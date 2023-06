Milett Figueroa rompió en llanto en ‘El Gran Chef Famosos’: “Estoy paralizada, no puedo”

Milett Figueroa rompió en llanto en 'El Gran Chef Famosos'. Latina TV.

Milett Figueroa se ha convertido en una de las concursantes favoritas de ‘El Gran Chef Famosos’, pese a su poca o nula experiencia en la cocina. Aunque regresó a la competencia tras obtener el mejor puntaje en la jornada de repechaje, ahora podría ser eliminada. La modelo está en sentencia y se enfrentará a Patricio Suárez Vértiz, Nico Ponce y Susan León.

Te puede interesar: “No me mira como a otras concursantes”: Patricio Suárez Vértiz reclama favoritismo en el ‘El Gran Chef Famosos’ a Giacomo Bocchio

En la última emisión del programa, de este lunes 5 de junio, Milett Figueroa preparó pastel de atún con ensalada y risotto de arroz con pato. Desafortunadamente, sus platillos no convencieron a los miembros del jurado, conformado por Javier Masías, Giacomo Bocchio y Nelly Rosinelli, quienes prefirieron salvar a Korina Rivadeneira.

La modelo de 30 años se mostró nerviosa por caer otra vez en sentencia. Recordemos que, desde que se estrenó ‘El Gran Chef Famosos’, la exchica reality ha estado en sentencia en todas las jornadas y ganó solo una prueba, lo que la llevó a derramar un par de lágrimas de lo orgullosa que se sentía de sus avances.

Participantes de 'El Gran Chef Famosos' fueron evaluados por el jurado. Milett Figueroa terminó siendo sentenciada. (Latina TV)

Milett Figueroa rompió en llanto

Este martes 6 de junio, a las 20:00 horas, Milett Figueroa, Patricio Suárez Vértiz, Nico Ponce y Susan León se enfrentarán por un cupo para la semifinal de ‘El Gran Chef Famosos’. Debido a lo avanzada que está la competencia, la producción aumentó la dificultad y sorprendió a los concursantes al informar que cocinarán conejo.

Te puede interesar: Natalia Málaga comete gran error en ‘El Gran Chef Famosos’: jurado encuentra mondadiente y plástico en sus platos

En el avance promocional de Latina TV, se logra ver a Milett Figueroa entrando en crisis durante la preparación. “No sé qué sigue, estoy paralizada completamente. No puedo, no puedo”, expresó en llanto mientras los miembros del jurado y sus compañeros la alentaban a continuar.

Milett Figueroa rompió en llanto en 'El Gran Chef Famosos'. (Latina TV)

Milett Figueroa conquista a la audiencia

Milett Figueroa es recordada por muchos por su paso por ‘Esto es Guerra’ y por el escándalo de infidelidad que protagonizó con Guty Carrera, expareja de Melissa Loza. Sin embargo, desde que ingresó a ‘El Gran Chef Famosos’, la modelo no ha dejado de ser tendencia en redes sociales. Los usuarios destacan su perseverancia por cocinar, aunque no sepa hacerlo; y también la espontaneidad que demuestra frente a cámaras.

Milett Figueroa busca ser semifinalista en 'El Gran Chef Famosos'. (Latina TV)

Los usuarios no han dudado en relacionarla sentimentalmente con el juez Giacomo Bocchio. Los rumores incrementaron cuando Patricio Suárez Vértiz se quejó de un supuesto favoritismo en el programa. “Mi plato está rico, lo que pasa es que el juez Giacomo no me mira a mí como mira a OTRAS concursantes. Ups”, señaló el músico nacional, lo que generó todo un revuelo en redes sociales.

Te puede interesar: Natalia Málaga, Fiorella Rodríguez y Patricia Portocarrero no pudieron clasificar y regresar a la competencia de ‘El Gran Chef Famosos’

Cabe resaltar que, aunque Milett Figueroa está soltera, el famoso chef tiene un romance con Brenda Dávila, una chef venezolana de 27 años, cofundadora de Mi Punto Fijo. “Trabajo con ella hace más de siete años y vivimos juntos hace cinco. Es una maestra haciendo café y panadería, es una gran cocinera”, señaló el jurado en su canal de Youtube, mostrando orgulloso a su pareja.

Patricio Suárez Vértiz aseguró que hay supuesto favoritismo en la competencia culinaria.

¿Dónde ver ‘El Gran Chef Famosos ONLINE’?

Los fanáticos de ‘El Gran Chef Famosos’ pueden ver el programa en vivo y online a través de la página oficial de Latina TV, de lunes a viernes a las 20:00 horas. Los sábados se emite a partir de las 22:30 horas.