Una macabra mentira que llevó a la muerte a un bebé de 11 meses y unos padres bajo sospecha de un crimen que estremece a Loreto

Horrendo crimen de bebé de 10 meses.

E. tenía solo 11 meses cuando la muerte le arrebató la vida de la manera más cruel. El caso ha dado un vuelco de 180 grados y los padres del menor pasaron de testigos a sospechosos de un crimen que ha estremecido a toda la ciudad de Loreto y el Perú. Ambos progenitores ahora tienen orden de detención preliminar del Poder Judicial luego que la Fiscalía y la Policía encontraran indicios que ambos se habrían coludido para planificar el asesinato de su bebé y hacerlo pasar por un supuesto asalto.

La noche del 6 de mayo, Jesús Bautista y Vanessa Cachique deciden salir, supuestamente, a pasear con el bebé en brazos. Según su primera declaración ante la PNP, decidieron ir por el Puente Nanay, una zona que no cuenta con iluminación y que desde las 9 de la noche permanece cerrado al tránsito para evitar accidentes mortales. Ambos padres pidieron al vigilante que abra la tranquera del lugar para poder cruzar, le indicaron que necesitaban llegar al otro lado de la vía, pues ahí vivían. El hombre los dejó seguir su camino bajo su propia responsabilidad.

Sin embargo, unos minutos después, la pareja regresó y algo nerviosa pidió rápidamente que liberen el camino. La mujer traía en sus brazos a la criatura, pero no mostró urgencia, mucho menos desesperación. Tampoco se notó rastros de sangre, según declaró el vigilante de la zona.

Durante el velorio del bebé asesinado, los familiares habían pedido atrapar y condenar a los responsables.

Jesús Bautista y Vanessa Cachique llegaron al Hospital Regional de Loreto y pidieron ayuda a los médicos de emergencia indicando que habían sido víctimas de un asalto. Unos delincuentes los interceptaron en el puente y al no dejarse robar apuñalaron a su bebé por la espalda. Este caso indignó a toda la ciudadanía y movilizó a la comunicada, Policía Nacional y a la prensa local.

Desde entonces los pedidos de seguridad y presencia policial en el Puente Nanay para evitar este tipo de desgracias era lo que más reclamaba la ciudadanía. Cuatro días después de agonía, el pequeño de 11 meses falleció y la crítica a las autoridades no se hizo esperar. Las marchas se inciaron en el centro de Loreto y en otras zonas que se solidarizaban con la ‘pobre’ pareja de padres, quienes ante cámaras se mostraron ‘destrozados’, llorando y lamentando la muerte de su primogénito.

La policía y fiscalía iniciaron las investigaciones desde que se enteraron del caso, pero la mamá se negó a declarar ante el fiscal Tito Chávez bajo la excusa que estaba preocupada por la salud de su bebé. Les dijo que luego iría a rendir su manifestación, pero la muerte del menor demoró la declaración y la del padre también.

Fiscal del caso de niño asesinado en Loreto da detalles de la investigación | Latina TV

Primeras declaraciones y contradicciones

Luego del sepelio del pequeño, Bautista Flores y Cachique Isaac acudieron a la fiscalía, pero en diferentes horarios. Así se pudo descubrir que ambos tenían diferentes versiones de los hechos, sobre todo cuando se refirió al número y sexo de los atacantes.

Sin embargo, llamó la atención que ambos recordaran con precisión el color de ropa de los delinuentes, marcas en la piel y hasta tatuajes de los delincuentes, más aún cuando el lugar estaba totalmente oscuro y con niebla. La sospecha ya era evidente y los agentes del departamento de homicidios de la PNP de Loreto inició otro tipo de indagaciones de la mano de la Fiscalía.

De acuerdo a la versión de ambos padres, mientras ellos se dirigían al otro lado del puente, unos hampones los abordaron. Bautista dejó solos a Cachique y su bebé y huyó. La mujer intentó correr hacia la tranquera, pero unos de delincuentes la golpeó y cayó al suelo donde acuchilló al bebé.

La PNP asegura que su testimonio es difícil de corroborar, ya que la cámara de vigilancia más cercana está ubicada a unos 600 metros, pero apenas registra movimientos y luces debido a la oscuridad de la zona. Además, la historia resulta poco creíble, porque los asaltantes no se llevaron ni los celulares ni la motocicleta, mucho menos el canguro donde, supuestamente, la mujer traía dinero. Solo acuchillaron al bebé y huyeron.

