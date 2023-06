Nicole Akari expone ‘mentira’ de Yahaira Plasencia en los Premios Heat: “Ese vestido ya existía y se lo prestaron”

Nicole Akari indicó que Yahaira Plasencia no diseñó el vestido que llevó en los Premios Heat 2023.

El atrevido vestido color verde que llevó Yahaira Plasencia en los Premios Heat 2023 no fue del agrado de Nicole Akari, estilista y asesora de imagen peruana. La experta se presentó en ‘América Hoy’, este viernes 9 de junio, y aseguró que la salsera mintió a la prensa al decir que le hizo ligeros cambios al traje antes del importante evento.

Te puede interesar: Premios Heat 2023: así fueron las apariciones de Yahaira Plasencia, Cielo Torres, Austin Palao y más peruanos

Como se recuerda, este jueves 8 de junio se llevaron a cabo los Premios Heat 2023, donde Yahaira Plasencia asistió para rendir homenaje al Grupo Niche, orquesta de salsa de Colombia de gran trayectoria. Antes de subir al escenario, la peruana desfiló por la alfombra roja y dio detalles del vestido que usó esa noche.

“Mi diseñadora y yo nos sentamos a soltar ideas y quedó esta hermosura. Siempre he usado dorado, plateado y fucsia, quería un color distinto. Y quedó verde”, manfiestó emocionada.

Yahaira Plasencia en Los Premios Heat 2023, usando un vestido diseñado por Yelitza Rojas.

Nicole Akari la desmiente

Nicole Akari indicó que Yahaira Plasencia mintió al decir que había modificado el vestido verde que llevó en los Premios Heat 2023.

“Esa es la gran mentira del planeta. Ese vestido ya existía, ya lo tenía Yelitza y ella lo que ha hecho es corregir la medida y prestárselo. No me gusta dejar mal parada a nadie, soy muy honesta, pero las cosas como son. ¿Diseñadora?”, expresó indignada.

Reveló también que una reconocida diseñadora, amiga suya, le envió propuestas de vestuario a Yahaira Plasencia. Sin embargo, ella jamás respondió. “Eso hace que quedes muy mal parada y malcriada. Nada te cuesta poner: ‘No, gracias’. Esa diseñadora es una delicadeza de mujer, le ha heco favores antes”.

Nicole Akari, experta en asesoría de imagen, criticó el look de Yahaira Plasencia.

Por otro lado, la fashion stylist consideró que el look de Yahaira Plasencia no fue el adecuado para la gala.

Te puede interesar: Yahaira Plasencia asistirá a los Premios Heat 2023: Cantante entregará galardón en una categoría

“El error fue que no era su talla, Yahaira es mucho más voluptuosa, pero acá hay un detalle, el guante malogró por completo todo el look. Yo creo que si ella hubiera tenido el cabello más pulido o mejor peinada lo hubiera podido mejorar”, comentó en un principio.

Nicole Akari añadió que el calzado tampoco fue de su agrado. “Siempre los zapatos de ella son demasiado vedetuchos, ella por querer ganar tamaño y altura se pone los zancos, y es un gran error. Siempre está con el mismo estilo de calzado, en realidad este look no la favoreció para nada, no había algo que rescatar, pero ella debe estar feliz, la conozco, ella con que rajen y hablen de ella está contenta”.

La salsera Yahaira Plasencia fue duramente criticada por Nicole Akari.

La presentación de Yahaira Plasencia

Por segundo año consecutivo, Yahaira Plasencia se presentó en los Premios Heat 2023, realizado en República Dominicana. La peruana fue invitada para formar parte de un homenaje musical que la organización de los galardones preparó para el Grupo Niche.

Yahaira Plascencia participó en homenaje al grupo Niche en los Premios Heat 2023. HTV

“Estoy súper emocionada de poder ser parte de este homenaje. El productor del segmento y la manager de Niche me llamaron hace algunas semanas; y, yo feliz de poder ser parte de este homenaje, un grupo tan querido para nosotros los peruanos”, dijo antes de viajar fuera del país.

Te puede interesar: Yahaira Plasencia en los Premios Heat 2023: cantante rendirá homenaje al 'Grupo Niche'

El jueves 8 de junio, a las 20:45 horas, Yahaira Plasencia salió al escenario y demostró su talento vocal junto a reconocidos cantantes de la música latina como Mike Bahía, Eddy Herrera y Yeison Jiménez.