Brunella Horna descarta ser candidata retadora al Miss Perú 2023: “Lo veo super muy complicado”

Brunella Horna descarta ser la nueva candidata retadora del 'Miss Perú Universo 2023'. América TV.

Se habló mucho de la postulación de Brunella Horna al Miss Perú Universo 2023, luego de que la directora internacional del Miss Universo cambiaria los requisitos y permita que las mujeres casadas puedan presentarse al concurso.

Sin embargo, la misma esposa de Richard Acuña lo descartó por completo al indicar que participar le parece muy complicado con respecto a sus tiempos, ya que tendría que cumplir con sus compromisos laborales en su empresa textil y en la televisión.

Brunella Horna respondió de forma directa a los rumores que nacieron en su programa ‘América Hoy’, en el cual Ethel Pozo comentó que Brunella sería una excelente retadora al certamen de belleza a cargo de Jessica Newton.

“No, era una broma de acá, del programa, nada más. Ethel me decía que postule y me apoyaban todos. Pero lo veo super complicado, no he conversado con Jessica, no he conversado para nada con ella”, explicó a las cámaras de América Espectáculos.

Brunella Horna descarta ser la nueva candidata retadora del Miss Perú Universo. Instagram

Brunella Horna tiene la aprobación de Jessica Newton

Como se recuerda, los rumores de ser candidata al ‘Miss Perú’ cobraron más fuerza luego que la misma Jessica Newton, directora de la organización en Perú, aprobó la postulación que Brunella Horna y solo faltaba que ella tome la decisión y convencida de hacerlo.

“Con relación a Brunella, si ella quiere ser candidata tiene que tener la convicción de no retirarse. Sí, creo que a mucha gente le encantaría verla competir y a mí también porque nos quedamos con las ganas de saber cómo le iría en el Miss Perú”, expresó mediante un mensaje en las historias de su Instagram.

Por su lado, la popular ‘Baby Bru’expresó que se quedó sorprendida con las palabras de la madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid, porque pensó que estaba molesta con ella, ya que cuando participó en el concurso del 2017, se retiró.

“Me he quedado sorprendida con las palabras de Jessica Newton, porque yo pensé que ella se quedó un poco molesta conmigo cuando me retire del Miss Perú”, expresó.

Jessica Newton podría convocar a Brunella Horna. (Instagram)

En su momento, Brunella comentó que la decisión de su postulación es un tema que tendría que conversarlo con su esposo Richard Acuña y también con su productor Armando Tafur porque es una actividad que toma mucho tiempo.

“La verdad que ni siquiera lo tengo pensado, es una conversación que debo tener con mi pareja, mi esposo, con mi trabajo también... requiere de muchas cosas, la gente no sabe....Él (Richard Acuña) no necesita darme permito, pero si debo comentarlo con él porque un concurso que requiere de mucho tiempo”, puntualizó.

Brunella Horna analizará la propuesta de ser candidata al Miss Perú 2023. América TV.

Como se recuerda, la joven conductora postuló a los 17 años y representó al departamento de San Martín en el 2016 y al año siguiente al Miss Perú 2017; sin embargo, en ese entonces, se retiró porque según sus palabras se ‘acobardó’ ya en ese entonces entre las candidatas estaba Valeria Piazza quien terminó quedándose con el título.

“Yo ingreso a Miss Perú y arrugué, la verdad. Me dio miedo porque soy bien nerviosa, odio concursar, no me gusta concursar. Me perdonó, Jessica. A todas las personas que concursan en el Miss Perú tienen que tener claro que tienen que estar enfocados al 100 % en ese concurso. Yo hacía un montón de eventos y no tenía tiempo”, recordó Horna.