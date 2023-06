Giacomo Bocchio calificó de “doble moral” a quienes los criticaron por cocinar conejo en ‘El Gran Chef Famosos’

Giacomo Bocchio calificó de “doble moral” a quienes los criticaron por cocinar conejo. Latina TV.

Una reciente edición del programa ‘El Gran Chef Famosos’ generó polémica cuando los concursantes tuvieron que preparar un platillo a base de conejo. La producción de Latina TV les pidió no solamente cocinar dicha proteína, sino manipular al animalito sin vida, para luego aprender a trozarlo, bajo las indicaciones del chef y presentador Giacomo Bocchio.

Una de las participantes que se mostró muy afectada fue Milett Figueroa, quien no pudo evitar quebrarse y derramar algunas lágrimas porque dicho animalito le recordaba a su mascota ‘Bunny’.

“Yo respeto muchísimo la experiencia que ustedes tienen y todo lo que han trabajado para sobrellevar esos platillos, pero sí he tenido un animalito de mascota, un conejito, se llamó Bonny. Sí me da pena el hecho de tener que maniobrarlo, yo sé que ya está muerto, pero es una fibra muy sensible para mí”, mencionó entre lágrimas.

Giacomo Bocchio enseñó a trozar el cuya a los participantes de 'El Gran Chef Famosos'. Latina TV.

Al respecto, Infobae Perú se comunicó con el chef Giacomo Bocchio, que hace las veces de jurado en el reality. Sobre la controversia que se generó al cocinar adobo de conejo en señal abierta, aclaró: “Yo no he faltado el respeto a nadie, he sido muy profesional al tratar y enfrentar a un animalito que ha dado su vida para que nosotros disfrutemos”.

Por otro lado, calificó de “doble moral” a las personas que indicaron que el reality El Gran Chef Famosos había sido cruel al cortar un animal sin vida para luego prepararlo. Además de pedir a los concursantes trozar al conejo para elaborar el adobo de conejo acompañado de arroz con aceitunas.

“Me parece una doble moral toda la gente que habla del conejito y tal, mientras se comen un pollo a la brasa, bien contentos, ¿ahi no hay vida, ahí no hay sufrimiento?. Entonces hay que saber dar lugar a las cosas. Esta es una competencia de cocina y no de mascotas”, precisó.

Agregó que hay gente que tiene doble moral, porque se queja de cómo se puede manipular un conejo o cuy, “pero al mismo tiempo, se come un pollo, que un día antes estaba haciendo ‘pío, pío’, o se come una vaca que antes decía ‘mu’ o un cordero, no le encuentro ningún sentido”, continuó.

Giacomo Bocchio se integra a El Gran Chef Famosos. Latina TV

“En una cocina no podemos ponernos a llorar”

Otros usuarios comentaron que los jurados de ‘El Gran Chef Famosos’ no tuvieron las palabras adecuadas para Milett Figueroa, quien rompió en llanto y por un momento se bloqueó en la competencia y no pudo cortar al animalito que se encontraba entero sobre su mesa.

Giacomo Bocchio aclaró que su intervención siempre fue con respeto y que le enseñó a los participantes la mejor manera de cortar un conejo, como a él se lo enseñaron en la escuela de alta cocina.

“Mi papel no es de ser psicólogo ni el mejor amigo de nadie. A mí me han contratado para que califique los platos y enseñe algunas técnicas. Lo único que hice fue trozar el conejo y darle el mismo respeto a ese animalito, como a un pollo o pescado”, dijo en un inicio.

Además, aclaró que en la competencia se ha venido, a participar y superar retos y no detenerse ante el primer obstáculo. “A Milett en ningún momento se le faltó el respeto. En una cocina no podemos ponernos a llorar y abrazarnos, es un concurso y tenemos que seguir grabando”, resaltó.

Milett Figueroa lloró en ‘El Gran Chef Famosos’ al tener que cocinar un conejo | Latina

Giacomo Bocchio descartó romance con Milett Figueroa

Giacomo Bocchio respondió a Infobae Perú con respecto a los comentarios que circulan en redes sociales, que lo relacionan de manera directa o ‘shipean’ con Milett Figueroa y negó cualquier vínculo sentimental con ella.

El experto en la cocina aclaró que tiene una pareja desde hace muchos años, a la cual respeta y quiere. Agregó que la única relación que tiene con la actriz es la de compañeros de trabajo, además de una amistad que ha nacido en las grabaciones del espacio televisivo.

“Me tienen sin cuidado (esos comentarios), tengo una novia que respeto, quiero, y con quien hacemos un gran equipo juntos. (Sobre) que me ‘shipeen’, la verdad, es un término que no conocía. Pero esos comentarios me tienen sin cuidado, me parecen graciosos”, confesó.

El exigente jurado comentó que la bella actriz y modelo le parece una excelente participante, que ha mostrado una gran evolución dentro del programa. En el mismo sentido, comentó que el único vínculo que lo une con la exchica reality es una linda amistad

“Me llevo muy bien con Milett, es una chica A1 que ha ido creciendo a lo largo del programa... La celebro, la respeto y hasta la admiro por cómo ha ido creciendo a lo largo del programa. Más que una buena amistad, no hay, eso es todo”, aclaró.