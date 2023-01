Tula Rodríguez y su emoción al encontrar las prendas que usaba cuando era vedette

Tula Rodríguez se emocionó al encontrar las prendas que usaba cuando era vedette. (Instagram)

Tula Rodríguez se emocionó al encontrar las prendas que utilizaba cuando era vedette. La conductora de TV usó sus redes sociales para contar que este martes 24 decidió sacar todas las cosas que tenía en el almacén de su casa para realizar una limpieza profunda, sin recordar que tenía una maleta llena de sus brasieres y vestidos cortos.

Como se recuerda, la actriz se convirtió desde muy joven en una de las bailarinas más populares del Perú. Captó la atención de miles de peruanos al lucir su esbelta figura con plumas y lentejuelas en la década de los noventa. Sin embargo, decidió enfocar su carrera artística en otro rubro y dejó de lado su faceta como vedette.

Tula Rodríguez recuerda hasta el día de hoy con cariño su época de oro, por lo que no pudo evitar emocionarse al ver nuevamente su ropa. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la animadora grabó el preciso momento en que su hija sacaba los atuendos que eran parte de sus shows y no podía contener las risas.

“!Aquí las plumas y lentejuelas! No puedo evitar emocionarme”, escribió la presentadora, mientras mostraba las prendas de colores. “Mis tangas ¡Dios mío! El baúl de los recuerdos ¡Me muero! Vergüenza no, a mucha honra”, se le escucha decir muy sorprendida por todo lo que estaba viendo.

Por otro lado, la primogénita de la conductora quedaba en shock al ver lo que usaba su mamá de adolescente. “Hijita, tu madre era un poquito coqueta”, exclamó Tula en medio de carcajadas y enseñando sus diminutas prendas.

Tula Rodríguez orgullosa de haber sido vedette

En conversación con Infobae, Tula Rodríguez recordó su faceta como vedette y aseguró sentirse muy orgullosa. “Te puedo decir que como vedette he podido comprarle un techo a mi mamá. Trabajo para mi familia y lo que tengo ahora se lo agradezco a mi vedette de antes. Yo siempre he dicho que he sido vedette y las lentejuelas nunca se irán de mi vida. Tengo que agradecer y no puedo negar lo que he sido ni pretendo serlo jamás. Yo he sido vedette a mucha honra”, dijo.

Con respecto a las críticas que recibía, señaló que solo tiene palabras de agradecimiento por todo lo que vivió. “Siempre han sido criticadas. La crítica acompaña a todas las áreas y a la vedette, es muy fácil de que suene a ligera, pero creo que no es quien llega sino quien se mantiene. Estos años he intentado mantenerme y prepararme. Yo soy una apasionada en lo que hago y cuando me tenía que trabajar, me aprendía las coreografías, ensayaba y muy metida en mi chamba. Lo mismo hago cuando soy conductora, animo un evento y hago una novela. Al hecho de haber sido vedette, solo tengo que agradecer porque soy la mujer que soy gracias a todo lo que me tocó”.