Padres de bebé asesinado en Loreto son sospechosos del crimen

Acusaciones y sospechas

El fiscal Tito Chávez ordenó que la investigación tuviera carácter de secreto con la intención de que los padres no tuvieran acceso a los resultados de la diligencias. En tanto, la policía seguía indagando entre las declaraciones de familiares, amigos, testigos y conocidos.

Cuando los medios de comunicación empezaron a atender con mayor amplitud este caso, Vanessa Cachique dio una declaración que sorprendió a todas las autoridades. Acusó al padre de su hijo de haber planificado el crimen para dejar de pagar pensión y dio detalles de la tensa relación que ambos tenían desde que quedó embarazada.

Vanessa sostuvo que desde el momento que quedó embarazada, Juan le pidió que abortara, que no deseaba tener el bebé porque él estaba casado y tenía familia. Nunca se hizo cargo, ni pagó pensión hasta el niño cumplió cuatro meses, cuando empezó a enviarle mil soles mensuales, pero no veía al niño.

En los días previos al supuesto asalto, Bautista insistió en ver a la madre de su hijo y al niño para llegar a un acuerdo respecto a la pensión de alimentos.

“Tú has planeado esto para que no me des la pensión de tu hijo. Yo le dije así... Yo digo que él lo ha hecho”, acusó la madre del menor.

En tanto el padre manifestó que es entendible por el dolor y desesperación que siente. “En estos momentos cualquier cosa se puede dar”.

Versión cambió radicalmente tras contradicciones de los padres. Bebé de once meses murió acuchillado el pasado seis de mayo.

Ante esta nueva acusación, el fiscal Tito Chávez, de la Quinta Fiscalía de Maynas, dijo que “en toda investigación las posibilidades están abiertas, que se varíen la condición de testigo a imputado o que se solicite alguna medida restrictiva. De darse estos presupuestos, la fiscalía adoptará las medidas del caso”.

El último lunes ambos padres pasaron una pericia psicológica cuyos resultados solo tienen conocimiento la Fiscalía y la PNP.

El abogado de los padres del menor, Juan Carlos Criollo, negó que hayan contradicciones en los testimonios de ambos. “No hay contradicciones de ellos, hay algunas diferencias en cuestión de minutos, de posición, de ubicación, pero no contradicciones; el que se contradice es el vigilante del puente porque dice que había tranquera, cuando mis dos patrocinados dicen que no “, acotó.

En cuanto al cambio de versión de Vanessa Cachique, responsabilizando a Jesús Bautista de la muerte del bebé, indicó que se basa únicamente en una “corazonada” por parte de la madre. “Ella cree que podría estar involucrado el papá, pero eso es algo subjetivo. La cuestión es que la Fiscalía determinará los hechos”.

Más acusaciones

Un nuevo testimonio podría cambiar el rumbo de las investigaciones. Segundo Cárdenas, manifestó a las autoridades que Jesús Bautista le había ofrecido dos mil soles a su hijastro para asesinar al bebé. “El señor tenía ese pensamiento cuando el bebé tenía siete meses”, dijo y agregó que su entenado, quien hoy está en la cárcel, también le preguntó si hay recompensa por dar más detalles del crimen.

El día miércoles, por otro lado, ambos padres fueron citados al Departamento de Investigación Criminal para que procedan a la visualización de las cámaras de videovigilancia. Jesús Bautista y Vanesa Cachique llegaron nuevamente por separados al Depincri y estuvieron tres horas en esta unidad especializada viendo minuto a minuto los videos que tiene la policía y la fiscalía para tratar de identificar a los supuestos asaltantes o sujetos que les atacaron en el puente Nanay. O para verificar si coincide o no, con el testimonio que dieron durante la reconstrucción de los hechos.

Reporte de los padres de bebé fallecido a quienes se les dictó prisión preventiva en Iquitos. Canal N

Detención preliminar

Finalmente, la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas logró que el Poder Judicial dicte la medida de coerción personal de detención preliminar judicial por espacio de 72 horas, contra los imputados Jesús Adrián Bautista Saldaña (25) y Prisila Vanesa Cachique Isac (32), ambos inmersos en la investigación preliminar por la presunta comisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud - conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato y el delito contra el cuerpo y la salud en la modalidad de sicariato, prescrito en segundo párrafo y tercer párrafo numeral 5) del artículo 108-C del Código Penal en menor de edad, en agravio de su menor hijo de iniciales A.S.B.C de 10 meses de nacido.