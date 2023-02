Anthony Aranda responde a Magaly Medina después de exponer su sueldo mensual: “Quedó como mentirosa”

Anthony Aranda responde a Magaly Medina después de exponer su supuesto sueldo mensual.

Después que Magaly TV La Firme expusiera los supuestos sueldo de Anthony Aranda, la pareja de Melissa Paredes respondió una vez más a la conductora Magaly Medina. Está vez con el respaldo de Denis Montejo, director de la academia donde trabaja.

Anthony Aranda enfrenta a Magaly Medina y se dirige a ATV: “¿Trabajar como bailarín es ser muerto de hambre?” La pareja de Melissa Paredes respondió a la conductora de TV por minimizar su trabajo. El coreógrafo hizo un llamado a ATV. VER NOTA

En la última edición del programa de ATV, un informe señaló que Anthony Aranda trabajaba solo tres veces por semana, y su ingreso sería poco más de 3 mil soles, contando clases extras.

Para esta nota, el reportero se contactó con Denis Montejo, quien supuestamente dio detalles de lo que cobra Anthony Aranda. Una vez que vio el informe, el director de la academia de baile grabó un video para indicar que lo utilizaron y manipularon sus respuestas. Este material fue expuesto en el Instagram del Activador.

Director de la academia Montejo defiende a Anthony Aranda.

La respuesta de Anthony Aranda a Magaly Medina

Ante esto, Anthony Aranda decidió enviar un mensaje a Magaly Medina, donde no dudó en llamarla “mentirosa”.

Jonathan Maicelo se pronuncia y comparte chats para desmentir informe de Magaly Medina El deportista publicó la conversación que tuvo con el padre de una de las chicas que habría asistido a la 'encerrona' que organizó el boxeador. VER NOTA

“¿Y ahora quién quedó como mentiroso, señora? O sea, me parece fatal que haya utilizado al señor Denis Montejo, un coreógrafo prestigioso, respetable y profesional, para editar sus videos para hacer mal. O sea, ¿yo qué le he hecho a usted, señora? No entiendo, yo no entiendo. Si usted quiere, como acostumbra, editar sus videos para hacer el mal, en beneficio de usted o en beneficio de cualquiera de sus amigos, que todo el Perú lo sabe, ya basta, señora, basta de hacer el mal, deje de mentir. En el Perú ya nadie le cree. Deje de mentir, por favor. Ya cánsese un poquito”, indicó Anthony Aranda.

Asimismo, indicó que él no tiene ningún problema en decir cuánto gana, es por ello que la invitó a que le pregunte directamente.

Magaly Medina y Andrea Llosa: Estas son las numerosas diferencias que han tenido las conductoras de televisión Las presentadoras de ATV han tenido más de una controversia y aquí puedes saber cuáles son algunas de las más resaltantes. VER NOTA

“Si tiene alguna pregunta, si tiene algo que preguntarme a mí, acérquese. Dime, Antony, ¿cuánto gana? Porque la verdad estoy como loca para desprestigiarte y te puedo decir, obvio no lo vas a sacar porque no te va a convenir. Pero bueno, ya cánsese un poquito, señora. ¿Quién quedó como mentiroso, como siempre? Usted”, acotó.

Anthony Aranda se enfrenta una vez más a Magaly Medina.

En el informe, Denis Montejo reveló cuánto paga a sus bailarines, dando una cifra módica. La pareja de Melissa Paredes también se refirió a esta respuesta.

“Para aclarar, porque la señora dice una cosa y cuando la descubren dice otra cosa. (Dice) no, que tú entendiste mal. Bueno, la señora llevó a dos personas o tres, creo que eran bailarines venezolanos nuevos, entonces le preguntaron a Dennis cuánto cobrarían ellos por dictar ahí o lo que sea, o algo así. Entonces, Dennis le dio un precio como nuevos. Entonces la señora lo que ha hecho es editar, hacer su magia que siempre hace para hacer el mal. Entonces, señora, por favor, ya déjese de cosas, ya aburre”, concluyó.

¿Qué dice el informe de Magaly Medina?

Magaly TV La Firme ´presentó un informe donde se revelaba el supuesto sueldo de Anthony Aranda . Asimismo, desmintieron que el bailarín sea uno de los directores de la escuela de baile Montejo.

Según la nota, Anthony Aranda cobra 100 soles por clase, y sus horarios son los lunes, miércoles y viernes. Según esto, el coreógrafo ganaría 2400 soles. Sus ingresos extras dependerías de clases extras, dependiendo de alguna competencia. En total sumaría poco más de 3 mil soles.

Incluso, el coreógrafo George Neyra dio sus declaraciones en el informe. “Es bueno, pero es un poco limitado, no hace otros estilos”, señaló.