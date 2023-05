El misterio que envuelve el caso del bebé apuñalado en Iquitos y los hechos que no encajan

Iquitos: el misterio que envuelve el caso del bebé apuñalado

El caso de un bebé de 11 meses presuntamente apuñalado por dos delincuentes en la ciudad de Iquitos, región Loreto, dejó consternado al Perú entero. La población no podía concebir que alguna persona, por muy hampón que fuese, tuviera el valor de acuchillar a un recién nacido delante de sus padres por el simple hecho de no encontrarles nada para robarles.

La horrenda historia empezó la noche del pasado sábado 6 de mayo, cuando -según la declaración de los papás- fueron supuestamente interceptados en medio del puente Nanay por dos sanguinarios malhechores a bordo de una motocicleta.

“He visto que a él (su pareja) lo botan, yo corrí. Después me jala hacia la pista y yo me arrodillo. En ese momento me da un manazo en la cara, me bota al piso. Yo no he soltado a mi hijo. (El delincuente) Saca el cuchillo o ya lo tenía en la mano y le pica a mi bebé”, contó la madre entre lágrimas.

Iquitos fue escenario del apuñalamiento a un bebé de 11 meses de nacido en el puente Nanay, región Loreto. (Composición Infobae)

La violencia de los delincuentes, de acuerdo al padre, se desató porque ellos no se querían dejar robar. Esto no habría sido del agrado de los atacantes, quienes supuestamente se pagaron hiriendo de muerte al bebé.

“Nosotros no dejamos que nos roben. También teníamos una moto y no procedieron a robarnos. Abordaron a la mamá e hicieron lo que hicieron”, dijo el papá.

El bebé no murió instantáneamente y luchó cinco días por su vida. El pasado 11 de mayo su cuerpecito no resistió la herida punzocortante y dejó de existir. La indignación en el país creció, mientras que las autoridades ofrecieron 150 mil soles para la persona que brindará información que permita la captura de “los responsables”.

Un bebé de apenas 11 meses murió luego de ser herido presuntamente por asaltantes. Lo hechos aún se encuentran en investigación. (Captura video/Iquitos al Rojo Vivo)

Giro de 180 grados

En las últimas horas, sin embargo, el caso dio un giro de 180 grados, cuando la fiscalía informó que los padres del pequeño serían investigados preliminarmente por entrar en contradicciones durante el interrogatorio policial y la reconstrucción de los hechos.

Tras la diligencias de ley, el general PNP Héctor Bernal, jefe de la IV Macro Región Policial Loreto, notó la existencia de esas contradicciones al escuchar a los propios progenitores relatar los minutos previos y el momento exacto del supuesto asalto.

“En el puente no se cometen actos delictivos por la seguridad que hay. Ellos han ingresado a un lugar oscuro, porque no hay alumbrado público, desolado y luego se retiran corriendo del lugar diciendo que los habían asaltado. Después llevaron al bebé al hospital”, indicó el alto mando a El Comercio.

Padres del bebé apuñado en Iquitos son sospechosos del crimen, de acuerdo a la fiscalía y policía. (Captura)

Agregó que todos los días, desde las 9 de la noche, en la entrada al puente hay un vigilante que impide el tránsito por la nula iluminación pública con la que cuenta la zona. Esto último fue confirmado con información del Gobierno Regional de Loreto que habla del acceso limitado y la falta de luz.

Vigilante es pieza clave

Las investigaciones apuntan a que los padres del bebé de 11 meses llegaron al promediar las 10 de la noche a la entrada del puente Nanay y, tras presuntamente convencer con mentiras al vigilante que vivían en un cacerío al otro lado de la estructura, lograron ingresar.

Según las declaraciones de los papás, los hampones se dieron a la fuga con dirección a la playa que está por la Av. La Marina. Pero para llegar hacia ese punto, los atacantes habrían tenido que salir por el mismo lugar donde ingresó la pareja.

Durante el velorio del bebé asesinado, los familiares pidieron atrapar y condenar a los responsables.

Respecto a esto, la policía informó que el vigilante de la zona desestimó la versión de los padres, pue no hubo movimiento de alguna moto o persona con las características descritas por los denunciantes.

“Manejamos la hipótesis que ha habido un problema entre ambos y por casualidad, o cuestiones de ellos, se ha suscitado esa situación o simplemente han coincidido en cometer ese delito”, reveló el general.

Ella ahora lo culpa a él

La mañana de este domingo 14 de mayo, trascendió que la mamá del fallecido acusó a su pareja de ser responsable del fatídico hecho.

El Ministerio del Interior ofreció 150 mil doles para la persona que ayude a dar con los responsables del horrendo crimen. (Composición Infobae)

“Tú has hecho algo, tú has planeado esto para no darme la pensión de tu hijo. Si mi hijo muere tú vas a tener la culpa, porque tú le has hecho esto”, le increpó la mujer. Este se negó tajantemente de tener algo que ver con la muerte del bebé, pero ella aseguró que “no le cree”.

“Por qué no me mataron a mí, si querían matarme a mí lo hubieran hecho. Yo sé que tú has matado a mi hijo para no darme la pensión, yo sé. Para que te vayas con tu mujer que tienes en Lima. No sé por qué los habrás hecho”, añadió la madre.