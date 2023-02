Voleibolistas peruanas que juegan en Turquía se pronuncian tras fatídico terremoto

Las voleibolistas peruanas vivieron el terremoto de magnitud de 7.8 en Turquía que ya ha dejado más de 3 mil muertos. (ITEA)

La tragedia que despertó al mundo. El doble terremoto (de 7.8 y 7.6 grados) que afectó a Turquía y Siria, donde murieron más de 3 mil personas (1.762 en Turquía y 1.293 en Siria), también alcanzó al deporte en el país turco, entre ellos el vóley. Se ha reportado que catorce jugadoras del club Hatay, también nombre de la capital de la provincia del extremo sur de Turquía, se encuentran desaparecidas tras derrumbarse el edificio donde se alojaban.

La Federación Turca de Vóley se pronunció sobre lo sucedido y suspendió todas las competencias en el país. “Debido al terremoto que afectó a muchas de nuestras provincias […] todas las actividades nacionales e internacionales, así como las actividades de clubes internacionales se han pospuesto hasta un próximo aviso”, escribió a través de sus redes sociales.

La voleibolista nacional Ángela Leyva que milita en el Çukurova Belediyespor de la primera división de la liga turca, escribió a través de sus redes sociales sobre su situación en el país. “Gracias por todos los mensajes. Estamos bien gracias a Dios”, comentó. La peruana llegó a Turquía en el 2022 proveniente del Beziers Angels de Francia.

Su hermana Leslie Leyva, quien juega en el Kayseri Atletik Spor Kulübüde de la segunda división de la liga turca, también se pronunció sobre el desastre natural. “Agradezco a todas las personas que me escribieron. Angela Leyva nos encontramos bien, gracias a Dios. Oremos por las personas que han perdido la vida en este terremoto”, escribió.

Ángela y Leslie Leyva publicaron a través de sus redes sociales tras terremoto en Turquía donde ambas actualmente militan.

Clubes lamentaron el terremoto en Turquía

Los clubes a los que pertenecen las hermanas Leyva enviaron mensajes de apoyo. El Çukurova Belediyespor de Ángela Leyva publicó a través de sus redes sociales un mensaje de solidaridad. “Transmitimos nuestros mejores deseos a todos nuestros ciudadanos”, indicó la escuadra turca, que marcha en noveno lugar del torneo con 21 unidades en 17 partidos, dónde ganó 7 y perdió 10.

Por otro lado, el Kayseri Atletik Spor Kulübüde de Leslie Leyva, también envió sus condolencias. “Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de vidas en el terremoto, cuyo epicentro fue Kahramanmaraş y se sintió en muchas provincias. Que Dios tenga misericordia de nuestros ciudadanos que perdieron la vida en el terremoto que sucedió en nuestro país; expresamos nuestro pesar a las familias, allegados y nación de nuestros ciudadanos, y deseamos a nuestros heridos una pronta recuperación”.

Ángela Leyva juega en el Cukurova Belediyespor desde abril del 2022 y Leslie Leyva en el Kayseri Atletik Spor Kulübü desde el 2020. (angelaleyva y leslieleyba)

¿Por qué las hermanas Leyva no son convocadas?

En septiembre del 2021 durante el Sudamericano de vóley que se desarrolló en Colombia, el entrenador español Francisco Hervás comentó que Ángela Leyva decidió dar un paso al costado de la selección peruana de voleibol.

“Yo pedí una reunión con Ángela y me manifestó que tenía una situación personal bastante complicada y pensó que, en esas circunstancias, lo mejor era no participar. Le manifesté nuestro sentir a Ángela. Nuestro deseo era que ella siga participando con el equipo, pero entendí que somos adultos y cada uno toma sus propias decisiones”, comentó en ese momento y desde ese entonces, ni Ángela, ni Leslie han sido convocadas.

Por otro lado, Leyva comentó posteriormente a través de un en vivo en sus redes sociales, que ella no había sido convocada oficialmente y que solo se lo consultaron a su hermana (Leslie), aún así fue a firmar la convocatoria a la Federación Peruana de Vóley, sin embargo contó que no se quedó por temas personales.

“Me duele saber que hay mucha gente que piensa que yo fui la que renunció, que no quise jugar por la selección, que estaba estresada, pero no era verdad. Sí estuve mal, estuve internada por dos días y detrás de eso hubieron muchas cosas que más adelante estaré contando porque es un tema delicado”, dijo la ex capitana de la ‘blanquirroja’.

Finalmente, el presidente de la FPV, Gino Vegas, también habló sobre el tema durante una entrevista a inicios del año pasado. “Ángela Leyva fue convocada por la Federación, no solo por el cuerpo técnico, ella no tuvo ningún acercamiento con la Federación. Ella tiene que hacer mucho si quiere volver, tiene que reunirse con la Federación, no es la primera vez que pasa esto porque también pasó con la anterior gestión”, acotó.