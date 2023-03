Antauro Humala llama “ladrón” a Pedro Castillo y asegura que en el Perú las dictaduras han sido más pacíficas que las democracias

Antauro Humala ha anunciado su deseo de postular a la presidencia de la república.

En diciembre del año pasado, Antauro Humala fue duramente criticado por señalar que el inicio del gobierno de Dina Boluarte se produjo a partir de una sucesión constitucional. Tres meses después dice no arrepentirse de las palabras que pusieron en riesgo su vínculo con agrupaciones de izquierda y acusa a los miembros de la llamada “prensa alternativa” de entender mal sus cuestionadas declaraciones.

Te puede interesar: Dina Boluarte acudió a la Fiscalía para declarar sobre investigación por muertes en protestas

“Es legal, pero no es legítima. Salió en El Peruano (su asunción), ha jurado porque le correspondía a ella”, recalcó el líder del autodenominado etnocacerismo. Por ello asegura que moralmente no puede defender al expresidente Pedro Castillo porque “es un ladrón de gallinas y me ratifico. (...) Pudo haber sido un proyecto nacional 50 años después de Velasco Alvarado. Falló porque se corrompió”, recalcó Humala.

Sin embargo, negó que el excandidato de Perú Libre se encuentre en la lista de políticos que pretende fusilar. Esta estaría integrada únicamente por expresidente vinculados al escándalo de Lavajato como Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, su hermano Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. “Castillo era un ladrón de celulares, de gallinas, no sabe lo que es Lava Jato” dijo a La República.

Ollanta Humala, hermano del líder etnocacerista, integra la lista de políticos a fusilar en un eventual gobierno de Antauro Humala.

Si bien Humala señala que no puede afirmar que Dina Boluarte esté implicada en actos de corrupción la señala que haber violado los derechos humanos durante el desarrollo de las protestas. “Los ha violado tanto como el 99,9% de los regímenes políticos, civiles y militares del Perú. Es más, las dictaduras en el Perú, si ves la historia, son más pacíficas que las democracias. Las democracias son más sangrientas en Perú que las dictaduras”, agregó.

Perfil militar

El domingo último se confirmó la muerte de seis soldados durante su intento por cruzar el río Ilave mientras huían de la turba de ciudadanos. El hecho ha sido calificado de indignante por Humala señalando que “un soldado sin armas ya no es soldado, es un paisano”. Asimismo, denunció que al ejército se le está obligando “a despojarse de su rol por debilidad de la clase política”. Esto con relación a la orden de reprimir a las protestas.

Te puede interesar: Roberto Chiabra solicitó a la presidenta Dina Boluarte que evalúe la permanencia de Alberto Otárola en la PCM

“Al señor Gómez de la Torre, al baboso este del ministro de Defensa que tenemos, porque es un baboso. No sé, es indigno. Se aferra al puesto. Hay que sacarlo arrastrando de su oficina. Esa cadena de mando en algún momento se puede romper. Velasco la rompió en su máximo nivel y se enfrentó al presidente, luego vino el golpe y eso es la revolución. Si no lo hacía, tenía que reprimir al pueblo”, agregó sobre las actuales autoridades.

Manuel Gómez de la Torre es el actual jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Humala asegura que debe romperse la cadena de mando y que el Comandante Conjunto de las Fuerzas Armadas de haber sido formado en la escuela del dictador Velasco daría un golpe de Estado contra Dina Boluarte y convocaría una Asamblea Constituyente “porque el país es ingobernable y adelanto las elecciones. El país es ingobernable por 130 mamíferos de derecha y de izquierda que están engañando a la población”.

Te puede interesar: Otárola sobre nueve mociones de interpelación contra el Gobierno: “Los ministros acudirán al Congreso las veces necesarias”

Por su parte, Antauro Huamal dice no estar a la altura de el general Velasco, “pero para mí es una camino”. De llegar al poder, desconocería la Constitución de 1993 y esperaría que las Fuerzas Armadas sigan sus órdenes. “¡Tienen que hacer caso! El Ejército solo respeta a quien teme. El Ejército es una maquinaria que, mal empleada, puede llevar a la corrupción a todo un Gobierno y, bien empleada, puede recuperar el Morro de Arica en 24 horas”, señaló.