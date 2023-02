Sully Saénz es captada muy cariñosa con un empresario estadounidense

Sully Sáenz se luce cariñosa con empresario en Estados Unidos. | Magaly Tv: La firme.

Sully Saénz fue captada en gestos muy cariñosos con quien sería su nuevo galán en un restaurante en Miami por las cámaras del programa de ‘Magaly TV: La Firme’, quien difundió imágenes de la parejita en su programa de la noche del viernes 10 de febrero.

De acuerdo al video que presentó Magaly Medina, el pasado fin de semana, la popular ‘gatita’ fue vista besando y siendo abrazada por la cintura de su nueva pareja. Ellos estarían disfrutando de una cena y tomando vino en un lujoso local en Estados Unidos.

Y es que Sully Sáenz estaría en la tierra del Tío Sam desde el 25 de enero, de acuerdo a su registro migratorio que mostró el informe. Además, detallaron que casi todo el año pasado viajó desde septiembre, por lo menos una vez al mes, para ver a su novio en Miami.

No hay que olvidar que fue vista en octubre del 2022 con el que sería el mismo sujeto en Miami, según fotografías que compartió el portal de Instarándula del comunicador Samuel Suárez.

Sully Sáenz es captada con nuevo galán. ATV.

¿Quién es su novio?

El afortunado hombre se llamaría Antonio Bendek y es un empresario que trabaja en bienes raíces hace 15 años en Estados Unidos. Vende casas, departamentos y condominios de lujo en esa parte del mundo.

“Es protagonista de sus propios videos para publicitar su empresa que está situado en Miami. Él mismo modela y es recontra figureti sabe que tiene porte. Además, se muestra con marcas de lujo. Se nota que sabe como marquetearse”, dice la voz en off del informe.

Antonio Bendek, galán de Sully Saénz. instagram

Sin embargo, a pareja aún no habría hecho público su relación, ya que ninguno se ha animado en publicar una fotos de ambos en sus redes sociales. Lo único que se ha visto es que, desde de septiembre del 2022, Sully no ha dejado de ponerle corazones a las publicaciones de Instagram de Antonio y él, a las suyas.

Por su lado, conductora Magaly Medina comentó que muy extraño que la pareja no se quiera oficializar o mostrar junta en las plataformas digitales. “Lo raro es que no se oficializan en sus redes sociales. Él siempre está mostrando un estilo de vida muy lujoso. Hasta el momento no hemos visto ninguna foto juntos en redes sociales, ni en Sully ni de este americano”, comentó ‘la urraca’ luego de presentar la nota.

Sully Sáenz en Miami. Instagram

‘La reina del ampay’ también mencionó que a pesar de que entre los dos se tienen mucha confianza, Sully no ha revelado cómo y dónde conoció a quien sería su nueva pareja. “Pero se ven ahí muy juntitos, super abrazados, ya hay sus confianzas, ahí ya hay otras cositas, es un saliente para ella”.

“Miren como baja la mano. ¿Cómo lo conoció? ¿Dónde? No sabemos, ya que Sully ha sido siempre bien reservada con su vida personal, pero de que está enamorada, parece que está enamorada”, dijo la conductora de ATV.

Como se recuerda, Sully Sáenz se separó de su esposo canadiense, Evan Piccolotto luego de dos años de matrimonio. Y en marzo del 2022 fue captada de forma muy sospechosa con Joselito Carrera, quien era su compañero en la conducción de un programa para emprendedores en América TV. Luego de ello, parece que todo indica que encontró el amor en un hombre extranjero.