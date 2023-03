Lima Major 2023: una mirada a los aciertos y errores de la inauguración del torneo de Dota 2

Evil Geniuses fue el primer equipo peruano en arrancar la primera fecha de playoffs del Lima Major 2023. En imágenes, te hacemos un resumen del torneo. Infobae/Paula Elizalde.

Cuando en enero del 2023 se anunció que por primera vez en el Perú se iba a realizar un evento internacional de Dota 2, miles de fans de este videojuego no pudieron ocultar su emoción, especialmente aquellos veteranos que crecieron jugando Dota 1, mejor conocido como Defense of the Ancients.

Antes que Valve tomará interés por este MOBA y organizará torneos internacionales, en nuestro país ya se vivían los torneos online, organizados por los populares lan center, donde los equipos de barrio se juntaban para competir por un pozo de S/100.

Por este motivo, a más de uno le emocionó saber que Valve se había interesado en el Perú para realizar su primera Major de Dota 2 del 2023. Además, también sería la primera vez que llega este torneo a un país Sudamericano.

"Pausas técnicas", victorias y un "tropical GAAA" en el día 1 de playoffs del Lima Major 2023. Infobae/Paula Elizalde.

Al ser un evento histórico, el público peruano, evidentemente, cumplió con las expectativas de la organización, pues las entradas que se pusieron a la venta se agotaron en pocos minutos, pese a que tenía seis días de duración.

Además, la compañía detrás del videojuego anunció que la producción de este evento estaría a cargo de 4D Esports, productora que en el 2022 tuvo los derechos de transmisión de la DPC sudamericana.

Una vez que todo se hizo oficial, solo quedó esperar hasta el día en que inicio el Lima Major 2023. Las primeras impresiones por parte del público no se hicieron esperar, pues a algunos no les gustó la temática de “cultura chicha” que implementaron en su escenario y gráficas, mientras que otros consideraron que este perfil “populoso” nos representaba a la perfección.

Vista del Lima Major 2023. Infobae/Paula Elizalde.

Pero aquí no quedó el tema. Las transmisiones en español e inglés tuvieron algunas fallas técnicas los primeros días de fase de grupos, algo que fue notado por los seguidores de este videojuego, quienes expresaron su malestar en las redes sociales, por lo que fue solucionado.

Pese a los inconvenientes, el día del evento presencial llegó y con ellos miles de seguidores de Dota 2. Las puertas del Arena 1 se abrieron a las 9:00 a.m. y lo primero que encontramos fue un espacio denominado La Feria, donde diferentes marcas auspiciadoras tienen un espacio en el que ofrecen sus productos. Para ingresar, tienes que hacer un pago de S/25.00

Aquí, los seguidores de Dota 2 no solo encontrarán comida y bebidas, también accesorios para sus PC’s y camisetas de sus equipos favoritos, así como el merch oficial de la Lima Major 2023.

El cantante se hizo presente en la ceremonia de apertura del Lima Major 2023 playoffs que se jugarán en el Arena 1 de San Miguel.

Sin embargo, el punto más importante del evento se encuentra dentro del Arena 1, donde está el escenario que albergará a los jugadores más importantes del mundo. La inauguración estuvo a cargo del cantante Mauricio Mesones, ex Bareto, quien fue el encargado de interpretar la canción oficial, “La batalla”, que pretende ser el himno de los doteros.

Lamentablemente, no sabemos si por el horario o porque los asistentes simplemente estaban interesados en las partidas, el evento inicial no contó con mucha gente, pues la zona VIP y algunas tribunas lucían vacías.

Con el pasar de las horas, el Arena 1 se fue llenando; sin embargo, en pleno verano en Lima esto significó un problema. Al haber más cantidad de personas en las tribunas, el calor se hizo notar. Haciendo un recorrido por las áreas habilitadas, algunos asistentes se encontraban sudando y sin polo, para sentirse más aliviados.

Gaming Gladiators - Lima Major 2023. Infobae/Paula Elizalde.

Los reclamos también se hicieron presentes, más aún cuando en los momentos más tensos ocurrían las “pausas técnicas” que impedían seguir el minuto a minuto, pero que intentaban solucionar de inmediato.

Pese a ello, esto no impidió que los fans alienten con todo su corazón a Evil Geniuses, equipo conformado en su mayoría por pro players peruanos. Como si fuera un partido de la selección nacional, los bombos y carteles se hicieron presentes, así como el grito de aliento en cada una de las jugadas de EG.

Lamentablemente, la escuadra peruana cayó por 2-0 ante Entity, equipo europeo que quedó en segundo lugar en la tabla del Grupo B durante la primera fase del torneo. Pese a que este mal momento, sus seguidores no dejaron de alentarlos, ya que ellos jugarán mañana ante Beastcoast, en el denominado ‘clásico sudamericano’.

Matthew - Lima Major 2023. Infobae/Paula Elizalde.

¿Vale la pena venir al Lima Major 2023? Si eres un dotero fiel a los equipos, es una gran oportunidad para conocer a los pro players, que los puedes encontrar recorriendo los pasillos o asistiendo a otras partidas programadas. También hay sorteos para llevarte un recuerdo a casa.

Haciendo un punto aparte a los matches, si deseas comer algo, tendrás que hacer largas colas bajo el sol. Tienes dos opciones, donas, hamburguesa o pizza (con precios desde 15 soles). Si eres vegetariano, no tendrás un almuerzo o cena consistente para comer. Para los que quieren snacks, tienen habilitado un OXXO.

Un consejo para los visitantes: paciencia. Es posible que por las configuraciones, se retrasen las partidas y cambien los horarios radicalmente, Mientras se arreglan, puedes pasear por los pasillos del Arena 1 o unirte a las barras de los fans.