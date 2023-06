Desde Challapalca, a cinco mil metros sobre el nivel del mar, ‘Mamut’ sigue vigente: sus “soldados” tomaron la batuta

Tren de Aragua: "soldados" de 'Mamut' continúan su legado criminal

El peligroso Héctor Alfonso Prieto Materano, de 36 años, más conocido en el mundo delincuencial como ‘Mamut’, es considerado por la policía de nuestro país como el líder del Tren de Aragua en Perú. Llegó en 2022 procedente del penal de Tocorón (Venezuela), para seguir expandiéndo los tentáculos criminales de la banda. Pero fue detenido a inicios de este año en Lima norte por el rosario de acusaciones en su contra.

En la actualidad, Prieto Materano se encuentra privado de su libertad en Challapalca, un penal de máxima seguridad ubicada en la Cordillera de los Andes a más de cinco mil metros sobre el nivel del mar, alejado de todo. Sin embargo, Panorama reveló que sus operaciones delictivas no habrían parado.

De acuerdo al informe, existirían dos células criminales comandadas por Alenny José Belisario Castillo, alias ‘La Sombra’, un avezado y temido delincuente venezolano. Este sujeto estaría a cargo de continuar el linaje ilícito de su otrora jefe: sicariato, trata de personas con explotación sexual y extorsión.

'Mamut', cuyo normal real es Héctor Alfonso Prieto Materano, de 36 años, es el líder del Tren de Aragua en Perú, según información policial. (Composición Infobae)

“Sabes que soy un malandro en alta, tú conoces. Cuidado, mona. Tú sabes que a mí me gusta malandrear, mona, tú conoces. En alta...”, se le escucha decir a ‘La Sombra’ en un video para las redes sociales. Esta echado en su cama y porta un enorme revólver.

Según la policía, tras la caída de ‘Mamut’, sus células criminales no solo continuaron con la operación delincuencial, sino que lo extendió al narcotráfico. Ante las autoridades, afirmó ser un próspero empresario dedicado a la venta de motos lineales, pero era todo una “pantalla”.

“Este grupo se autodenominaba los ‘Soldados de Mamut’”, dijo el coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Homicidios, al dominical.

Otros de los soldados de Prieto Materano son Wilker Martínez Suárez, quien estaba procesado en nuestro país por sicariato, banda criminal, extorsión y robo agravado, y John Vega Kasle, también con un amplio historial delictivo.

“Tenían un búnker bajo algunas direcciones del penal de Tocorón. Han sido capturados y desarticulados en Puente Piedra”, informó el coronel Revoredo.

Duro golpe al Tren de Aragua

Alias ‘Mamut’ fue capturado en enero pasado tras ser sindicado como uno de los sicarios de la banda criminal ‘Los Malditos del Cono’, una micro banda delincuencial perteneciente al Tren de Aragua cuyos integrantes cometían homicidios, secuestros, extorsiones, cobros de cupos, tráfico ilícito de drogas y tenencia de armas de fuego y explosivos con los que llevaba a cabo sus fechorías.

Este sujeto llegó a nuestro país en el 2022 por la frontera de Brasil-Perú y se instaló en un departamento en el cono norte de la capital. Desde ese lugar, dio inicio a su actividad delictiva de extorsión a los negocios y viviendas a los que le ponía el ojo.

El Tren de Aragua nace en 2014 en la prisión de Tocorón, Venezuela, y se convierte en una poderosa megabanda criminal. (Ministerio del Interior)

Según la manifestación de este temido criminal, ingresó al Perú de forma ilegal tras salir de prisión en Brasil. Anteriormente, salió de Venezuela tras haber permanecido dos años y seis meses recluido en el penal Tocorón donde coincidió con el líder máximo del Tren de Aragua, Héctor “Niño” Guerrero, quien lo envió a Perú en su representación.

Además de la extorsión y sicariato, el negocio “más rentable” de este sujeto y de toda la mafia delincuencial venezolana es la trata de personas. Para ello, “Mamut” captaba a jovencitas de nacionalidad venezolana en redes sociales y les prometía ropa, comida, viaje, estadía y viaje gratuito a Perú. Una vez instaladas en nuestro país, comenzaría el infierno para ellas, al conocer que debían pagar entre S/100 a S/300 soles por día sus proxenetas, caso contrario, serían eliminadas.

Revelan la vida de lujos de varios de los miembros del Tren de Aragua

“Te voy a picar”

De la información policial se desprende que ‘Mamut’ era uno de los jefes criminales más sanguinarios de las bandas extranjeras. Persona que se oponía a sus intenciones delictivas recibía una terrorifica amenaza. En poder de las autoridades hay algunos audios que dan cuenta de la ferocidad de este sujeto.

“Cuando yo te ubique y te agarre, no quiero lloradera, no quiero chiste, te voy a picar en pedasiquico”, dice ‘Mamut’ a alias ‘Mamera’, otro líder criminal dedicado a la explotación sexual, que no era de su simpatía.