Hijo mayor de ‘Cuto’ Guadalupe sospechaba de la infidelidad de Charlene Castro desde hace meses

Luis Guadalupe afirma que sospechaba que Charlene Castro le era infiel a su padre 'Cuto' Guadalupe con otro hombre.

Luis Guadalupe, el hijo mayor de ‘Cuto’ Guadalupe, se refirió al ampay de Charlene Castro, quien fue captada ingresando a un hotel con otro hombre. De acuerdo con el tiktoker, fruto del primer matrimonio del exfutbolista con Giselle Zapata, él tenía sus sospechas, pues le habían llegado rumores de que la rubia se veía a escondidas con un tercero.

“Yo, sinceramente, siempre tuve mis sospechas porque siempre he recibido comentarios y ahora viendo todo lo que salió, uno saca sus conclusiones de que era así lo que pasaba”, expresó en comunicación con ‘América Hoy’, este viernes 19 de mayo.

Según el joven, los rumores que llegaron a sus oidos relacionaban a la pareja de ‘Cuto’ Guadaulpe’ con “un tal jefe de las minas”. “Resulta que sí es”, señaló el modelo, refiriéndose a Luis Ticona, el sujeto ampayado con Charlene.

Instante que Charlene Castro abandonaba el hotel donde estuvo por una hora con misterioso hombre, identificado luego como Luis Ticona.

Más adelante, en entrevista con Janet Barboza, Ethel Pozo y Valeria Piazza, Luis dio más detalles de las especulaciones, que resultaron siendo ciertas. Como se recuerda, fue Magaly Medina quien siguió de cerca a Charlene Castro hasta un hotel de Barranco, donde fue vista con un hombre que no era su pareja.

Te puede interesar: ‘Cuto’ Guadalupe perdonó a su pareja Charlene Castro tras ampay: “No soy quien para juzgar, cargo mi cruz”

“Eran ese tipo de rumores que la relacionaban con él (Luis Ticona). Obviamente, estos pueden ser ciertos o no. No se los comenté a mi padre porque yo no soy de hacer caso a este tipo de comentarios, no es nada bueno”, precisó Luis Guadalupe en vivo.

Hijo mayor de 'Cuto' Guadalupe se pronunció tras el ampay de Charlene Castro y reveló detalles de su relación.

Por otro lado, el modelo de 23 años evitó responder si ‘Cuto’ Guadalupe era consciente de estas especulaciones de infidelidad, ya que era bastante seguro que también hayan llegado a sus oídos. “Eso no sabría si confirmalo, no era un tema que los dos hayamos hablado, no era un tema de conversación”, sostuvo.