Ethel Pozo y Michelle Soifer se enfrentaron en vivo: todo lo que se dijeron en ‘América Hoy’

Un tenso momento se vivió la mañana del 20 de febrero en ‘América Hoy’, cuando Michelle Soifer reapareció en el set del programa y encaró a Ethel Pozo por unos comentarios en contra de su vestuario que dio hace unos meses.

La cantante era parte del programa ‘La Gran Estrella’ y cada sábado aparecía con atrevidos trajes que llamaban la atención. En alguna ocasión, la hija de Gisela Valcárcel la criticó asegurando que el vestuario que llevaba no era el mejor, un comentario que no fue del agrado de Soifer.

Por esa razón, Michelle prefirió no asistir a ‘América Hoy’ para no encontrarse con los conductores. Pero, fue este lunes que se volvieron a ver, sin imaginar que ambas dirían todo lo que piensan y se enfrascaron en un momento de tensión. Aquí todo lo que pasó.

Michelle Soifer se molestó por la crítica

En un inicio, Michelle Soifer señaló que ella no tiene motivo para hablar de los atuendos y looks de los demás porque no se dedica a eso, por el contrario, es cantante. “Yo no soy crítica de moda, si fuera fashionista, puedo sentarme y criticar sino, no”, expresó.

Ante ello, Ethel Pozo se defendió y aseguró que da ciertos comentarios por su trabajo como conductora de televisión, que debe tocar diversos temas. “Si fueras conductora de televisión, si tienes que dar tu punto de vista con muchos temas”, agregó.

Por su parte, la exchica reality recalcó que sí le molestó lo que dijo de ella. “Puedes dar tu punto de vista, pero no creo que tengas que ser tan rígida o dura a la hora de criticar. A mí me parecieron muy feos sus comentarios”, sentenció.

Ethel asegura que debe aceptar las críticas por su trabajo como cantante

Tras la evidente incomodidad de Michelle Soifer, la conductora de ‘América Hoy’ cuestionó que no le gusten las críticas. Comentó que al ser un personaje público y que busca internacionalizarse, tiene que estar presta a todo tipo de comentarios, señalando que no todos van a ser favorables.

“En tu carrera no te gusta que te critiquen, ¿entonces?. Si critican tu tono de voz, tu ropa, tu vestuario tu peinado, ¿no te gusta?. En mi caso, yo aprendí, yo nací y mi mamá ya era famosa siempre acepto las críticas. Es más yo misma me río de ellas, creo que cuando uno se ríe escuchas críticas positivas y negativa. Y tú que quieres ser una artista internacional, imagínate”, expresó Pozo.

Michelle Soifer respondió comentando que le disgustó que fueran los conductores de ese programa quienes tengan este tipo de expresiones hacia ella porque ‘les tenía cariño’. “Depende quien lo hace. Si son personas que no me importan y no le tengo un cariño, como les tenía a todos ustedes, normal. Ahora mi corazón solamente lo tiene Janet Barboza porque es mi madrina desde que empecé”, agregó la cantante.

Ethel le pidió tener correa y aclaró que opina porque hay libertad de expresión

En medio de los dimes y diretes, Ethel Pozo le pidió a su invitada tener correa al recibir todo tipo de comentarios y no molestarse con quien lo diga. En especial porque su trabajo también se expone en la televisión. Michelle respondió asegurando que no le gustó y tenía derecho a dejar de asistir a ese programa si no se sentía cómoda.

“Tengo correa, pero no me gustó tu comentario, qué quieres que te diga que me gusta. A ti no te gustó mi vestuario, a mí no me gustó tu forma de hablarme”, comentó la artista. “¿Y por eso dejas de venir?”, reprochó Pozo. “Sí, por eso. Es que cada uno va donde quiere estar, sin tú no quieres estar en un sitio, no vas y punto”, sentenció la cantante.

Ante ello, la hija de Gisela Valcárcel explicó que está en un país de libre expresión y que su profesión como comunicadora la avala a hablar libremente lo que ella quiera comentar. “Vivimos en una democracia y libre expresión y no podemos comprar los comentarios. Tú dijiste, me parece que la gente que está en el mismo canal, debería hablar bien. Soy libre y para eso estudié comunicaciones para hablar libremente, no puedo estar forzada”, sentenció.

Michelle Soifer no se quedó callada y terminó este pequeño enfrentamiento asegurando que ella tomará las decisiones que desee. “Y yo puedo ir donde quiera y donde no. Ahora si quiero venir”, finalizó.