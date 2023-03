iOA, el youtuber peruano que se arriesgó a recrear el Motomami Tour de Rosalía: “Gasté más de 100 mil dólares”

El youtuber peruano contó cuánto gastó para recrear el Motomami de Monotonía. Carlo Fernández Castillo/ Infobae.

Trabajaba en una de las multinacionales más importantes del país y no había día que no vistiera de traje y corbata. Pero un día cualquiera decidió renunciar, comprar una cámara fotográfica, un micrófono y plantarse frente a un lente para dar rienda suelta a su arrolladora personalidad. Fue así que, el 18 de diciembre de 2015, Ioanis Patsias Morales subió su primer video en su canal de Youtube, que inicialmente se hacía llamar “House of iOA”.

“Yo seguí mi pasión, fui auténtico y trabajé duro. Como economista tuve muchas oportunidaes laborales, trabajé en el área de Marketing de Belcorp, liderando el equipo digital de Cyzone. En ese proceso, aprendí mucho sobre las producciones audiovisuales y sobre cómo es la vida de un creador de contenido. Esa fue la patadita para yo iniciarme como youtuber”, nos revela iOA desde su estudio de grabación.

iOA ganó el premio a 'Mejor Youtuber' en los Premios Twitch Perú 2022.

Con el paso de los años, los videos de iOA empezaron a perfeccionarse y a diferenciarse de los demás canales. Contrató a un editor de videos, a un diseñador gráfico y a una productora. Usó cada centavo de sus ahorros para llevar su contenido al siguiente nivel. Y cuando el dinero se acabó, recurrió a la ayuda de su comunidad de fans, los Mijirritos; algunos de ellos pagan 1 dólar al mes para apoyarlo económicamente.

En los últimos ocho años, iOA ha regalado autos, ha organizado concursos de ‘glotones’ entre youtubers peruanos, ha viajado con sus fans al interior del país y ha tirado la casa por la ventana con tal de complacer a sus seguidores. Pero el reto más ambicioso lo realizó en marzo de 2023, cuando recreó el Motomami Tour de Rosalía en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Infobae conversó con el destacado youtuber sobre el ‘Miji Show’, el proyecto musical que requirió más de cinco meses de preparación y de un presupuesto alucinante que pocos creadores de contenido podrían costear.

Ioa en el 'Miji Show 2023', tributo oficial a Rosalía.

iOA, ¿cómo nació la idea de recrear el Motomami Tour de Rosalía?

Todo empezó porque yo fui al concierto de Rosalía en Nueva York, en septiembre del año pasado. Me gustó tanto que quería hacer algo con ‘Mi Bizcochito’. Mi idea inicial fue hacer un flashmob en la calle, en los semáforos, para TikTok. Pero la Municipalidad de Lima no te deja poner luces en los semáforos. Entonces, dijimos ‘tiene que ser en un local’. Primero pensamos en un bar y luego en una discoteca. Después, le pregunté a mi comunidad, si yo hiciera un show ¿ustedes irían y pagarían? 6 mil personas dijeron que sí. Pensé de inmediato ‘¡hagámoslo!’.

¿Cuáles fueron las dificultades que encontraste en el camino? Hacer un concierto no suena una tarea sencilla y tampoco barata…

Gasté más de 100 mil dólares. Nunca pensé que iba a ser tan costoso. El presupuesto se duplicó por nuestra inexperiencia en hacer conciertos. Pensamos que iba a costar 50 mil dólares, que de por sí ya era un esfuerzo grande. Vimos que necesitábamos un programador de luz, seguridad, baños, acomodadores, luces móviles, parlantes, nos dimos cuenta de eso en plena marcha. Todo fue subiendo y se duplicó. Pero ya estábamos en el barco y dijimos ‘tiene que quedar de la mejor manera’.

¿Hiciste también el pago de regalías? Se ha hablado mucho sobre el tema de los derechos de autor…

Las imitaciones hechas por fans están totalmente permitidas por todos lados. Pero como yo organicé un concierto y vendí entradas, entré en el régimen de APDAYC y ahí sí tienes que pagar por hacer cualquier evento y poner música de otros. Yo estoy pagando un monto grande. Esa plata va dirigida a Rosalía por el uso de sus canciones. Yo no he querido hacerme pasar por ella en ningún momento, tampoco he querido ganar dinero de eso. De hecho, el costo de todo el evento ha sido más alto que los ingresos.

El creador de contenidos aseguró que pagó un monto a APDAYC para realizar show tributo a Rosalía. Carlo Fernández Castillo/ Infobae.

'Miji Show 2023'. (Instagram/@iamrodrigoblasd)

Al fin y al cabo, hacer un concierto sigue siendo un negocio. ¿Cuál fue tu principal motivación, si no fue la económica?

Para mí lo más importante es que estamos difundiendo el arte de Rosalía, no es que yo me esté aprovechando. Gran parte de mi audiencia, el 90% de la gente que estaba ahí, no tenía idea que íbamos a hacer un concierto de Rosalía. Era un show mío y ellos pagaron para verme a mí.

¿Cómo tomaste la reacción de Rosalía?

