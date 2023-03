Alejandra Baigorria rompió su silencio sobre el ampay de Said Palao: “Yo sé lo que pasó ahí”

Alejandra Baigorria rompió su silencio sobre el ampay de Said Palao. Youtube / Com FM

Alejandra Baigorria fue invitada al podcast Com FM, en donde no solo habló sobre su fallida relación amorosa con Mario Hart, sino también sobre el ampay que protagonizó su actual pareja Said Palao. En diciembre de 2022, el chico reality fue captado por las cámaras de ‘Magaly TV, La Firme’ abrazando por la cintura a una modelo durante una fiesta de música electrónica.

Sobre estas polémicas imágenes, considerada por muchos como una infidelidad, ya que Alejandra Baigorria se encontraba en Miami cuando sucedió todo, la exchica reality resaltó que no fueron “dolorosas” para ella. Dejó entrever que ya sabía del ampay antes de que este fuera transmitido en vivo.

“No es que me dolió (el ampay) porque Said y yo tenemos una confianza bastante buena. Hay cosas que la gente no sabe. Nadie sabe la situación en la que estábamos en ese momento, no tengo por qué contarla, nadie sabe si él me lo contó, nadie sabe cómo fue eso, nadie sabe si yo vi el video completo. Nadie sabe nada, solo escupen por hablar”, comentó desde un inicio.

Un ampay de Magaly Medina podría poner fin a la relación de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Tras ello, dejó en claro que se reconcilió con Said Palao porque no hubo una infidelidad de por medio. “Yo a estas alturas de mi vida, si yo hubiera sabido que hubo algo malo o algo más ahí, yo no estaría con Said”.

“No se trata de un perdón o no, esto se trata de que yo supe desde antes y siempre supe lo que pasó ahí, lo que realmente pasó ahí, que va más allá de muchas cosas (...) A mí lo que me importa es que yo confío en él, lo conozco, me hace feliz y eso me basta. Todos saben los valores que tiene Said. Él antes de hacer cualquier cosa, prefiere terminar la relación”, agregó en el podcast.

Alejandra Baigorria se pronunció sobre las imágenes de Said Palao en actitud coqueta con modelo.

Negó presionar a Said Palao con el matrimonio

Alejandra Baigorria aseguró que, a diferencia de sus pasadas relaciones, no está presionando a Said Palao con el tema de los hijos y del matrimonio, como así muchos creen. Explicó que el chico reality es consciente de sus planes desde que comenzaron su romance.

“Yo antes de estar con Said, sabiendo que le llevo cinco años, le dije ‘yo quiero esto en mi vida, quiero casarme y formar una familia, si tú quieres podemos iniciar una relación. Y sino, que esto se quede como un chape de una noche y seguimos siendo amigos, y fresh’. Él me respondió que sí quería una familia, casarse con alguien”, detalló.

La ‘Rubia de Gamarra’ acotó que, si bien es cierto que Said Palao quiere tener un hijo con ella hoy en día, ella no está dispuesta a dárselo hasta que él decida pedirle la mano, un sueño que ella espera se cumpla pronto.

“Él no cree en eso de firmar un papel. Dice que un hijo nos va a unir, no todos creen en el matrimonio. Pero yo sí quiero entrar de blanco, casarme. Yo no voy a tener ningún hijo hasta que no me case. Entonces, él me dice ‘bueno, si te hace feliz, nos casaremos y luego tendremos el hijo. En una relación, uno tiene que ceder para hacer feliz a la otra persona. Estamos en la misma sintonía”, indicó.