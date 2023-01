Andrea Llosa se confiesa: su nuevo proyecto en ATV, Magaly Medina y un duro mensaje para Renato Tapia

Andrea Llosa permanece en ATV con tres programas a cargo: Andrea, Nunca Más y Mujeres Poderosas. (Infobae/Carlos Fernández C.)

Pocos saben que estudió Marketing, Turismo y Educación Inicial; y hasta postuló al Miss Perú en algún momento. Andrea Llosa, a sus cortos 23 años, no tenía idea de qué carrera seguir. De lo único que estaba segura era que le encantaba escribir y contar historias. Fue así que, en la última oportunidad que le ofrecieron sus padres, la conductora de ATV decidió estudiar periodismo.

Muchos dirán que fue una decisión acertada, pues lleva más de 20 años ejerciendo la carrera. Actualmente, tiene dos programas bajo su cargo, ‘Andrea’ y ‘Nunca Más’. Este 2023, sumará un nuevo proyecto, ‘Mujeres Poderosas’, un espacio que tiene como objetivo resaltar los valores de la mujer peruana.

Infobae conversó con Andrea Llosa, la periodista de ATV que se ha ganado a pulso el privilegio de dirigir más de un programa-uno de ellos llamado como ella misma. Magaly Medina, Renato Tapia, Melcochita y su opinión sobre los futbolistas de la selección peruana fueron algunos de los temas que se tocaron durante la amena conversación.

Andrea, continuas con ‘Andrea’ y ‘Nunca más’ en ATV este 2023. ¿Qué lo hará diferente de otros años?

Esta es la quinta temporada de ‘Andrea’ y doceava de ‘Nunca Más’. (Este año) hay historias impactantes y reales, pero vamos a tocar otros temas… que todavía no podemos adelantar porque queremos encontrar otro tipo de aristas, encontrar un espacio completamente distinto.

Pero manteniendo la esencia de siempre…

Sí, de encontrar un final, ese es nuestro gancho y por eso la gente confía en nosotros. Creo que somos el único programa que hacemos eso: encontrar justicia. Con ‘Andrea’, buscamos la reconciliación, las pruebas de ADN, intentar abrirle los ojos a las mujeres. Lo mismo con ‘Nunca Más’, que es la ayuda social, legal y psicológica.

Este año sumas otro proyecto, ¿de qué se trata ‘Mujeres Poderosas’?

Con mi productora dijimos ‘debemos hacer algo distinto’ como muestra de agradecimiento y de tener mayor cercanía con las mujeres. Así nació este formato, ‘Mujeres Poderosas’, porque quería hablar directamente con las mujeres que me ven en televisión. Poder hacerlo en el teatro ha sido increíble. Por ahora, nuestro objetivo es llegar a provincia y también al penal.

Andrea Llosa estrenó 'Andrea' en julio de 2019. (Infobae/Carlo Fernández C.)

Hace poco, ‘Andrea’ fue cuestionado por Melcochita, quien dijo textualmente que el programa donde salió fue “grabado hace mil años”...

Eso es imposible. La gente que me conoce tampoco se comió ese cuento. Ahí Melcochita se equivoca. El programa se grabó el 16 de enero, justamente el día que arrancamos la temporada. Mi equipo ya lo había investigado días previos. La historia era que Melcochita quería encontrarse con su nieto que estaba en el cárcel. Logramos que el jueves ingresara al penal. Hablamos con el INPE, que fue muy generoso en permitir que ingresara una cámara. Pudimos grabar este reencuentro…

Entonces, ¿por qué Melcochita dio esas declaraciones?

Sucede que durante el programa, que dura una hora, contamos parte de su historia. Queríamos entrar al tema de por qué él, a sus 90 años, tiene que estar al pendiente del nieto, hijos y por poco bisnietos. Lógicamente, pusimos imágenes del pasado, de los hijos. Por eso Melcochita dijo que había sido grabado hace años, claro pues, si son imágenes de archivo. Pero la historia era nueva.

¿Lo volverías a invitar a tu programa?

Sí, claro. Melcochita está sumamente agradecido. De hecho, la productora periodística habló con él y él dijo ‘yo no he dicho eso, dije que las imágenes de archivo de cuando me peleé con mis hijos son de hace mil años’. Pero la historia no era esa, sino que Melcochita quería encontrarse con el nieto porque estaba en la cárcel.

