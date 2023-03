Alejandra Baigorria aceptó que ingresó a ‘Combate’ por ser novia de Mario Hart | YouTube

Alejandra Baigorria se encuentra alejada de los programas reality debido a una lesión que sufrió en el hombro y ahora se dedica netamente a su marca de ropa que viene creciendo cada vez más. Sin embargo, la joven empresaria ganó gran popularidad en la farándula peruana por su relación con Mario Hart, pues ambos expusieron su romance en el recordado programa ‘Combate’.

Como se recuerda, ‘Combate’ se convirtió en el pionero de los programas reality y causó gran revuelo entre los televidentes. Allí, muchos personajes se hicieron muy conocidos, la competencia era muy fuerte y también se lucía el amor entre cada una de las parejas.

Esta vez, Alejandra Baigorria habló de más detalles de lo que fue su experiencia en ‘Esto es Guerra’. La popular ‘Rubia de Gamarra’ fue invitada al podcast ‘Com FM’ de Mario Irivarren y Fabianne Hayashida y contó cómo fue su ingreso a este exitoso programa.

Lejos de llegarle directamente una propuesta por ser la novia de Mario Hart, Alejandra Baigorria decidió llamar al casting del reality para ingresar. Sin embargo, esto se dio cuando se había separado del corredor de autos.

“Marisol (Crousillat) me vio en un concierto. Mario (Hart) nunca me dijo que Marisol quería verme ni nada. Me acuerdo que en una de las tantas terminadas con Mario yo vi que había un casting y yo llamé para ir al casting porque ya no estaba con Mario”, expresó al inicio.

Alejandra Baigorria se refiere a su ingreso a Combate.

Tras ello, confesó que decidió ingresar al programa para ‘fastidiar’ a su entonces expareja. “Yo dije: ‘él está ahí, entonces voy a estar ahí’. Fue una reacción como chibola intensa y tóxica”, agregó. Pese a ello, expresa que fueron decisiones que tomó de muy joven, pero que ya no lo volvería a hacer.

Fue así que llamó al casting y le comentó a la productora Marisol Crousillat que estaba separada de Mario Hart, por lo que considero que fue un detonante para que la acepten. Pese a esta ventaja, señaló que fue muy buena en la competencia por lo que la llamaron y aceptó de inmediato.

“Llamo y le digo que estoy soltera y con más ganas (me aceptan) porque era parte del show. Fui al casting y me tocó hacer dupla con Nicola contra otros participantes. Yo hice todas las competencias y a los dos días me llaman y acepté”, sentenció.

¿Cuál fue el sueldo de Alejandra Baigorria en ‘Combate’?

Una de las preguntas que los conductores del podcast le hacen a sus invitados, es saber cuál fue el sueldo que aceptaron para ingresar al reality. Ante ello, Alejandra Baigorria confesó que su remuneración fue un poco más alta del promedio por ser pareja de Hart.

“Por ser novia de Mario me pagaron un poco más y me dieron 1200 dólares”, expresó la empresaria textil.

Alejandra Baigorria y Mario Hart.

Por otro lado, confesó que le molestaba un poco que la reconocieran solo como la novia de Mario Hart, por lo que buscó destacar en la competencia. “Yo me picaba porque a nadie le gusta que entres por alguien y que no seas Alejandra Baigorria, sino que seas la novia de alguien más. Pero yo quería ganarme mi lugar y mi nombre, entonces yo sabía que tenía que ganar en las competencias”, sentenció.