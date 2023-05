Jorge Montoya ante intento de Dina Boluarte de gobernar desde el extranjero: “No hay nada importante fuera del país”

Jorge Montoya se suma a la lista de congresistas en contra de que la presidenta pueda gobernar de manera remota

Desde que asumió la presidencia, Dina Boluarte no ha salido del país ya que no hay quien asuma el cargo de presidente de la República en su ausencia. Es así que ha presentado una iniciativa legislativa para se le permita continuar con sus labores en caso se encuentre fuera del territorio nacional. Sin embargo, la noticia no ha sido recibida con los mejores ánimos por parte de la representación nacional entre los que se encuentra Jorge Montoya.

El representante de Renovación Popular calificó de inapropiado el pedido de la jefa de Estado que no cuenta con quien la reemplace en el cargo. Cabe recordar que durante las elecciones generales del 2021, la plancha presidencial de Perú Libre solo contó con Pedro Castillo en la presidencia y Dina Boluarte en la primera vicepresidencia. Vladimir Cerrón, quien intentó ser segundo vicepresidente, fue retirado de carrera.

“Me parece inapropiado. Salvo que quiera viajar y este desesperada por hacerlo. Si no tiene quien la releve, entonces que permanezca acá y no viaje”, dijo Montoya a los medios de comunicación. Este considera que no existe nada importante más allá de las fronteras peruanas, “más allá de lo que necesitamos nosotros los peruanos”. En caso de algún evento protocolar, podría ir la Canciller en representación del Perú.

El congresista Jorge Montoya es el vocero de la bancada de Renovación Popular.

Desde el fujimorismo, Rosangela Barbarán apuesta porque sea el presidente del Congreso de la República quienes esté a cargo de la presidencia en caso se ausente la mandataria. “Todos los días hay un hecho atípico o nos genera una situación importante. En ese sentido, no sé si sería ideal que la señora presidenta siga despachando fuera del país. (...) Había una propuesta de que lo haga el presidente del Congreso (José Williams), la Constitución ya establece esa situación”, mencionó.

La congresista no agrupada Susel Paredes difiere de la propuesta mencionada. Dado que la República del Perú apuesta por la separación de poderes, la dirección de uno no podría caer en manos del otro como lo propone la fujimorista. “Entonces, tenemos que ver si la encargatura del despacho presidencial podría recaer, para temas administrativos, en el presidente del Consejo de Ministros”, expresó.

Proyecto presentado

El Congreso de la República tiene en sus manos un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que señala que “de no contar con vicepresidentes en ejercicio, el Presidente de la República se mantiene a cargo del despacho de forma remota, empleando las tecnologías digitales correspondientes para tal efecto”. En este caso será el presidente del Consejo de Ministros quien mantiene constante comunicación con el o la jefa de Estado.

Dina Boluarte no ha viajado al extranjero desde que asumió la presidencia de la República

En otras palabras, la presidenta Boluarte buscaría gobernar y solucionar los problemas del Perú desde una plataforma como Zoom u otras similares. Ella podría conectarse de cualquier parte del mundo. No evaluaron la posibilidad que el premier Alberto Otárola sea quien se encargue del despacho en Palacio de Gobierno.

La propuesta será analizada por la Comisión de Constitución y Reglamento, grupo que meses atrás recibió la propuesta que señalaba al presidente del Congreso como el encargado de la presidencia en caso el mandatario salga del país y no cuente con vicepresidentes. Finalmente, no se obtuvo resultado alguno dado que el artículo 123 de la Constitución Política del Perú señala que el despacho presidencial correspondería al presidente del Consejo de Ministros que por estos días es Alberto Otárola.