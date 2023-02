Úrsula Boza cuenta cómo fue retomar su personaje en ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Pensé que no podía volver hacerlo”

Úrsula Boza cuenta cómo fue retomar su personaje en ‘Al Fondo Hay Sitio’. Facebook.

Úrsula Boza es una actriz con varios años de carrera artística que logró fama por su papel de Claudia Llanos, ‘La Mirada de tiburón’, en la serie nacional ‘Al Fondo Hay Sitio’. La artista conversó con Infobae y comentó cómo fue su regreso a esta producción de América Televisión, todos los cuidados que tuvo para que no se filtrara la noticia del gran regreso de su personaje y su química con Giovanni Ciccia.

Al Fondo Hay Sitio: Alessia vive pesadilla al darse cuenta que Cristóbal se enamoró de la versión femenina de Jimmy En plan de Alessia para mantener en secreto su romance con Jimmy le jugó una mala pasada, pues nunca imaginó que su hermano se terminaría enamorando de la versión femenina de su enamorado. VER NOTA

Además, Úrsula Boza habló también de su relación con Christopher Gianotti, con quien no descarta regresar. Los actores tienen hoy en día una buena relación, enfocados siempre en su labor de padres.

¿Qué sentiste cuándo te llamaron para regresar a ‘AFHS’?

¿Andrés Wiese vuelve a Al Fondo Hay Sitio? Erick Elera comparte misterioso video y usuarios reaccionan Las redes sociales explotaron con la posibilidad de que el recordado ‘Ricolás’ esté nuevamente en la serie de América Televisión. VER NOTA

Una felicidad absoluta, es algo que lo soñaba y deseaba mucho. Cuando recibí la propuesta, estuve muy feliz de trabajar con mi familia, tengo años con ellos, todos mis compañeros y la gente de producción. El día que grabé fue maravilloso porque me recibieron con mucho cariño. Es mi casa laboral, me siento muy feliz de trabajar con ellos, siempre.

¿Habías tenido contacto con los directores o producción de ‘Al Fondo Hay Sitio’?

“Nos estafaron”: seguidores de Al Fondo Hay Sitio molestos porque Charito no cantó al estilo de Shakira En el capítulo 20 de la serie de América Televisión se esperaba que la madre de Joel hiciera su versión de la session de Shakira y Bizarrap, pero no sucedió. VER NOTA

No, ellos siempre han estado atentos a las redes. Agradezco mucho mi regreso al público, ellos pidieron el regreso de mi personaje.

¿Comentaste que habías tenido que ocultar por un mes la noticia sobre tu regreso a ‘AFHS’? ¿No se lo dijiste a nadie?

Solamente se lo dije a mi familia, a nadie más.

¿Cómo fue el primer día de grabación?

Fue un poco a escondidas, me llevaron mis amigos y mis directores Toño Vega y Giannina Gandarillas a la grabación, tenía que estar recontra caleta. Hubo el pedido de la productora que vaya tempranito, pero mis amigos me llevaron. Fue un equipo muy reducido el que grabó conmigo ese día.

¿Y los días anteriores?

Días antes, me habían hecho el cambio de look y andaba con pañoleta, moño y gorra para que no me vean.

¿Cómo fue después de tantos años volver a encarnar a Claudia Llanos?

Pensé que no podía hacerla otra vez, tantos años a veces el cuerpo olvida, pero siempre estuvo ahí porque pise el set, dije el primer texto, miradas y ya estaba, siempre la tuve. Es una cosa mágica, grabé y para mí fue una sorpresa. Me dije ‘no lo olvidé'. A mí me encanta mi personaje. Después de seis años lo volví hacer.

Úrsula Boza. Facebook

¿Es la primera vez que trabajas con Giovanni Ciccia?

Sí, nunca había trabajado con él. Cuando me vio, confirmó mi presencia allí, dijo, ‘eres tú'. Al inicio, todo tenía que ser en secreto.

¿Qué tal la química con él?

Súper, es un gran compañero, es muy divertido, se sabe muy bien su letra. Fluimos al toque, nuestras grabaciones son rapidísimas, muchas de las escenas quedan en una. Es muy bacán y respetuoso. Me hace recordar a Sergio, tienen la misma energía, son muy graciosos.

¿Esta vez el director es Gigio Aranda y no Efraín Aguilar, cómo tomaste ese cambio?

Siento que se mantiene la misma energía y dinámica, todo es positivo. Han mantenido la misma línea.

En tu programa de Youtube comentaste que a tu hija no le encajó los besos con Diego Montalbán, ¿Y ahora que han salido los besos, cómo lo ha tomado?

