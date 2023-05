Iquitos: Fiscalía de la Nación pide 18 meses de prisión preventiva contra padres de bebé asesinado

Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva contra padres de bebé asesinado en Iquitos.

Luego de recabar información, la Fiscalía de la Nación solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Jesús Bautista Saldaña y Vanesa Priscila Cachique Isac. Ambos padres son acusados de haber asesinado a su hijo de tan solo 10 meses como autor inmediato y cómplice primario, respectivamente.

Los progenitores serán investigados por los delitos de conspiración y ofrecimiento por sicariato en agravio a su hijo que fue asesinado el pasado 6 de mayo en el puente Nanay en Iquitos. De acuerdo con los primeros testimonios, se habría tratado de un robo, pero las contradicciones de ambos dieron un giro completo.

“Esta medida tiene por finalidad asegurar la presencia de los imputados durante el proceso hasta la expedición de la sentencia, por lo que el plazo mencionado se encuentra justificado”, se lee.

Fiscalía pide 18 meses contra padres de menor asesinado. Foto: Twitter de la Fiscalía

Esto se da luego de cumplirse el pedido de detención preliminar contra los progenitores para que puedan dar más detalles. Ante esta solicitud, el Juzgado de Investigación Preparatoria decidió programar la audiencia para el día de mañana 23 de mayo a las 15:00 horas.

Crimen en Iquitos

Este caso conmocionó a todos los ciudadanos al tener primeros indicios que detrás de este asesinato estaría su propio padre. Un menor inocente dejó de existir tras ser apuñalado en la ciudad de Iquitos.

Al conocer este crimen, el Ministerio Público pidió la reconstrucción de los hechos, donde se evidenció contradicciones entre ambos. Además, la madre denunció que el padre no quería otorgarle la pensión de alimentos, lo cual se presume que sería este el motivo.

No obstante, se conoció que el abogado Juan Carlos Criollo renunció a la defensa de los acusados. A pesar de que, días anteriores indicaba que no había contradicciones entre los imputados.

Reporte de los padres de bebé fallecido a quienes se les dictó prisión preventiva en Iquitos. Canal N

Un nuevo testigo

Por otro lado, en el transcurso de las investigaciones del Ministerio Público, un testigo saldría para acusar a Jesús Bautista Saldaña de haber mandado a matar a su hijo cuando tenía pocos meses de haber nacido. Una confesión que lo comprometería más, pero que la Fiscalía podría recoger.

Se trata de Segundo Cárdenas, quien declaró a los medios de comunicación que tenía información de que el asesino sería Bautista. Esto luego que su hijastro Jhon Panduro Flores revele que lo intentó contratar para atentar con la vida del pequeño.

“Este señor ya tenía planeado cuando el bebé tenía siete meses de nacido. Este señor había buscado a mi entenado para que haga el trabajo, pero como era soldadito le dijo que no. ‘No puedo hacer ese trabajo mi suboficial, yo no soy un asesino’”, declaró a Latina.

El padre del menor le habría propuesto pagarle entre 2.500 a 3.000 soles para acabar con la vida de su propio hijo. Sin embargo, Panduro afirmó que se negó a realizarlo.

Nuevo testimonio sumarían para saber qué sucedió con el bebé de 11 meses en Iquitos|VIDEO: 24 Horas.

Nuevas piezas que durante estas dos semanas han servido para que los padres pasen de agraviados a investigados. A su vez, la Fiscalía reunió la información requerida para que sean acusados de sicariato.

Contradicciones

Por otro lado, la madre del menor reveló que fue su pareja que lo llevó hasta este puente, donde no había energía eléctrica. Es así como habrían llegado en una moto lineal e ingresaron de forma libre.

Sin embargo, esta versión sería desmentida por la seguridad, que señaló que abrió la reja para que pasaran. Más indicios que harían sospechar lo que en realidad habría sucedido y descartar un presunto robo.

“Él me dijo que no quería hacerse cargo de mi bebé, incluso me dijo para abortarlo. Pero me negué. Por eso, ese día le dije: Tú has planeado todo esto para no pagarme la pensión de tu hijo (1600 soles)”, asevera Vanesa.