Primos de John Kelvin piden la tenencia de sus hijos y exponen imágenes de Dalia Durán

Primos de John Kelvin piden la tenencia de los hijos de Dalia Durán. ATV / Andrea

Jimmy y Doris Gardella Sarmiento, primos del cantante de cumbia John Kelvin, se presentaron en el programa de Andrea Llosa para solicitar la tenencia de los hijos de Dalia Durán. Según los familiares del artista nacional, quien se encuentra recluido en el penal de San Juan de Lurigancho, la cubana no estaría cuidando de manera adecuada a los pequeños.

“Estoy aquí por mis sobrinos. Necesitamos estar más cerca de ellos, darles nuestra ayuda porque no están solos. Siento tristeza porque John Kelvin lo único que siempre ha querido es disfrutar de sus hijos. Cuando estaba detenido la primera vez, pasaron muchas cosas con sus hijos y él se sentía impotente. Queremos la tenencia”, expresó Jimmy Gardela en ‘Andrea’.

El familiar de John Kelvin considera que los pequeños no deberían estar con su madre porque “su sobrino mayor nos contaba unas cosas”. “Nosotros tenemos miedo porque una madre no puede levantarlo a las cuatro de la mañana para que le escriba cosas feas a su padre”, sostuvo.

Denunció que Dalia Durán no respetaba el régimen de visitas que acordó con su expareja en una reunión de conciliación. “Ella quiere que se maneje todo a su manera”. También indicó que el cumbiambero no quería comunicarse más con la cubana por recomendación de su terapeuta, pero ella, supuestamente, no paraba de buscarlo.

Primos de John Kelvin desean la tenencia de los hijos del cantante de cumbia.

Difundieron pruebas en contra de Dalia Durán

Para demostrar que Dalia Durán era quien buscaba desesperadamente al cumbiambero, Jimmy Gardelo Sarmiento difundió un audio en donde se escucha a la cubana pedir una conversación privada con John Kelvin. Dicha llamada telefónica aconteció el 6 de noviembre de 2022.

“A mí me gustaría antes de comenzar con todo este tema de la otra semana (reunión de conciliación), tener una conversación con John como padres de nuestros hijos. Pero sin cámaras, ni nada de eso porque sabes que eso puede perjudicar, no solo a él si no a mí también. Que no haya celular, que no haya cámara y que no haya nada. Yo quiero escucharlo a él, que él me diga su sentir y quiero saber muchas cosas que han quedado en incógnitas relacionadas a muchas cosas”, se escucha en el audio.

En la llamada, la esposa de Jimmy le explica que no es posible que conversen los dos en privado porque John Kelvin se encuentra en terapia psicológica, y una medida que tomó el profesional de salud es que no se comunique de manera directa con Dalia, sino a través de intermediarios.

Audio de Dalia Durán pidiendo ver en privado a John Kelvin. ATV / Andrea

Tras ello, la prima de John Kelvin apareció en el set de ‘Andrea’ para indicar que ella era la encargada de buscar a los hijos de Dalia Durán para llevárselos al cantante nacional, pues le tocaba su respectiva visita. Sin embargo, la cubana solía ponerle excusas para no entregárselos.

“Yo siento, desde mi percepción de mujer, que ella quería que John estuviera allí presente, que él mismo recogiera a sus hijos, quizás en algún momento que él regrese a casa para ser de nuevo la familia feliz”, expresó Doris Gardella Sarmiento.

Video inédito de Dalia Durán

Como parte de sus pruebas, los primos de John Kelvin mostraron imágenes de lo que pasó luego de dicha reunión de conciliación, que se llevó a cabo el 18 de noviembre de 2022. En las imágenes, se ve a Dalia Durán bailando y cantando dentro de un vehículo mientras que su expareja está en el copiloto grabándola. “Enamórate”, le cantó la cubana.

“Parecía que había algo entre ellos. No se ve, pero primero él no le prestaba atención y ella vuelve a cantarle la canción. Como que le seguí la corriente para que se sienta más en confianza, es la verdad, se dieron las cosas así (...) Ellos no han tenido nada íntimo porque nosotros hemos sido intermediarios”, resaltó.

Difundieron video de Dalia Durán cantándole a John Kelvin. ATV / Andrea

Audio de la hermana de la nana de los hijos de Dalia Durán

Jimmy y Doris Gardella Sarmiento expusieron también un audio de Melany, quien es hermana de la nana de los hijos de Dalia Durán, donde la mujer reconoce que la cantante cubana a veces “encarga a sus hijos”.

“Cuando llega acá le digo (al hijo mayor de Dalia): ¿qué tienes?, ¿y dónde has estado tú? (Me responde) No, yo he estado en mi casa, mi mamá me ha dejado solo ahí. Dice que a la dueña de la casa le ha encargado y él tampoco ha sabido dónde han estado sus hermanas… Yo le dije, tus hermanas están al frente. Me dice: ¿Ah si? No sé, porque mi mamá seguro los ha dejado ahí porque ella se ha ido a hacer unas cosas”, se escucha decir a la mujer.

Hermana de la nana de los hijos de John Kelvin se pronuncia. ATV / Andrea

Magaly Medina criticó a Andrea Llosa

La presentadora de ‘Magaly TV, La Firme’ se mostró indignada con Andrea Llosa por haberle dado tribuna a la familia de John Kelvin, quien estuvo en la cárcel por haber maltratado física y psicológicamente a Dalia Durán, madre de sus hijos.

“Al margen que Dalia, a veces, nos enerva, no estamos de acuerdo con las decisiones que toma, pero yo creo que sobre todas las cosas, es una mujer golpeada, violentada, que aún tiene mucho que trabajar. Lo que no haría es abrir un debate sobre la posibilidad de quitarle a sus hijos”, expresó Magaly Medina en relación al programa ‘Andrea’.

“Hay que sentar posición, cuando te metas en un tema, del que nosotros estamos muy empapados, por lo menos pídenos permiso para tocarlo porque te podemos ayudar a que no cometas los errores que públicamente se dan. Los programas de TV tenemos una gran fuerza, hay que tener mucho cuidado en eso”, sentenció.