Al fondo hay sitio 2023 EN VIVO: minuto a minuto de la temporada 10 de la serie de America TV

¿Qué misterios quedaron sin resolverse en la temporada 9?

Doña Francesca conoce la verdad de Peter y lo encara para preguntarle si era cierto que él le compró la casa a los Gonzales, pero aún no se conoce la respuesta. Además, Jimmy y Alessia se dieron su primer beso, pero no se sabe si entablarán un romance o no pasará nada entre ellos.