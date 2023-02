Michelle Soifer descarta volver a postular al Miss Perú pese a que ya cambiaron las reglas

Michelle Soifer descarta volver a postular al Miss Perú. América Hoy

Michelle Soifer fue presentada en el programa ‘América Hoy’, donde no solo habló de su nuevo éxito ‘Ay Moreno’, sino que también se sometió a una serie de preguntas. De esta manera, la cantante hizo las paces con Ethel Pozo, quien criticó duramente el vestuario que usó la intérprete en ‘El Artista del Año’.

Miguel Rebosio contó cómo nació el amor con Michelle Soifer durante la época de Combate El exfutbolista recordó su romance con la cantante y reveló que hasta el día de hoy tiene comunicación con uno de los hermanos de la artista. VER NOTA

En aquella oportunidad, Ethel Pozo indicó que parecía una calavera, palabras que ofendieron a Michelle Soifer y se negó a volver a pisar el set de ‘América Hoy’.

Una vez solucionado el impasse, la cantante respondió una incómoda interrogante. “¿Es verdad que serás la siguiente retadora del Miss Perú para sacarte el clavito que quedó pendiente en el 2010?”. Michelle Soifer estalló en risa y negó rotundamente volver a postular en un certamen de belleza.

Romeo Santos en Lima: recomendaciones, puntos de acceso y horario de ingreso al Estadio Nacional El ‘Rey de la bachata’ realizará su cuarto show este martes 14 de febrero en el Coloso José Díaz. VER NOTA

Como se recuerda, la cantante postuló en el 2010 al Miss Perú Internacional, siendo una de las candidatas más fuertes. Sin embargo, no pudo continuar luego que Michelle Soifer confirmara que estaba casada.

Maritza Mendoza, organizadora del certamen, expresó su sorpresa e indicó que lamentaba la situación. “Estoy muy apenada porque Michelle era una candidata de fuerza, lo que ha pasado me ha dejado sin aliento. Todas las candidatas están muy tristes por este tema. Ella es una niña muy disciplinada. Hablé con su mamá y con ella, en realidad estamos desconcertadas, pero no sé qué decisión tomó Michelle. Hay cosas que no saben, como que viene de una condición humilde, de necesidad”, indicó en aquel tiempo.

La reacción de Laura Huarcayo cuando la ‘Carlota’ le cortó el cabello en vivo La rubia conductora estuvo como invitada en ‘Mande quien mande’ y nunca imaginó que su excompañero le cortaría un mechón de su cabello. VER NOTA

Por su parte, Michelle aclaró que la organización sí sabía de su estado civil, y aun así le permitieron postular. “La organización insistió para que participe en el concurso. Me preguntaron si tenía hijos o convivía con mi pareja. Dije que no. Me dijeron que no había ningún problema en participar”, respondió en aquel momento la chica reality para Lima Limón.

Michelle Soifer descarta postular al Miss Perú.

¿Michelle Soifer volverá a postular al Miss Perú?

La cantante no huyó a la pregunta y aclaró que no volvería a postular porque está en otra etapa de su vida. “Lo que pasa, Brunella, es que las cosas son así. Yo no puedo opacar a todas las compañeras de esa forma”, respondió en un inicio entre risas.

“En algún momento de mi vida, cuando era más chibola, todos empezamos con este tema de los reinados y las pasarelas, pero luego tú vas agarrando tu camino y no, lo mío es la música. Y no, Lucianita (Fuster), tranquila, mi amor, no voy a participar. Alondrita, por favor, relájate”, indicó Michelle, causando revuelo entre los conductores, pues no sabían que García Miró iba a postular al Miss Perú. “¿No salió también? Me he mal informado”, aclaró la cantante entre risas.

La artista supo manejar la situación y le preguntó a Janet Barboza si ella participaría en Señora Perú, teniendo una negativa a la consulta. Dicho esto, las conductoras cambiaron de tema.

Cabe indicar que la organización del Miss Universo modificó sus estatutos y permitirá que sus candidatas sean casadas, madres y embarazadas. Reglas que también se cumplirán en el Miss Perú, pues Jessica Newton, directora de la franquicia nacional, aceptó el cambio.

Michelle Soifer lanzó su nuevo tema 'Ay mi moreno'.

Micheille Soifer en el top de Spotify con “Ay mi moreno”

Micheille Soifer viene ganando terreno en la industria musical con su nuevo tema “Ay mi moreno”, que aparece en el top de tres playlist de Spotify, una de las plataformas más importantes del mundo.

De esta manera, el tema Soifer se sitúa en ‘el nuevo tropical’, ‘novedades de viernes Andes’, ‘novedades de viernes colombia’, al lado de artistas de talla internacional como Marc Anthony, Maluma, Rauw Alejandro, Carlos Vives, entre otros.

“Es increíble la aceptación del público por Ay mi moreno. Les ha encantado porque recibo buenos comentarios en redes sociales y me piden mucho. Estoy orgullosa de mis logros y nada me parará hasta lograr traer más adelante un premio al Perú”, dijo la cantante de género urbano, quien aseguró que se vienen más sorpresas con nuevos temas y su gira a nivel nacional.

Desde Monumental Music, disquera que relanzó la carrera de Soifer, celebraron este gran enganche con el público. “Felices de que ‘Ay mi moreno’ de Micheille Soifer haya sido incluida en playlists oficiales de Spotify como ‘El nuevo Tropical’”, se puede leer en la cuenta oficial de Instagram de la empresa.