para lograr llevárselos hacia sus shows. Gracias por esa información, Jordi, que no hace más que confirmar lo que hace mucho tiempo ya me di cuenta, y lo que continúo pensando. Gracias por tu cariño, gracias por tu lealtad y gracias por hacer público este tipo de bajezas”, finalizó.