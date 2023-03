iOA y su ‘Miji Show’: Cuándo será la segunda fecha de la recreación del ‘Motomami Tour’ de Rosalía

iOA anuncia nueva fecha de su Miji Show.

Luego del gran éxito mundial de la recreación que hizo el youtuber peruano Ioanis Patsias al ‘Motomami Tour’ de la cantante Rosalía, ahora realizará un segundo ‘Miji Show’ como él lo denominado, pero esta vez tendrá una capacidad más limitada.

Aunque el primer evento tuvo algunas fallas en cuanto al horario, debido a la poca experiencia de los organizadores, el final fue épico. Los videos no se hicieron esperar y más de uno destacó el talento del iOA para hacer tremendo espectáculo.

Su gran trabajo en las coreografias, vestuarios, maquillaje y puesto en escena llamó la atención de los medios de comunicación del extranjero y se hizo tendencia en redes sociales. Incluso, la propia Rosalía reaccionó al enterarse de lo que había sucedido en el Perú y escribió: “Dimensión paralela desbloqueada”. Esto causó la completa felicidad del creador de contenido, quien había puesto todo su empeño en sacar adelante este proyecto.

¿Cuándo será la segunda fecha?

De acuerdo a las redes sociales del peruano de 33 años, la segunda fecha del ‘Miji Show’ será el próximo viernes 24 de marzo.

¿Cuánto será el aforo?

Según el video que ha publicado en su cuenta de Instagram, Ioa indicó que esta vez solo tendrá un aforo de 3 mil personas, la mitad que el primer show porque desea que todo el público esté cómodo y seguro.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Las entradas salieron este viernes 10 de marzo a partir de las 13:00 horas por la página web joinnus.com. Y los precios son:

Precios:

You did It: S/. 136.00

Sakara: S/. 91.00

De repente quizás: S/. 57.00

Además, habrá Meet and Greet para poder ver y tomarse fotos al youtuber iOA.

- You did It + Meet and Greet : S/. 169.00

- Sakara + Meet anda Greet: s/. 151.00

Las zonas para el segundo 'Miji Show' de iOA recreando el 'Motomami tour'. Joinnus

Precios del segundo show de iOA con su 'Motomami Tour'. Joinnus.

¿Dónde será?

El concierto tributo se realizará nuevamente en el Anfiteatro del Parque de la Exposición en el Cercado de Lima.

iOA se volvió viral alrededor del mundo por recrear el Motomami Tour de Rosalía.

¿A qué hora saldrá iOA al escenario?

Las puertas del anfiteatro se abrirán a partir de las 18:00 horas, el show de antesala a cargo de los comediantes Grillo y Héctor de NN Entrevistas será a las 19:45 horas y a las 21: 00 horas aparecerá iOA con todo su elenco de baile para iniciar con el concierto tributo.

Novedades

El exitoso youtuber ha prometido que esta vez vendrá con nuevos vestuarios, premios y muchas sorpresas. Además, que las entradas son totalmente para todos los mijirritos, comunidad de seguidores que él ha denominado con mucho cariño.

“En esta segunda fecha no tendremos códigos de descuento ni invitados mijirritos. Ni ahora ni más adelante, los precios que ven son los precios que serán”, escribió en una de sus historias de Instagram.