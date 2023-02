Franco Cabrera y Ethel Pozo: Cuánto tiempo duró la relación y por qué terminaron

Franco Cabrera y Ethel Pozo tuvieron una larga relación que inició en el 2014.

Ethel Pozo y Franco Cabrera tienen historias diferentes hoy en día, pero hace unos años el amor los unió en una relación de 4 años. Este romance se hizo bastante mediática en aquel entonces, por tratarse de la hija de Gisela Valcárcel.

A diferencia de Sandro Monzante, quien no contaba con el total apoyo de la blonda animadora cuando era pareja de la conductora de América Hoy; Franco Cabrera sí contaba con el consentimiento de la ‘Señito’, pues no dudaba en compartir las instantáneas de la pareja. Además, lo invitó a ser parte de su programa ‘El Gran Show’-

¿Cuándo nació el amor entre Ethel Pozo y Franco Cabrera?

Ethel Pozo y Franco Cabrera oficializaron su relación en el 2014. En ese entonces, ambos tenían 33 años, él participaba en el programa deportivo “Goleadores” y ella actuó en la película ‘Loco cielo de abril’.

El romance surgió luego que la conductora de ‘América Hoy’ terminara su matrimonio de 12 años con Fernando Garabán, padre de sus dos hijas. Era normal verlos en reuniones, sin embargo, en el 2018 confirmaron su ruptura.

Consultada por la razón de su ruptura, Ethel Pozo no dudó en aclarar que ésta se había llevado a cabo de forma tranquila y con respeto, descartando alguna infidelidad de por medio.

“Contenta. A mí no me gusta tocar ese tema en los medios, no tengo otro novio, solo terminamos. La amistad, el respeto, los bonitos recuerdos y el aprendizaje siempre quedan”, señaló en aquel entonces a Trome.

En una entrevista con Choca Mandros para ‘Estás en Todas’, Ethel Pozo recordó su relación e indicó que sus romances siempre han sido duraderos. “Cuando yo me enamoro de alguien soy bien seria, pero he llorado lo que no quiero que nadie llore”, indicó.

Franco Cabrera fue captado con joven que no era su pareja

El martes 7 de febrero del 2023, Franco Cabrera fue uno de los protagonistas del programa de Magaly Medina. El espacio lanzó unas imágenes donde se le ve al actor y conductor de TV con una desconocida joven. Aunque se presumía que el artista continuaba con su pareja y estaba cometiendo infidelidad, él se encargó de aclarar que estaba soltero.

“A quien corresponda: Desde hace un tiempo soy una persona soltera. Gracias por su apoyo y cariño de siempre. Los quiero”, escribió en su cuenta de Instagram.

Franco Cabrera continúa con su labor como conductor de TV y actor de cine, teatro y televisión. Recientemente, fue parte del lanzamiento de la película ‘Asu Mare Los Amigos’, dirigida por Carlos Alcántara.

Franco Cabrera ingresa a edificio de Miraflores junto a mujer que no es su novia. | Magaly Tv: La firme.

Ethel Pozo está casada con Julián Alexander

En septiembre del 2022, Ethel Pozo se casó con Julián Alexander, hermano de la productora Michelle Alexander. La unión se realizó en medio de una ceremonia que tuvo bastante repercusión mediática a causa de sus propios invitados, quienes se encargaron de compartir y hasta hacer en vivos de la fiesta, pese a que la conductora comunicó que sería una celebración íntima.

Ethel Pozo publica imágenes oficiales de su boda. | Instagram

Ethel Pozo defendió su boda de comparaciones

Luego que Brunella Horna organizara su boda por todo lo alto y fue comparada con la de Ethel Pozo, indicando que hubo gran diferencia entre ambas; la conductora de ‘América Hoy’ aclaró que tuvo la celebración que tanto quería, una boda íntima con solo 200 invitados.

“Creo que la gente olvida que mi ceremonia era íntima, chiquita, siempre dije que sería así, mi ceremonia fue hermosa, estuvo la gente que yo quería, de 200 personas solo había 13 artistas, de lo cual solo ha salido un pequeño contenido, que no es todo lo que ha pasado. Es como se quiere vender, pero no tiene punto de comparación, sabíamos que la boda de Brunella iba a ser una fiesta de noche, fue linda, y fue lindo acompañar a Brunella”, indicó a Infobae.