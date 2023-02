Miguel Rebosio contó cómo nació el amor con Michelle Soifer durante la época de Combate

Miguel ‘Conejo’ Rebosio contó cómo nació el amor con Michelle Soifer. (YouTube)

Miguel Rebosio, también conocido como ‘Conejo Rebosio’, estuvo como invitado en el canal de YouTube de Mario Irivarren y Fabianne Hayashida para hablar de varias facetas de su vida, como la vez que estuvo en la primera temporada del fenecido programa a ‘Combate’ y su relación sentimental con Michelle Soifer.

Como se recuerda, ambos personajes fueron considerados como una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. Su romance comenzó en el set del espacio televisivo de ATV en 2011. Aunque, eran de equipos diferentes, nada pudo evitar que surgiera la química. Sin embargo, sorprendieron en junio de 2012 anunciando el fin de su historia de amor.

Han pasado poco más de 10 años y aún existen algunas dudas con respecto a la relación que tuvieron. Por ello, la popular ‘Chinita’ no dudó en preguntarle a Miguel Rebosio acerca de los inicios de su vínculo amoroso con Michelle Soifer.

“¿Cómo empieza? No sé, creo que el día a día en Combate. Iba su mamita (de Michelle). Ellas vivían en Ventanilla y yo en el Callao. Yo ya la había visto, no la conocía, pero ya la había visto en un concierto. Sabía quién era ella, pero no había amistad. Yo veía que se iban en taxi y un día les dije para llevarlas”, dijo el exchico reality, indicando que desde ese momento empezó su confianza con la artista.

Asimismo, le consultaron los motivos del fin de su relación. “Creo que fueron 10 meses. Ella, aparte de Combate, tenía el tema de su canto (...) La única con la cual yo salí en televisión fue Michelle”, agregó, para luego señalar que no tiene comunicación con ella. “No (tenemos amistad) Yo creo que más amistad tengo con su papá, mamá y hermano. Más contacto tengo con su hermano. Con Michelle nunca me he cruzado. No tengo que hablar mal con ella”.

En otro momento, aseguró que su romance nunca fue armado y relató una anécdota que le incomodó cuando aún estaba con Michelle Soifer. “Yo ya no estaba en Combate, pero habían hecho una producción de las cosas que hacíamos antes de Combate. Estuvimos en mi auto (con Michelle) y discutimos. Nos habían contratado para un desfile y yo de modelo no tengo nada. Era el momento que estábamos de moda y estaba Tilsa (Lozano) en el mismo camerino. Ella no quería que nos cambiemos ahí. Ellos estaban grabando todo y lo pasaron (en Combate)”, sentenció.

Miguel Rebosio contó anécdota con Michelle Soifer. (Captura)

¿Cuánto ganaba Miguel Rebosio en Combate y El Gran Show?

Por otro lado, Miguel Rebosio confesó que durante su estadía en Combate y su participación en ‘El Gran Show’, fue uno de los mejores pagados. El exseleccionado nacional reveló cuánto le pagaron por participar en ambos espacios televisivos.

El deportista contó que llegó al programa de baile porque le habían propuesto concursar desde el 2007. Luego de tres años, se retiró del Sport Boys y conversó con la producción de Gisela Valcárcel para al fin ingresar al programa. Tuvo dos condiciones: no ser eliminado en la primera ronda y tener un buen sueldo. Le pagaban 6 mil dólares mensuales.

Después de ganar la tercera temporada, lo llamaron para participar en ‘Combate’, donde aceptó ser capitán tras llegar a una buena negociación. “Me pagaban 5 mil y algo (dólares), es que yo le metí el precio de El Gran Show, ahí ganaba 6 mil. No me vayan a secuestrar, que esa plata ya la gasté. Lo que pasa es que en esa temporada de ‘Combate’ eran tres figuras conocidas por equipo y el resto era gente nueva”.

Más adelante, y luego de reflexionar todo lo que ganó con ambos programas, pidió que lo convoquen nuevamente para un reality de competencia. “Ojalá hagan un programa para veteranos. Esto es Guerra máster”, señaló entre risas.