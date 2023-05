Maratón Lima 42K: Conoce cuáles son las rutas de desvío, calles clausuradas y duración del evento

Desde las 5 de la mañana se cerraron varias avenidas concurridas en Miraflores por este evento deportivo. Conductores aseguran que no hubo difusión de desvíos.

La mañana del domingo 21 de mayo, el distrito de Miraflores amaneció con las calles cerradas y llenas de personas listas para iniciar la Maratón Lima 42K. El evento deportivo reunió a más de 15 mil personas.

Para aquellos que no fueron parte de la maratón, las calles cerradas significaron un gran malestar, debido a que no podían llegar a su hogar o trabajo y tuvieron que esperar durante varios minutos hasta que el tránsito sea habilitado. Unidades de transporte público y privado dejaron a varios pasajeros varados pues no tenían conocimiento sobre dicho evento.

Calles cerradas por Maratón Lima 42K

Las calles que se encuentran cerradas por la Maratón Lima 42K son las siguientes:

Maraton Lima 42K: Más de 15 mil personas participaron en evento deportivo en Miraflores. (María Elena Mamani / Infobae)

- Avenida Arequipa en su totalidad (ida y vuelta)

- Avenida José Pardo

- Avenida Armendáriz

- Malecón de la Reserva

- Malecón Cisneros

- Avenida La Paz

- Avenida Larco

- Avenida Diagonal

- Avenida Alfredo Benavides (desde La Paz hasta Larco).

¿Cuál será el plan de desvío? Los conductores deberán de tomar las siguientes rutas para continuar su camino.

De norte a sur: avenida Santa Cruz, continuar por Comandante Espinar, seguir por José Gálvez, luego por Balta y finalmente, terminar en el Circuito de Playas.

De sur a norte: Desde la avenida Paseo de la República, deben de seguir por calle Schell y continuar por avenida La Paz. Finalmente serán desviados por Petit Thouars.

Maratón Lima 42K: desvío vehicular. (Municipalidad de Miraflores)

¿Hasta qué hora será la Maratón Lima 42K?

De acuerdo a la publicación de la empresa, la restricción será desde las 5:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Cabe destacar que el evento inició a las 6:00 a.m. para el primer grupo de corredores, mientras que para el segundo grupo fue a las 7:00 a.m.

Miles de personas participaron en la Maratón Lima 42K

En las primeras horas, la presencia de atletas estuvo acompañada de ambulancias, personal de seguridad, serenazgo, agentes de tránsito y familias enteras que acompañaron a brindar soporte a sus familiares que participabana en dicha maratón.

Maraton Lima 42K: Más de 15 mil personas participaron en evento deportivo en Miraflores. (María Elena Mamani / Infobae)

Si bien, la carrera principal fue la de 42K, esta estuvo dividida en tres tipos de competencia, que correspondían a los 10K, 21K y la maratón 42K. La Municipalidad de Miraflores dispuso ciertas medidas para evitar accidentes en el lugar., entre ellos, la restricción del tránsito vehicular.

Los primero que culminaron su carrera, no dudaron en echarse en medio de las áreas verdes para descansar del fuerte ejercicio físico. Algunos acudieron a la avenida Pardo para por rehidratarse en los puestos que entregaban bebidas energizantes de manera gratuita. El atleta Christian Pachecho, ancianos y menores de edad también participaron en la maratón.

Al haber bloqueo de tránsito, varias personas que no tenían que ver con la carrera se encontraron con personal de seguridad que les impedían el libre tránsito, debido a que los atletas corrían a gran velocidad.

Maraton Lima 42K: Más de 15 mil personas participaron en evento deportivo en Miraflores. (María Elena Mamani / Infobae)

La molestia se apoderó de algunos al punto de gritar. La presencia de adulto mayores y personas en estado de vulnerabilidad también formó parte de los afectados por dicho evento.

Corredor Azul anuncia desvío por maratón

El servicio del Corredor Azul anunció su plan de desvío por la Maratón Lima 42K. las líneas 301 y 305 modificaron su recorrido en ambos sentidos. La variación se dará en el siguiente horario: desde las 5:00 a. m. hasta la 1:00 p. m., así lo anuncióla Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) , a través de un comunicado en sus redes sociales.

¿Por dónde transitarán los buses del corredor Azul? Se sabe que el plan de desvío contempla las siguientes avenidas:

- Avenida Petit Thouars, en dirección al Rímac.

- Avenida Arenales.

- Avenida Camino Real.

- Avenida Angamos.

Las rutas mencionadas están habilitadas en ambos sentidos.