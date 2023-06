Giacomo Bocchio descarta romance con Milett Figueroa en ‘El Gran Chef Famosos’: “Respeto y quiero a mi novia”

Giacomo Bocchio, quien es parte del jurado del programa "El Gran Chef Famosos", aclara que no tiene preferencias por Milett Figueroa y responde así a comentarios que circulan en las redes sociales. Imagen: Latina TV.

‘El Gran Chef Famosos’ es un reality de cocina que se ha ganando el cariño del público, que prefiere ver este nuevo formato y divertido. Todas las noches se puede ver a conocidas figuras de la televisión peruana, que no tienen mucho conocimiento gastronómico, elaborar diferentes platillos nacionales e internacionales.

Entre el jurado, se encuentra el chef profesional Giacomo Bocchio, quien demuestra su vasta experiencia en la cocina en dicho programa. Ya ha sorprendido a muchos al mostrar sus técnicas al momento de picar y trozar distintas proteínas.

Pero en el desarrollo de los diferentes programas, los usuarios de las redes sociales han percibido una especie de favoritismo hacia la concursante Milett Figueroa, inclusive algunos han dejado volar su imaginación y hablan de una posible atracción entre los personajes o hasta un vínculo sentimental.

Infobae Perú conversó con Giacomo Bocchio y le consultó sobre estos comentarios que circulan en redes sociales, que lo relacionan de manera directa o ‘shipean’ con la bella modelo. Además le preguntó sobre cómo marcha su experiencia, hasta el momento, en la primera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’.

El experto culinario aclaró que tiene una pareja desde hace muchos años, a la cual respeta y quiere. Agregó que la única relación que tiene con Milett es la de compañeros de trabajo, además de una amistad que ha nacido en las grabaciones del espacio televisivo.

“Me tienen sin cuidado (esos comentarios), tengo una novia que respeto, quiero y con quien hacemos un gran equipo juntos. (Sobre) que me ‘shipeen’, la verdad, es un término que no conocía. Pero esos comentarios me tienen sin cuidado, me parecen graciosos”, confesó.

Giacomo Bocchio se integra a El Gran Chef Famosos. Latina TV

Aclara relación con la concursante Milett Figueroa

Giacomo Bocchio comentó que tenía conocimiento de quién era Millet Figueroa, pero que no había tenido la oportunidad de conocerla en persona. Señaló que le parece una excelente participante, que ha mostrado una gran evolución dentro del programa.

“Me llevo muy bien con Milett, es una chica A1 que ha ido creciendo a lo largo del programa. Realmente no la conocía (en persona), pero sí sabía quién era porque es una figura pública muy reconocida que tiene miles de seguidores en redes sociales, inclusive yo no la seguía en Instagram, pero ahora la sigo porque me parece una participante que ha venido a dar lo mejor de ella en la competencia de cocina”, dijo.

En el mismo sentido, comentó que el único vínculo que lo une con la exchica reality es una linda amistad. “La celebro, la respeto y hasta la admiro por como ha ido creciendo a lo largo del programa. Más que una buena amistad, no hay, eso es todo”, aclaró.

El experto cocinero comentó que le parece que es una figura pública que puede ser un gran ejemplo para las demás mujeres. “Yo la celebro, es un gran ejemplo para varias mujeres que salen de su zona de confort. Ha sido muy bonito verla concursar en esta primera temporada”, detalló.

Milett Figueroa es semifinalista en 'El Gran Chef Famosos'. (Latina TV)

Giacomo Bocchio feliz con ‘El Gran Chef Famosos’

Giacomo Bocchio comentó que la primera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ ha sido una buena experiencia donde se ha divertido mucho grabando con las figuras públicas, pero sobre todo porque ha podido compartir sus conocimientos culinarios con las familias.

“Ha sido una experiencia linda, algo diferente para mí, había hecho programas de televisión, pero cocinando, nunca había estado con tantos famosos y evaluando su cocina, sobre todo al comienzo, cuando no sabían cocinar”, expresó.

“Por un la lado ha sido gracioso, pero al mismo tiempo para mí la cocina es algo serio. He visto cosas que escapan del sentido común y lógico que me ha molestado, pero ha sido muy divertido. La estoy pasando bien, a mí me interesa elevar el nivel culinario de la gente y este programa me permite eso. Acercar el conocimiento culinario a la casa. Al mismo tiempo de llevar alegría a toda la familia peruana”, expresó.