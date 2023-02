Anthony Aranda enfrentó a Magaly Medina: “Todo el Perú sabe de su ensañamiento con Melissa”

Anthony Aranda defendió a Melissa Paredes de las críticas de Magaly Medina. Panamericana TV / Préndete

No se queda callado. Anthony Aranda se pronunció, luego que Melissa Paredes fuera duramente criticada por Magaly Medina por haberse lucido en un bikini amarillo durante su estadía en un club privado. Según ‘El Activador’, la periodista de espectáculos está intentando desprestigiar a su pareja.

Melissa Paredes defendió a Anthony Aranda: “Qué desagradable estar hablando de sueldos” La conductora de 'Préndete' se mostró indignada por los comentarios de Magaly Medina sobre su actual pareja. VER NOTA

“Si ha pasado eso (que se escandalizaran las señoras del club privado por el bikini de Melissa), no nos hemos dado cuenta. Ahí conocemos a personas maravillosas, educadas y respetuosas. Hemos estado pasando una tarde en familia, con amigos y todo bien”, expresó en un inicio en ‘Préndete’.

El bailarín Anthony Aranda agregó que todas las personas inscritas en dicho club estaban utilizando traje de baño, en su mayoría bikinis, por lo que no era extraño que su pareja visitera lo mismo. “Todos los que están en la piscina están en bikini”, dijo indignado.

“Ahora la señora (Magaly Medina) ha salido a decir esto sin confirmar, por supuesto. Es algo personal, quiere desprestigiar o hablar mal de Melissa. Yo tomo las cosas de quien viene. Hay cosas que son necesarias aclarar (su sueldo), pero muchas cosas yo lo tomo de quien viene. Ya todo el Perú sabe de su ensañamiento con Melissa, el por qué muchas personas se lo preguntan”, sentenció.

Anthony Aranda salió en defensa de Melissa Paredes.

Luego de transmitida la corta entrevista, Melissa Paredes estuvo de acuerdo con el bailarín. La conductora de ‘Préndete’ indicó no entender el por qué la ‘Urraca’ la criticó de un momento a otro. “Yo no empecé a hablar, ni me acordaba de usted, así que mejor calladita quédese. Me aburre el tema”, sostuvo.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Melissa Paredes?

En ‘Magaly TV, La Firme’, Magaly Medina difundió imágenes de Melissa Paredes usando un bikini amarillo en un club exclusiva de Lima. Según la ‘Urraca’, varias mujeres se sintieron incómodas por la presencia de la conductora de TV, pues no era un atuendo “adecuado” para dicho lugar.

Anthony Aranda enfrenta a Magaly Medina y se dirige a ATV: “¿Trabajar como bailarín es ser muerto de hambre?” La pareja de Melissa Paredes respondió a la conductora de TV por minimizar su trabajo. El coreógrafo hizo un llamado a ATV. VER NOTA

“Lo que me dijeron es que causó bastantes comentarios porque ella llegó con un pareo y luego se quitó y estaba en un hilo dental luciendo lo que el cirujano le dio. Las señoras conservadoras del club me contaron que estaban en un cuchi cuchi (chuchicheo) diciendo cómo es posible que hayan dejado entrar a esta bataclana al club, que el club se está ‘bataclaneando’”, señaló en su programa.

En otro momento, contó que le dijeron que fue Melissa Paredes quien se encargó de pagar la cuenta de Anthony Aranda y de ella. “Algo de lo que fueron testigos las personas es que toda la comida que pedían la pago ella (Melissa Paredes). Eso me dijeron y yo le les creo a mis amigos porque es gente muy seria”, sostuvo.

Magaly Medina criticó a Melissa Paredes por su bikini.

No pasó mucho tiempo para que Melissa Paredes tildara a Medina de “acomplejada”, “clasista” y hasta de “racista”.

Anthony Aranda descartó demandar a Magaly Medina y le aclara: “A mí me pagan hasta para grabar un TikTok” El bailarín brindó una entrevista a ‘´Préndete’ junto a Denis Montejo, dueño y director de la academia de baile donde labora. El empresario reafirmó su apoyo al Activador. VER NOTA

“En ningún momento vi a una mujer (indignándose por su bikini), como tú dices, porque acá creo que la única que es acomplejada eres tú, la única que tiene que estar cuidando a su marido, eres tú, porque si no voltea a ver a otras mujeres. Las mujeres que van al club son divinas, regias y seguras, no como tú, así que ubícate”, señaló furiosa en ‘Préndete’.