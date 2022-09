Antauro Humala sobre la Constitución de 1993: “Es un papel higiénico casi”

Antauro Humala asegura que buscará ser presidente del Perú a través de la vía democrática.

Las declaraciones polémicas siguen siendo la característica más resaltante del recientemente excarcelado Antauro Humala. En una reciente conferencia de prensa, el líder etnocacerista se refirió a sus aspiraciones políticas, así como sus posturas en torno a la Constitución Política del Perú vigente. Entre sus comentarios soltó duros calificativos contra Alberto Fujimori, de cuyo gobierno se originó la actual Carta Magna.

Humala no dudó en señalar de “basura” el texto firmado por el líder fujimorista. “Es un papel higiénico casi”, añadió. No se trata de la primera vez que el señalado como culpable de la muerte de cuatro policías cuestiona y califica a la Carta Magna. Asimismo, aprovechó la ocasión para mencionar sus aspiraciones políticas y la manera en que logrará cumplirlas, aún así no esté de acuerdo con los métodos.

“Voy a hacer todo lo posible”, indicó sobre su deseo de ser presidente del Perú. Según informó EFE, el hermano del expresidente Ollanta Humala quiere “tener la oportunidad de poder dirigir los destinos” bajo “una nueva mentalidad”. La apuesta por una toma del poder a través de la rebelión ha sido descartada, según el líder del etnocacerismo. Sin embargo, cuestionó el sistema democrático que ha sobrevivido durante los últimos 21 años.

El jefe del Inpe explicó que a Antauro Humala se le aplicó los módulos ocupacionales como la redención 7x1 para reducir su pena. (Andina)

“Ahora, nos regimos en función a la vía convencional para llegar al poder y la vía convencional tenemos que aceptarla por más que no me guste (...) aun así lo tenemos que hacer: nos estamos sometiendo a las reglas del Estado de derecho corrupto con su juez y su pelota y le pensamos golear”, dijo Humala a los medios de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

En un eventual gobierno suyo aseguró que buscará convertir al Perú en una nación y que van a “acusar y procesar a todos los parlamentarios desde el año 1992″ y los seis mandatarios, incluido su hermano Ollanta Humala. “Si es necesario llenar las cárceles, se tendrá que hacer (...), es una medida necesaria para moralizar la república”, sentenció quien en 2004 lideró el recordado Andahuaylazo.

Educación cuestionada

La salida de prisión de Antauro Humala continúa siendo materia de discusión y ha sido discutida en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. Durante su intervención, la congresista fujimorista, Patricia Juárez, cuestionó las actividades realizadas por el exinterno, las mismas que habrían facilitado su salida anticipada. La parlamentaria calificó de poco serias los logros del militar en retiro.

Antauro Humala realizó preparación de postres, tulipanes y danzas durante su tiempo en prisión.

Leyendo un documento entregado por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Juárez indicó que en el establecimiento penitenciario Virgen de la Merced, el reo Antauro Humala Tasso fue reconocido por su capacidad de combinar colores. En el 2018 consiguió destacar en la elaboración de postres, así como la realización de “proyectos de Hello Kitty con habilidad y destreza”. “Esto es lo que ha logrado que pueda salir rápidamente porque ha logrado estos objetivos”, acotó la fujimorista.

Además, la planilla de control educativo del líder del Andahuaylazo indica que ha logrado aprender a preparar platos fríos, dulces navideños y chocolate para las festividades de fin de año. Asimismo, “se ha capacitado en hacer tulipanes y también aplica el arte de danzas folklóricas de nuestro país”. “Le han enseñado a bailar en las horas que ha estado en el penal”, resaltó la integrante de la comisión.

Juárez aseguró no conocer la realidad penitenciaria, pero cuestionó que las actividades detalladas en el documento aparenten ser poco serias dado que se trata de un criminal sentenciado por haber asesinado a cuatro policías. “Parece poco serio que se le haya dado libertad a una persona que asesinó a cuatro policías por aprender a hacer dulces navideños”, dijo al final de su intervención.

