‘Cuto’ Guadalupe evalúa regresar con Charlene Castro y su hijo Luis le advierte: “No puedo aceptarla”

Luis Guadalupe afirma que sospechaba que Charlene Castro le era infiel a su padre 'Cuto' Guadalupe con otro hombre.

Todo parece indicar que ‘Cuto’ Guadalupe está por retomar su romance con Charlene Castro, según las últimas declaraciones que dio a la prensa. Sin embargo, su hijo mayor Luis Guadalupe Jr aseguró que, en caso su padre decida hacerlo, él no aceptará a la rubia como parte de su familia debido al dolor que le causó al exfutbolista.

En entrevista con ‘América Hoy’, el modelo de 23 años aseguró que no ve con buenos ojos a Charlene Castro porque sospechaba desde hace meses que ella le era infiel a ‘Cuto’. “Siempre he recibido comentarios y ahora viendo todo lo que salió, uno saca sus conclusiones. La relacionaban con un un tal jefe de las minas”.

Hijo mayor de 'Cuto' Guadalupe se pronunció tras el ampay de Charlene Castro y reveló detalles de su relación.

Por otro lado, señaló que su padre ‘Cuto’ Guadalupe fue “muy comprensivo” al perdonar tan rápido a su expareja, pues tomó la decisión al día siguiente que se difundieran las imágenes de Charle con otro hombre. Aunque respeta su postura, no la comparte del todo.

“Respeto mucho la decisión que él ha tomado. Me parece bien que lo tome tan calmado. Pero imáginate, que alguien le haga daño a tu padre, como hijo no es de mi agrado saber (que la sigue protegiendo). Claramente, yo respetaré lo que él decida, pero si es algo que yo no apoye, él también tendrá que respetar mi decisión como hijo”.

Cuando la reportera le preguntó si aceptaría a Charlene Castro nuevamente en la vida de su padre, Luis Guadalupe Jr aseguró: “No, obviamente no, es imposible. No puedo aceptar a alguien así al lado de mi papá”.

Luis Guadalpe Jr no aceptará a Charlene Castro como pareja de su padre, en caso él decida retomar su romance.

¿'Cuto’ Guadalupe regresará con Charlene?

Luis Guadalupe Jr, quien ha conversado con su padre tras el escándalo de infidelidad, no está del todo seguro que el exjugador de la ‘U’ no quiera volver con Charlene, a pesar de la traición cometida y por el cual fue perdonada rápidamente. Según dijo el joven modelo, el exfutbolista contará la noticia en los próximos días.

“Yo creo que por la situación ahí queda, no hay de dónde continuar. Mi papá tiene un buen corazón y le nació eso de perdonar, pero tomar la decisión de seguir o no (con la relación amorosa) todavía no es algo que se haya confirmado. Con el pasar de los días, él dará las noticias (...) Yo lo voy a respetar, solo me queda apoyarlo, nada más”, mencionó.

Luis Guadalupe Jr es el primero hijo de 'Cuto' Guadalpe con Giselle Zapata. Tiene 23 años y trabaja en Cusco.

Hijo de ‘Cuto’ Guadalupe viajará a Lima

El popular titktoker y primogénito de ‘Cuto’ Guadalupe contó a ‘América Hoy’ que no ha hablado mucho con su padre desde que se difundió el ampay. Si bien es cierto que llegaron a conversar sobre lo sucedido, no volvieron a tocar el tema luego. Es por eso que viajará de Cusco a Lima para visitarlo.

“Yo me enteré de las imágenes por unas amistades, yo no soy de consumir TV y me comentaron eso, lo llamé al toque para preguntarle cómo se encontraba. Yo digo que estaba tranquilo, fuerte, y eso me alivia bastante. Ahorita no nos hemos comunicado, solo nos saludamos y nada más. Como él está allá (en Miami) no hay tiempo de conversar, pero cuando vuelva lo haremos”, dijo Luis, quien también llegará a la capital para iniciar una carrera como modelo profesional.

'Cuto' Guadalupe afirmó haber perdonado a su pareja por controversial ampay. (Paula Elizalde/Infobae)

Como se sabe, luego de dar una rueda de prensa, ‘Cuto’ Guadalupe alistó sus maletas y viajó a Miami. El viaje fue por motivos laborales, no por la difícil situación que atraviesa por las controversiales imágenes de Charlene Castro en un hotel de Barranco. Después de abordar el vuelo, Magaly Medina sacó a la luz un video de su expareja bailando sensualmente con otro hombre en un viaje a Colombia.