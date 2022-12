Tepha Loza explota contra usuaria que la tildó de ‘intensa’: “¿Te da cólera que sienta tanto amor?”

Tepha Loza responde a las críticas. (Instagram)

Tepha Loza se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida sentimental, pues hace algunos días hizo oficial su romance con el empresario a Mario Neumann. La modelo no ha dudado en defender a capa y espada su nueva historia de amor, por lo que no se queda con los brazos cruzados cuando la critican.

Y es que, la exchica reality reveló que sueña con casarse con su actual pareja e, incluso, formar una familia. Esto, pese a que su relación tiene pocas semanas. “¿Sí me pide matrimonio? Increíble. Me gustaría, de todas maneras (...) Me encantaría tener mi familia. ¿Hemos hablado del tema? Sí, de hecho es algo que hemos conversado los dos”, dijo durante su visita a ‘América Hoy’.

Sus palabras generaron algunas críticas en redes sociales, ya que muchos consideraron que era muy pronto para pensar en dichos temas. Ahora, Tepha Loza ha decidido responderle a una usuaria que la calificó de ‘intensa’ cuando compartió un mensaje señalando que espera con ansias el 2023.

“Pero hay que bajar la intensidad”, escribió la cibernauta en Instagram, desatando la furia de la exintegrante de Esto es Guerra. “¿Te da cólera que sienta tanto amor? Jajaja pobrecita”, respondió. Pero no todo quedó ahí, ya que la internauta le contestó aclarando su punto de vista. “No, me alegra, no creas que todos los comentarios son con mala intención. De a poco se va mejor, solo eso”.

¿Qué más dijo Tepha Loza de su nueva pareja?

Durante su visita al set del espacio matutino de América Hoy, Tepha Loza indicó que no quería hablar de Sergio Peña. La influencer no dudó en marcar distancia e indicar que su pareja es mucho más madura y no hay punto de comparación con el futbolista, con quien mantuvo una corta relación hace algunos meses.

“Yo, por respeto hacia mi actual pareja, no voy a mencionar a la otra persona, porque ya no tengo nada que mencionar. Está haciendo su vida, yo no sé nada de él. ¿Si Mario es un hombre maduro? Sí, muchísimo más maduro la verdad, no hay comparación de verdad. ¿Para qué vienen las comparaciones? No ganaría absolutamente nada, sería redundar en el tema y que lo vuelvan a mencionar. No hay comparación definitivamente”, indicó la modelo de 30 años, quien indicó que tiene muchas cosas en común con su novio.

En otro momento, contó que conoce a Mario Neumann desde hace 3 años. Pese a que eran grandes amigos, su relación sentimental empezó recién hace un tiempo. “(Lo conozco) años atrás, si no fluyó antes es porque yo estaba en otro momento. Hace tres años, éramos amigos, amigos, yo le contaba mis cosas. Él ya sabe cómo es mi carácter, lo que siempre quise”, remarcó la joven, quien contó que Mario tiene una buena relación con su madre y su abuela.

