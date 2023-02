Ídolo de Racing, que recibió la famosa ‘pelota en la cabeza’ de Roberto Chale, envió fuerzas para su recuperación

Roberto Chale y Juan Carlos Rulli fueron dos de los futbolistas más destacados de Sudamérica en los años 60 y 70.

Uno de los momentos más icónicos de la historia del fútbol peruano fue cuando Roberto Chale le colocó una pelota en la cabeza al volante argentino Juan Carlos Rulli durante el empate 2-2 entre Argentina y Perú en La Bombonera, por las Eliminatorias para el Mundial México 1970. Aquella vez la ‘Bicolor’ sacó un valioso punto que le sirvió para clasificar a la Copa del Mundo y eliminar al cuadro ‘albiceleste’ y el ‘Niño Terrible’ volvió locos a los rivales con su fútbol y acciones provocativas como esa.

Dicha acción casi provoca una batalla campal, ya que los argentinos se sentían frustrados por quedar fuera de la máxima competición de fútbol. No obstante, 54 años después de aquel partido, Rulli no guarda ningún rencor e incluso le deseo una pronta recuperación a su colega, quien viene atravesando un difícil estado de salud, pues se encuentra en cama UCI tras presentarse complicaciones un par de meses después de someterse a una intervención quirúrgica debido a una trombosis.

“Son cosas del fútbol, pasó el momento y ya está. Uno no puede vivir mal, si hay una ofensa de otro tipo, la cosa cambia, pero lo que ocurrió ahí queda en la cancha. Yo lo aprecio a Roberto Chale, quiero que le hagan llegar mis saludos y deseo de una pronta recuperación”, declaró a TV Perú.

Ídolo de Racing Club señaló que no se siente ofendido por el balón que le puso el 'Niño Terrible' en la cabeza

Juan Carlos Rulli es uno de los máximos ídolos en la historia de Racing Club, ya que se proclamó campeón de la Copa Libertadores 1967. En aquella ocasión se vio las caras con el Universitario de Chale en la segunda fase de grupos y consiguió clasificar a la final solo por un gol de diferencia sobre los ‘cremas’.

Por este motivo, el ‘Coco’ guarda gran admiración por todo aquel equipo ‘merengue’: “Tengo una gran relación varios jugadores de aquel cuadro de Universitario, que era un gran equipo, nosotros le ganamos, pero jugaban muy bien. Además de Chale, tengo muy buenos recuerdos de Luis Cruzado, Héctor Chumpitaz y demás jugadores”, comentó.

Recordemos que, aquella fue una de las mejores campañas de Universitario de Deportes a nivel internacional, ya que en dicha segunda fase, que clasificaba solo al primero para la final, quedó igualado en 9 puntos con Racing Club y superó a River Plate y Colo Colo. De hecho, en los duelos directos con ‘La Academia’, ambos se impusieron 2-1 como visitantes.

El 'Niño Terrible' casi causa una batalla campal entre peruanos y argentinos en La Bombonera.

Por último, Juan Carlos Rulli se refirió a la llegada de Paolo Guerrero al cuadro de Avellaneda y dejó en claro que tendrá todas las facilidades para triunfar y dejar huella.

“Tengo los mejores deseos y estoy feliz de que haya venido a Racing Club. No conozco como será su estado actual, así que no quiero opinar, pero por sus características, creo que a Racing le falta un jugador de ese tenor. Verá si tengo la chande de saludarlo, porque voy seguido al club. Se encontrará con una institución fantástica, bien dirigida, económicamente no tendrá ningún problema y el público lo va a recibir bien”, señaló.

Organizan partido benéfico para apoyar a Roberto Chale

Embajadur y Once Machos realizarán partido benéfico por Roberto Chale (Embajadur).

Para apoyar a Roberto Chale en esta difícil situación, no solo de salud, sino también económica, ya que su familia señaló que el seguro que le brinda Universitario de Deportes no alcanza para cubrir sus gastos.

Por este motivo, Embajadur y Once Machos organizarán un partido benéfico este jueves 2 de febrero y todo lo recaudado será entregado a los familiares del ‘Niño Terrible’.

El partido se disputará este a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de La Molina, que cuenta con capacidad para 5 mil personas. Las entradas tienen un costo de 20 soles y pueden adquirirse a través de Joinnus en el evento llamado ‘Unidos Por El Profe’.