¡Súper bien! A mí me encantaría que Rosalía me mande un video para ponerlo en el Miji Show. Mi comunidad la quiere un montón y yo lo valoro demasiado. Me emocioné demasiado cuando me comenzó a seguir en TikTok y cuando reaccionó al video. Sé que, probablemente, voy a interactuar con ella en el futuro, quién sabe. Amo que haya visto lo que hemos hecho.

Youtuber iOA recreó el concierto de Rosalía.

Con la aprobación de Rosalía lista, ¿se viene el ‘Miji Show 2′?

Estamos viendo la posibilidad de hacer una segunda fecha con la intención de que otros Mijirritos que no pudieron ir al primero, porque ya no había capacidad, puedan ir esta vez. Quiero que mi comunidad pueda ver nuestro trabajo. Estamos evaluando si lo podemos hacer para el 24 de marzo, esa es la fecha potencial.

En esta segunda fecha, ¿agregarás la imitación de otra cantante urbana?

No, sería lo mismo a nivel del show principal. Imitar a Rosalía me tomó cinco meses, entonces es imposible que yo pueda preparar algo distinto. Vamos a tener un nuevo vestuario y con interacciones totalmente diferentes. Vamos a mejorar cosas, más seguridad, menos aforo para que la experiencia sea cómoda.

¿Qué papel han jugado los Mijirritos en el evento?

Ellos son cruciales, yo sin ellos no podría hacer nada. Este show, definitivamente, no hubiese pasado sin su confianza a ciegas. Ellos no sabían mucho qué esperar, y aun así llenamos el Anfiteatro. Tienen conmigo un apoyo conmigo desinteresado y eso se los agradeceré siempre.

iOA y los Sugar Mijirritos. (Instagram)

Con tu comunidad eres bastante sincero sobre tus sentimientos, incluso les has comentado cuando no te sientes bien emocionalmente…

Sí, ellos me dan su apoyo incondicional. La mayoría se ha quedado y sigue ahí, a pesar de que a veces no subo contenido. Cuando yo no publico videos no es porque no quiera, es porque a veces no puedo porque estamos en proyectos más grandes de lo que pensamos o porque algo está pasando… A veces tenemos bajas en el equipo, bajas económicas y bajas emocionales, de todo, pero siempre vamos a seguir adelante.

¿Y cómo es el apoyo del Team Pendeivis, el equipo detrás de tu canal de Youtube?

Para mí, mi equipo es mi familia. Yo sí logro dividir bien la parte profesional y la personal, pero son mi familia, yo les confío todo. Ellos saben que soy una persona exigente porque entienden que es la única forma que yo les puedo dar un mejor futuro a ellos. No puedo ayudarlos a crecer si es que no crecemos, si no hacemos mejor las cosas. Brandon tiene cinco años trabajando conmigo y hemos estado juntos desde que yo tenía 7000 suscriptores, ahorita ya tenemos casi 800 mil entonces. Es un viaje largo que hemos hecho, unidos y remando.

iOA y Brandon en los Premios Twitch Perú 2022. (Instagram)

Has regalado un auto y ahora has hecho un concierto, ¿qué sigue para iOA?

Cuando regalamos el carro, muchas personas decían ¿y ahora qué? Y pasó esto, el concierto. Ahora no lo tengo muy claro. Seguiremos la gente con inspiraciones que voy recolectando en el mundo y la vida. Tengo intención de hacer cosas propias a nivel de música, de shows. Tengo ganas de hacer un circo, tengo ganas de hacer un festival de música, tengo ganas de hacer muchas cosas.

Debido a la producción de los videos, te dicen el MrBeast peruano, ¿cómo lo tomas?

Yo creo que lo dicen por la generosidad que tenemos para regalar cosas a la gente y hacer cosas a lo grande. Lo tomo con mucho agradecimiento, la verdad, porque MrBeast es un gran creador de contenido, de los mejores en el mundo. Mi intención nunca es hacer copy, yo creo que todos tenemos nuestra propia esencia. Él es el líder de ese género, así que lo recibo bien.

Como youtuber, ¿te preocupan las vistas y la cantidad de suscriptores?

Las vistas son sinónimo de que a la gente le puede gustar el contenido. Pero para mí lo más importante son los comentarios y, más allá de los comentarios, la sensación que tengo cuando me encuentro gente en la calle. Esa energía es mi mayor indicador de que estamos haciendo bien las cosas. Mi corazón está con los suscriptores, con mi gente, con mi familia y con mi equipo.

El creador de contenido iOA, de 33 años, inició en Youtube en el 2015. (Instagram)

iOA, con ocho años en la plataforma, ¿consideras que se puede vivir de Youtube?

Sí se puede vivir de Youtube, aunque me ha costado muchos años poder llegar a este punto. Yo hago malabares con el dinero, pero sostengo mi negocio, mi familia, mi casa, la planilla de mi personal, todo eso lo hago con Youtube. Entonces, sí se puede, pero toca mucho esfuerzo, dedicación y paciencia.

Te has viralizado en Internet, ¿cómo quieres que el mundo te conozca?

Como iOA, un creador de contenido peruano que hace locuras y que intenta empujar un poquito los límites, que saca cosas locas y también cosas cercanas. Soy como el amigo showsero, me gusta hacer shows. A la larga, lo que más quiero es llevarnos bien y tener una comunidad sana.