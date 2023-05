Quién es Canelita Amoretti, la mujer que fue captada con el cómico Jefferson Prince ingresando a un hotel. Instagram

Canelita Amoretti saltó a la farándula peruana, tras ser ampayada ingresando a un hotel en San Juan de Lurigancho con el humorista Jefferson Prince, quien es un hombre casado y con hijos.

Te puede interesar: Ampay del cómico Jefferson junto a actriz de cine para adultos, Canelita Amoretti, entrando a un hotel

Magaly Medina fue la encargada de emitir las imágenes, el pasado 19 de mayo en su programa, señalando que ahora está formando una agencia detectives especializados en cazar infieles, debido a la gran cantidad de hombres que ha registrado, faltando a sus matrimonios y relaciones.

Debido a que en los últimos meses, Jefferson Prince no ha sido el único en ser captado en una situación comprometedora con una mujer que no es su esposa. A él se suma, varios futbolistas tales como Paolo Hurtado, Aldair Rodríguez, Roberto ‘Chorri’ Palacios, Jean Deza, entre otros.

Te puede interesar: Magaly Medina, Brunella Horna, Gisela Valcárcel y más famosas envían saludos por el Día de la Madre

Pero, ¿quién es Canelia Amoretti?, que fue vista bailando de forma muy cariñosa con el actor de comedia y luego ingresando a un hospedaje de madrugada. Es una modelo y actriz cómica de 27 años que se dedicaría a la industria del cine para adultos para una conocida portal de pornografía, según lo indica su cuenta de Instagram.

Ampay del cómico Jefferson junto a actriz de cine para adultos, Canelita Amoretti, entrando a un hotel. Magaly TV La Firme / ATV

Actriz de comedia

Su primera aparición en un programa de televisión sería en el espacio de ‘Humor en dos ruedas’, que se trasmite todos los domingos por la señal de Panamericana Televisión, que cuenta con la participación de los humoristas ‘Kike’ Suero, ‘Mondonguito’, Edwin Aurora, entre otros cómicos ambulantes.

Te puede interesar: El reportaje que enfureció a ‘Cuto’ Guadalupe y por el que demandará a Magaly Medina

La actriz allí se luce en diminutas vestimentas, pero también comparte diálogo con los humoristas, dejando notar su talento para la comedia. Pero también ha sido invitada en varias ocasiones para ser parte de ‘La casa de la comedia’, lugar donde habría conocido a Jefferson.

Rede sociales

De acuerdo a su cuenta de Instagram, es influencer y vedette, ya que presenta un sensual show en diferentes discotecas del Perú. En dichas presentaciones ella baila y anima a los asistentes de los centros de entretenimiento.

Además, Canelina comparte varias instantáneas en su plataforma digital, mostrando su sensual figura en bikinis y vestidos cortos, cuando ha visitado diferentes provincias de nuestro país.

Canelita Amoretti. Instagram

Canelita Amoretti. Instagram

Canelita se defendió de acoso de cómico ‘Pepino’

Canelita Amoretti es una mujer que se hace respetar cuando alguien se quiere propasar con ella y así lo mostró al compartir un extracto de lo que fue una entrevista del actor ‘Pepino’ al programa de Youtube ‘Pinky Show’.

Resulta que el comediante ‘Pepino’ estaba grabando una skech con Canelita y como parte de la escena colocó su cabeza sobre los pechos de la modelo, esto molesto totalmente a la modelo y le jaló el cabello en varias oportunidades para que no lo vuelva hacer.

“Es que ella tiene la culpa y yo soy un actor que me meto en mi personaje y vive su papel. Yo quiero tocar, que es la única manera de conocer el mundo de la actuación... mi cabeza se chocó en sus senos y ella me jaló el cabello, pero lo hizo con maldad y le dije que mejor se retire”, relató el actor al admitir que Canelita lo puso en su lugar cuando intentó tocarla.

Sin embargo, Amoretti lo considera como un amigo porque escribió junto al video un mensaje deseándole lo mejor en su ingreso al elenco del programa ‘JB en ATV’. “Todo el éxito para mi querido amigo @comico_pepinooficial para su carrera como cómico y ya sabes, siempre habrá parche para tu mano larga jajaja”, escribió en la descripción de su publicación.

Publicación de Canelita Amoretti. Instagram.

Canelita niega que haya sembrado a Jefferson Prince

Luego del reportaje de Magaly Medina, Jefferon Prince hizo un mea culpa por el ampay que protagonizó con Canelita Amoretti. Pidió disculpas a su esposa e hijos, pero también señaló que todo fue armado por producción de la popular ‘urraca’ y Canelita estaría confabulada.

En una transmisión en vivo de TikTok, el cómico ambulante volvió a pedir perdón por lo sucedido y aseguró que, desde su perspectiva, todo fue orquestado por la producción de Magaly Medina para perjudicarlo públicamente, pues ‘La Casa de la Comedia’ está en su mejor momento.

“Me siento triste, me siento mal. Sí, sé que me han sembrado porque, de repente, ‘La Casa de la Comedia’ está sonando y se está haciendo popular. ¿Por qué cuándo Magaly se ha interesado por los cómicos? Nunca, menos por un programa de Internet. Esto ha sido sembrado porque ha sido la primera vez que yo salía con esa chica, y me agarraron”, dijo.

Al respecto, Canelita usó sus redes sociales para desmentir lo dicho por Jefferson y comentó que quien insistió en seguir tomando alcohol fue él y si hay un responsable en todo caso, serían los dos.

“¿Ahora resulta que yo te sembré? jajaja Jeffer, sabes muy bien quien insistió en quedarnos a seguir tomando. Lo sabes muy bien”, escribió en una de sus historias de Instagram.