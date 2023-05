Susel Paredes exige la renuncia de Patricia Benavides: “Si ella no quiere entregar es porque la tesis es un adefesio”

Susel Paredes descartó que la búsqueda de la tesis de la fiscal de la Nación sea un intento de buscar fama, como consideró Patricia Benavides. (Composición: Infobae)

Este viernes, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se pronunció sobre las críticas en su contra por no presentar su tesis. Durante un evento por el aniversario del Ministerio Público, aseguró que no publicará su trabajo de investigación. Ante ello, la congresista Susel Paredes, quien inició la búsqueda de dicha tesis, conversó con Infobae y resaltó que si Benavides Vargas teme que se haga escarnio sobre su trabajo académico es porque “es un adefesio”. La abogada pidió la renuncia de la fiscal.

La máxima representante del Minsiterio Público rechazó las críticas en su contra. (Canal N)

“Si tengo los grados es porque sustenté y presenté las tesis, pero no seré yo quien entregue el producto de largos meses de intenso trabajo para que hagan escarnio de estas”, declaró Patricia Benavides a este medio.

Para Paredes Piqué, si la fiscal se niega a mostrar ante la sociedad peruana sus documentos de investigación que le permitieron alcanzar sus grados académicos porque pueden hacer “escarnio” de estos, en realidad sus trabajos son un “adefesio”. De acuerdo a la abogada, si fuera un buen informe no se tendría que criticar.

“Los abogadas, las abogadas decimos: a confesión de parte, relevo de pruebas. Si ella no quiere entregarlas porque supuestamente va a haber escarnio de su tesis, lo que está diciendo, si la tesis existiera, es que es un adefesio. Uno no hace escarnio de un buen trabajo de investigación. Que no la quiera presentar, si existe, es que le da vergüenza. Y no podemos tener una fiscal de la Nación que sienta vergüenza de la tesis que le ha dado el título de doctora”, sostuvo.

“Buscan cinco minutos de fama”

Para la titular del Ministerio Público, la búsqueda de su tesis corresponde a un “circo” y una “campaña” en su contra. La máxima autoridad de la Fiscalía de la Nación recalcó que por este motivo ha preferido guardar silencio.

Patricia Benavides y su hermana. La congresista Susel Paredes encabeza un pedido para que Patricia Benavides difunda sus trabajos académicos

“Se ha dicho que no tengo tesis. Ante ello he guardado prudente silencio para no seguir alimentando la campaña para no responder ni ser parte de un circo de aquellos que buscan cinco minutos de fama a costa de los que sí trabajamos y luchamos contra la corrupción”, expresó.

Ante ello, la parlamentaria Susel Paredes enfatizó que la decisión de buscar estas tesis no corresponden a un circo ni pretenden colgarse de la fama de la fiscal.

“Yo soy actriz, soy famosa antes de ser congresista. No me tengo que colgar de nadie, ni del mundo del arte ni de la política ni de nadie para tener cinco minutos de fama. Reina, yo tengo horas y horas de fama. No necesito colgarme de nadie. Es un insulto lo que ha dicho sobre mí”, puntualizó.

Por su parte, rechazó que se use el ejemplo del circo para referirse a la investigación que enfrenta por su no habida investigación académica. “Ella dice que se hace un ‘circo’, tiene que saber que los trabajadores circenses son trabajadores muy esforzada”, agregó.

Desprestigio y renuncia

En comunicación con Infobae, Paredes detalló que no entregar su tesis la sitúa en un escenario de desprestigio hacia su imagen como profesional. Asimismo, explicó que luego de este problema ella ha perdido “legitimidad” en el órgano de justicia.

La congresista Susel Paredes solicitó información sobre la tesis de fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Sin embargo, hasta el momento no obtiene respuesta.

“¿Qué sentirá un fiscal estudioso, de prestigio, que ella sea su jefa? No le tendrá ningún respeto. ¿Cómo un fiscal, un abogado, puede respetar a la fiscal de la Nación así? Ella ya perdió legitimidad en el Ministerio Público”, dijo.

Por su parte, resaltó que Patricia Benavides es la mujer más poderosa en el Perú, por lo que debería brindar la mejor imagen ante la sociedad y no participar de problemas como el de su investigación académica.

“Yo he encontrado la tesis del padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, tesis de comienzo de 1900 sobre sífilis. ¿Cómo es posible que consiga la tesis de Julio César Tello y la fiscal Nación tenga la raza, la frescura, la desfachatez de decir que no la presenta porque no la presenta. Ya tendría que renunciar la señora, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene que sacarla”, exclamó.

Investigación de la JNJ

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió una investigación contra la titular del Ministerio Público luego de que se conociera que su tesis está desaparecida. Sin embargo, hasta el momento no se conocen los avances de este proceso. En lo que concierne a estos procedimientos, la abogada espera mayor celeridad.

La fiscal de la nación Patricia Benavides busca que la magistrada Luz Tello, de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), se inhiba de investigarla. (Huaral.pe)

“No sé qué relación tendrán con la fiscal, espero que sea un tema de que tienen mucho trabajo. Ellos tienen que procesar a la fiscal. Ellos ya le abrieron un proceso, lo que está pasando es que no están avanzando”, aseveró.

Finalmente, informó que desde su despacho envían constantemente oficios a la JNJ para conocer más sobre la investigación en contra de la fiscal. “Al margen del proceso, no es posible que ella les niegue a los peruanos saber qué calidad de trabajo de investigación ha hecho. Es una cuestión ética el presentarnos a los peruanos su tesis, ahora más que nunca porque esta negativa quiere decir que es un adefesio”, declaró.