Melcochita se presentó en el set de 'Andrea' para hablar sobre su nieto, condenado a 16 años de prisión.

Melcochita no es el primer personaje mediático que aparece en tu programa. ¿Tú los llamas o ellos acuden a ti?

Nosotros, desde que arrancamos ‘Nunca Más’ hace muchos años, hemos tocado temas que tienen que ver con la paternidad, el derecho a la identidad, mujeres violentadas, pensión de alimentos. Es decir, el formato tiene que ver con eso. Las historias llegan al programa, nosotros no buscamos las historias en general. Cosa que agradecemos, porque eso tiene que ver con la confianza.

Nada es armado entonces…

Nuestros investigadores van a corroborar que todo sea real, van a investigar. No se le paga a nadie, eso hay que aclarar. Yo soy periodista y tengo años siendo reportera, la gente no es tonta, no es idiota. Se dan cuenta cuando los casos son reales. Yo no soy solo la que se para como conductora, soy la directora del programa.

¿Cómo se contactan contigo las personas no mediáticas?

Los casos llegan a través de las redes sociales. Algunos se paran aquí en el canal y piden una cita con el investigador, o a través del WhatsApp y Facebook del programa. Si viene una persona conocida y nos pide ayuda, solicitando el reconocimiento de su hijo, pensión de alimento o es víctima de agresión, por supuesto lo tomamos. No tenemos problema en hacerlo.

Magaly Medina ha tocado en su programa el caso de Renato Tapia, que es parecido a los que tú presentas en ‘Andrea’. ¿Tienes algún consejo para ella?

Ninguno. Primero, porque no soy una mujer soberbia y nunca me atrevería dar un consejo a ninguna conductora. Creo que cada quien tiene que manejar su propio espacio, creo que lo hace muy bien, maneja muy bien su espacio, por eso tiene tantos años en la televisión. Me parece perfecto.

¿Cómo va su relación?

Es una persona a la que respeto y respeto lo que hace.

Magaly Medina y Andrea Llosa son las figuras principales de ATV.

No hay problema entre ustedes por tocar casos parecidos…

No y está bien que lo haya tocado. Está bien que lo toque cualquier otro programa que no sea necesariamente el de Magaly. Los personajes no nos pertenecen, ni las personas nos pertenecen. Cada quien elige dónde quiere salir. No es fácil pararse delante de una cámara, (Daniela Castro) lo hace porque quiere justicia para su hijo. Lo puede hacer en el programa de Magaly, en nuestro programa, lo puede hacer en otro canal, donde ella quiera y donde se sienta más cómoda.

¿Tienes algún mensaje para Renato Tapia?

Para empezar, no sé si eres hombre si no reconoces a tu hijo. Creo que si no quieres a tu hijo, no quieres a nadie. Yo soy mamá, por mis hijos hago lo que sea. Los que son mamá o papá entendemos que si a tu hijo le duele algo, quieres que te duela a ti primero. Lo más importante para cualquier persona es la identidad. ¿Se imaginan cómo puede ir creciendo este niño?

Ha pedido disculpas públicas por lo sucedido, ¿cómo tomas el comunicado?

Que venga a pedir disculpas creo es lo que más ha generado indignación. No tienes que pedirle perdón a nadie. Tienes que reconocer a tu hijo. No se trata de pasar una pensión de alimento, lo que un niño necesita es el apellido y el amor de su padre.

Renato Tapia fue acusado por Daniela Castro de no reconocer a su hijo de seis años como suyo.

Y hablando de futbolistas, ¿qué opinas de la selección peruana?

La verdad es que el fútbol no me interesa, pero depende… Me interesan los futbolistas si cometen algún delito, ahí sí.

ATV transmitirá las Eliminatorias 2026, ¿te entusiasma?

Ay sí, digo que sí como si me interesara (risas). Debo reconocer que soy bastante ignorante en el tema, pero sé que para ATV es un golazo y el público está encantado con eso. Como dijo Jorge Benavides, aquí sí van a pasar todos los partidos, no algunos. Todos, se pasarán todos.

¿Quién es tu futbolista preferido?

(Carlos) Cáceda, me encanta… sobre todo porque le gané el juicio (risas).