No lo ha visto, sabe que es parte de mi trabajo. Ella lo entiende, pero obviamente no le gusta que su mamá bese a otro hombre y que todo el mundo lo vea. Pero sabe que es ficción, mis dos hijas me han acompañado a las grabaciones.

¿Qué te han comentado con respecto a las grabaciones?

Mi hija María Paz ama a Karime Scander, se ha tomado fotos con todos y con Magdyel conversa un montón. Ellas se pasean y se quedan al cuidado de su tía Giannina, mientras estoy grabando. Luego de las grabaciones nos vamos a comer con Giovanni y sus hijos en la ficción y mis hijas.

Úrsula Boza contó divertida anécdota con su menor hija.

¿Alguna de ellas te ha comentado que quiere seguir la carrera en el arte?

La menor baila y actúa, la mayor va más por el lado de la música. Las dos son artistas, tiene el arte en las venas.

¿El personaje de Victoria es realmente Claudia Llanos?

Conforme vaya pasando los capítulos, vamos a ir viendo quien es realmente Victoria. No lo puedo ver todos los días porque tengo función, pero los martes y miércoles estoy pegadísima a la serie. Tampoco te puedo decir, soy tal, porque poco a poco voy descubriendo en el camino.

Pero, ¿se quiere vengar de Francesca Maldini por eso se acercó a su esposo Diego Montalbán?

La venganza sigue y está claro.

Relación con Christopher Gianotti

Mencionaste en una entrevista que no estabas preparada para regresar con Christopher Gianotti, ¿sigue en el proceso o ya lo lograron?

No dije que estaba preparada para tener una relación con él, estamos en el proceso construyendo día a día, estamos bien, tenemos una bonita relación.

¿Qué tipo de relación tienen?

De patas, padres, compañeros de trabajo, de todo, como paramos todo el día juntos.

¿Tienen claro las diferencias y marcan los límites como padres y pareja?

Totalmente, tenemos claro cuando es chamba, cuando somos papás, cuando somos patas. Tenemos muy claro cada momento y definitivamente nos llevamos muy bien, no podríamos trabajar juntos y seguir construyendo proyectos juntos, si no fuera así.

¿Tienes pensado en un futuro regresar con Christopher Gianotti?

Sí, no sé cuando, no me gusta crear expectativas, ni nada.

¿Qué tendría que pasar para que regreses con él?

Esas que cosas me la reservo, todo está bien.

¿Sigues siendo la productora y representante de Gianotti?

Tenemos una empresa, y yo soy su representante y él también me ayuda en los temas de mis contratos, nos apoyamos mutuamente.

Christopher Gianotti besó a Úrsula Boza en plena edición de 'Preguntas que arden'.

Obra de Teatro ‘Charada’

Estás en la obra de teatro ‘Charada’, ¿de qué trata?

Es una comedia, es un grupo de amigos de tres parejas que se reúnen los fines de semana a jugar charadas y comienzan a sacarse los trapitos al aire, hay discusiones, la obra es muy divertida. Estamos de jueves a lunes a las 8:35 pm, mientras que los domingos las funciones son a las 7pm. Estamos Jimena Lindo, César Ritter, Pablo Saldarriaga, Jimena Lindo, Carlos Casella y Sebastián Stimman en el Teatro Pirandello.

¿Cómo se llama tu personaje?

Es Mónica, la pareja de David (Pablo Saldarriaga). Es una mujer dominante, intensa, media achorada y es la mejor amiga de Paula (Jimena Lindo).

¿Y Mónica se parece en algo a Úrsula?

Sí, en lo achorada, dependiendo de las situaciones (risas).

En la sinopsis de la obra se indica que por amor muchas personas aguantan todo, ¿qué piensas de ello?

Lo que habla en parte la obra es tolerar situaciones por la misma convivencia que se tiene a lo largo del tiempo. Es la interpretación que tiene el personaje de Jimena, se habla de eso y mucha gente se siente identificada con cada personaje.

Úrsula Boza en la obra 'Charada'. FAcebook

¿Para ti cómo es el amor?

Por amor, uno no tiene que tolerar malos tratos o sentirse incómodo u obligado a complacer al otro. El amor tiene que ser libre, una elección diaria, sin pensar que son siameses y que son solo uno, cuando son personas totalmente individuales. Cada uno con sus sueños, pero pueden tener proyectos juntos y construir una relación.

¿Y cómo está Úrsula en el amor?

Bien, normal, todo tranquilo.

¿Qué proyectos tienes?

Sigo con mi programa de Youtube ‘Por algo pasan las cosas’, las grabaciones en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y mi taller para niños de desarrollo de habilidades sociales. Me pueden encontrar en mi cuenta de Instagram @UchiBoza.