Tepha Loza respaldó a su amiga Carol Reali y asegura que se guarda luto a quien se lo merece

Clara y directa. Tepha Loza defendió a su gran amiga Carol Reali, quien fue duramente criticada por iniciar una relación con André Bankoff, poco tiempo después de terminar su compromiso de doce años con Rafael Cardozo.

La modelo acudió al concierto de Camilo en la Costa Verde cuando fue consultada de cómo veía a la popular ‘Cachaza’ con el actor brasilero y ella señaló que la veía muy feliz.

“A Cachaza la veo feliz, hermosa, radiante. Es otro tipo de aura. Que exponga, que viva su vida, disfrútala, si fluye el amor tan lindo que tienes ahora, disfruta al máximo y si quieres exponerlo todos los días, exponlo”, expresó a las cámaras de ‘Más Espectáculos’.

Además, Tepha Loza fue bastante sincera cuando le consultaron sobre los comentarios que realizó Rafael Cardozo al indicar que ‘Cachaza’ no le había guardado luto y tampoco tuvo respeto con él, por exponer en las redes sociales a su nueva relación.

La exintegrante de ‘Esto es Guerra’ comentó que Carol Reali no tiene por qué guardarle luto a una persona que no lo merece. “El amor no tiene tiempo y aparte, luto a quien se lo merece también”, sentenció Loza.

Por otro lado, a la bella modelo se la vio muy feliz al lado del hijo de su pareja en el concierto del colombiano en San Miguel. La reportera de ‘Más Espectáculos’ le preguntó sobre su relación con Mario Nueman y ella comentó que se encuentra contenta y viviendo cada etapa de su relación.

“Sí, súper lindo. Cada vez somos un vínculo más de amor y de todo. Estoy feliz por eso”, declaró la hermana de Melissa Loza, quien comentó que ya tiene siete meses de relación con el empresario.

La empresaria aseguró que no le afectan las críticas en las redes sociales, quienes señalan que es una persona enamoradiza. “La gente siempre va a criticar por todo. Estoy viviendo el día a día, fluyendo de lo más lindo. Nos estamos proyectando a futuro. Dios sabrá hasta cuándo”, aseguró Tepha.

‘Cachaza’ confesó que vivió su luto dentro de su relación con Rafael Cardozo

Carol Reali, ya dejó en el pasado su largo romance con Rafael Cardozo. Es por ello que no tuvo reparos en contestarle, luego que el brasileño afirmara que no le guardó un respectivo luto después de terminar la relación y que se llevó casi todo del departamento donde vivían juntos.

En conversación con ‘Amor y Fuego, Carol confesó que dentro de su romance con Rafael vivió su propio luto y nunca le faltó el respeto, por lo que ahora está muy contenta de compartir en sus redes sociales su nueva historia de amor con el actor André Bankoff.

“Eso depende de cada uno. De hecho, ese luto, como muchos lo saben o lo imaginan, es de mucho antes de que una relación se termina. No tengo nada malo que decir, desearle el bien y que sea feliz. El respeto hubo dentro de la relación y cuando terminó, yo me di la oportunidad de conocer una nueva persona. No estoy haciendo nada malo, solo estoy compartiendo mis momentos felices con mi pareja”, señaló la garota

En otro momento, fue consultada sobre los motivos del fin de su relación con Cardozo. Según explicó la influencer, existieron varias razones que la llevaron a tomar la decisión de no seguir con él. Además, indicó que sus problemas comenzaron meses antes de su ruptura.

“Uno intenta arreglar las cosas y solucionarlas de alguna manera, pero cuando ve que ya no va... Eso ya no es de un mes atrás, venía de un buen tiempo. Es una relación larga y es difícil encontrar un solo motivo, fueron varias cosas, que se intentaron arreglar, pero no se dio. Todo bien y la vida sigue. Creo que ya estábamos en caminos muy distintos desde hace un buen tiempo”, finalizó.