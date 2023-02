Andrea Llosa se defendió de las críticas de Magaly Medina: “Ni la ‘Chilindrina’ es tan angurrienta”

Andrea Llosa no se quedó callada, luego que Magaly Medina la criticara por entrevistar a los primos de John Kelvin.

La familia de John Kelvin, Jimmy y Doris Gardella Sarmiento, se sentó en el set de ‘Andrea’ para pedir la tenencia de los hijos de Dalia Durán, alegando que no los cuida bien y que la cubana sigue buscando al hombre que alguna vez denunció por abuso sexual. Tras la entrevista, Magaly Medina fue la primera en alzar su voz de protesta.

“Al margen que Dalia, a veces, nos enerva, no estamos de acuerdo con las decisiones que toma, pero yo creo que sobre todas las cosas, es una mujer golpeada, violentada, que aún tiene mucho que trabajar. Lo que no haría es abrir un debate sobre la posibilidad de quitarle a sus hijos”, expresó indignada en su programa de espectáculos.

Tras ello, acusó directamente a Andrea Llosa de querer “lavarle la cara a John Kelvin, apedreando nuevamente a una víctima de violencia”. “Considero que esas cosas no se hacen. Siento que los golpes también han venido contra mí porque yo sigo defendiendo la postura de Dalia”.

Primos de John Kelvin en el set de 'Andrea'. (ATV)

“Hay que sentar posición, no solamente es decir, ‘ay, no. Yo estoy en contra de la violencia, yo estoy defendiendo a las mujeres, que los malditos de los hombres no reconocer a sus hijos (tratando de imitar a Andrea)’. Cuando te metas en un tema, por lo menos pídenos permiso porque te podemos ayudar”, añadió.

Andrea Llosa le respondió

No se quedó callada. Luego de la queja pública de Magaly Medina, la conductora de ‘Andrea’ y ‘Nunca Más’ más’ aseguró que es “irónico” que su compañera de canal se queje ahora del caso John Kelvin, cuando en el pasado le pagó para que se sentara en su programa, pero él terminó rechazándola.

“El año pasado, en noviembre, cuando John Kelvin sale, iba a tener al agresor en su set. Es poco coherente, es más, le iba a pagar al agresor. Imagínate, le paga al agresor para que se siente en su set, porque ella sueña con todo. Acá no le pagamos a nadie para que venga y se siente. Yo jamás defiendo a un agresor”, indicó al diario Trome.

Andrea Llosa se defendió de las críticas de Magaly Medina.

“Ya dejémonos de hipocresías, no sé si lo que le ha jod*** a ella realmente, si lo que le jod*** es que la familia del agresor haya estado sentada en mi set o si, de pronto, ahora es la ‘Manuela Ramos’ del periodismo o la ‘Flora Tristán’. No sé, pagarle, porque ella lo acepta, ella lo admite, para que el agresor dé su versión me parece tremendo y ella lo cuenta”, agregó.

Asimismo, Andrea Llosa aclaró que los primos de John Kelvin se presentaron en su programa porque “hay un documento del Ministerio de la Mujer, cuándo los vecinos se quejaron que los niños estaban en riesgo”.

“Lo que pasa es que ella cree que es la dueña de las personas que salen en la farándula y no sé qué rollo tiene de verdad y se queja al aire. Lo que digo es que todas las personas son libres de sentarse donde uno quiere. Algunos se sientan, porque ellos les pagan y otros se sientan porque simplemente les da la gana”, sostuvo.

Magaly Medina y Andrea Llosa se dijeron de todo por caso John Kelvin.

Le recordó el caso de Antonio Cartagena

Andrea Llosa aseguró que no debe pedirle permiso a Magaly Medina ni a nadie para escoger a los invitados de su propio programa. Incluso, le recordó a la ‘Urraca’ que ella también tuvo en su espacio a un personaje que, inicialmente, fue tocado por ‘Andrea’ en el pasado.

“Dice que le tengo que pedir permiso o algo así, que como ella sabe más de la historia he tenido que pedirle permiso… Es como que le dijera a ella que vaya a pedirme permiso o que le explique cómo se lee un ADN, para que no pase el papelón que pasó cuándo leyó el ADN de la mamá de la hija de (Antonio) Cartagena”, precisó.

En noviembre de 2021, Magaly Medina intentó leer una prueba de ADN en vivo y no entendió el resultado.

Negó enfrentamiento

Pese a las duras palabras de la periodista, Andrea Llosa dejó en claro que no tiene nada en contra de Magaly Medina. Pero argumentó que le responderá las veces que sean necesarias si su compañera continúa cuestionando su profesionalismo.

“Si vamos a hablar claro, sé que a ella le jod*** que personajes de la farándula salgan en otros programas, en todos en general, Día D, el noticiero, con Milagros Leiva, con todos. Por eso te digo que ni la Chilindrina es tan angurrienta, tiene el síndrome de la Chilindrina. No es la hija única, somos una familia disfuncional como muchas en el canal. Honestamente, que no tengo nada en contra de ella. Nunca he tenido nada, es más me cae bien, pero acá no hay reinado ni nada de eso”, sentenció.

¿Qué respondió Magaly Medina?

Ante las fuertes declaraciones de Llosa, Infobae se comunicó con Magaly Medina para conocer su opinión al respecto. La conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ indicó: “En toda mi vida, mis enemigos los busco yo, no ellos a mí”, dejando en claro que no piensa darle importancia a las palabras de su colega.